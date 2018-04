Abyste po úrazu nebyli pojistným plněním nemile překvapeni

Příklad z praxe



Pan Kohoutek soukromě podniká jako zedník, jeho paní pracuje jako prodavačka v supermarketu. V nedávné době je navštívil zástupce z pojišťovny s tím, že mají zastaralé pojištění a je tedy potřeba ho upravit na podmínky, které odpovídají standardům dnešní doby.



Manželé Kohoutkovi mají uzavřené kapitálové životní pojistky od roku 2000 do svých šedesáti let. Jde jim o to, aby byli oba dva pojištěni na smrt z jakýchkoliv příčin na částku 150 000 Kč. Dále je pro ně důležité kvalitní úrazové pojištění. Panu Kohoutkovi se totiž před rokem stal úraz. Měsíc se léčil a nakonec dostal odškodnění pouze 1700 Kč. Protože není s tímto plněním spokojen, požaduje do budoucna úrazové pojištění s lepším krytím. Pojišťovací poradce jim doporučil změnu původních smluv na nové, modernější produkty.