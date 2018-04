Academia 2001

* Cílem veletrhu je nabídnout veřejnosti možnost vybrat si z co nejširší nabídky vzdělávacích zařízení to, které se bude svým programem co nejvíce blížit představám dětí i rodičů.* Veřejnosti se představí Informační a poradenská střediska pro volbu povolání (IPS), která jsou nedílnou součástí každého úřadu práce a jejichž zaměstnanci každoročně zpracovávají podrobné informace o možnostech dalšího studia pro žáky ZŠ, ZvŠ a studenty středních škol (program Školák).* Informace o terciárním (VŠ, VOŠ) vzdělávání jsou obsaženy v programu BKOV, který pro informační střediska zpracovává Slezská univerzita v Opavě. Ústav poradenských informací této univerzity připravuje pro IPS úřadů práce přehled krátkodobých pracovních příležitostí v zahraničí a pobytů au-pair včetně požadavků k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám (M-Servis) a v letošním roce seznámí veřejnost s novým produktem informujícím o struktuře vysokoškolského vzdělávání v evropských zemích (instituce včetně oborů studia).