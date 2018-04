Accident and Health Manager

Je to obchodně marketingová pozice. Člověk na ní je odpovědný za rozvoj a zavádění strategického a marketingového plánu celého oddělení Accident and Health. Manažer úrazového a zdravotního pojištění se podílí na rozvoji nových produktů, nebo se snaží modifikovat (tzv. ušít na míru) existující produkty podle poptávky klientů na daném trhu.

Samozřejmě musí dbát na to, aby produkty společnosti byly vždy konkurenceschopné a aby uspokojovaly potřeby klientů společnosti a zároveň fungovaly k plné spokojenosti vedení společnosti - tím se myslí plnění plánů objemů prodaných produktů při dosahování plánované efektivnosti - tedy snižování nákladů na dané produkty. Tento manažer se dále podílí na vyhledávání a uzavírání nových obchodních příležitostí v souladu s danou obchodní strategií společnosti.

Pozice Accident and Health Managera předpokládá člověka velmi dynamického, zdravě sebevědomého, kreativního, disciplinovaného, orientovaného na potřeby zákazníků, s vynikajícími manažerskými a obchodními schopnostmi. Měl by to být člověk, který umí motivovat své podřízené k lepším a vyšším výkonům a je týmovým hráčem. Předností, nikoliv tedy podmínkou je vysokoškolské vzdělání, a znalost alespoň jednoho cizího jazyka je téměř nutností.



