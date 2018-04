Abyste dostali zlatý padák, musíte být vzácní

Nelze říci, která profese je rájem zlatých padáků. "Spíše záleží na firmě, jestli je ochotna odchodné poskytnout," říká Petr Kadlec z konzultační společnosti Hay Group. Zlaté padáky se převážně týkají některých specialistů a pozic, kde hrozí riziko "přetažení" velkých zákazníků ke konkurenci. "Jde o zaměstnance, kteří přicházejí do styku s důvěrnými, například obchodními informacemi nebo s know-how firmy," říká Martin Kouřil z poradenské společnosti CV Market. Kolik činí odchodné manažerů a špiček v oboru?

To pronikne na veřejnost zřídkakdy. "Běžné bývá roční odchodné. Dvouleté se občas objeví, ale jen výjimečně," říká Kadlec. Nejčastěji jde tedy o dvanáctinásobky měsíčního platu, který může dosahovat i sta tisíc korun. Plus nějaký ten bonus v podobě akcií. Druhou stranou mince při vyplácení odchodného je zákaz činnosti v oboru, který dobře znáte a v němž jste uspěli. "Člověk se špičkovými znalostmi by měl dostat několikanásobek ročního platu za dodržení závazku, že nebude ve svém oboru nějakou dobu podnikat, aby původnímu zaměstnavateli nekonkuroval," říká bývalý šéf Komerční banky Radovan Vávra. On sice prý odchodné nikdy nedostal, nicméně jej nepovažuje za něco nevkusného nebo nepraktického.

Podle Petra Kadlece je poměrně časté, že v Česku se tyto závazky porušují. "Často i renomované firmy spolupracují s lidmi, kteří tento kodex překračují. Jim se ale přece může stát totéž," podivuje se. Zdeněk Kaufmann ze společnosti Dr. Kaufmann & Partner, která pro své klienty vyhledává špičkové odborníky, tvrdí, že ti si na své jméno dávají pozor. "Opravdové špičky by se něčím takovým popravily.

Drbům lze zabránit otevřeností.

Více ZDE .

Z

Pavel Telička

1. český eurokomisař

7 milionů korun od Evropské unie





Václav Havel

exprezident

800 tisíc korun od státu





Vladimír Špidla

expremiér

675 tisíc korun od státu

Český trh je příliš malý na to, aby někdo hazardoval se svou pověstí. Připouštím ale, že na nižších úrovních je něco takového možné," dodává. Zaměstnavatelé často právě pracovníky na nižších pozicích nutí podepisovat dohody o časově omezeném zákazu činnosti v oboru. A to bez odchodného. "Můžete říct, že tohle nepodepíšete, ale pak vás také nemusí zaměstnat, když se už od začátku handrkujete o podmínky," říká Kouřil. Přesto si myslí, že nelze ani v těchto případech zakázat například stavaři kancelářských prostor stavební činnost obecně, ale že se může uplatnit při stavbě rodinných domů, silnic a podobně.