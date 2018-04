Ačkoliv mají Češi peněz dost, zadlužují se, co to dá

Podle průzkumu agentury STEM přibližně dvě třetiny (68 %) obyvatel ČR jsou dnes přesvědčeny, že život s bankovními úvěry je normální. Téměř 40 % z nás považuje bankovní úvěry dokonce za nejlepší řešení nákupu vybavení domácnosti.

Nicméně ochota se zadlužit nezávisí ani tak na majetkové situaci lidí, nýbrž na jejich věku. Mezi lidmi staršími 60 let je ochoten se zadlužit každý druhý, z generace do 30 let je to už osm z deseti. Jen v loňském roce jsme se zadlužili o více než 34 % (na konci roku jsme tak celkem dlužili už více než 726 miliard korun).



Každý čtvrtý Čech čelí velkým finančním problémům

Více než polovina domácností se sice cítí být dobře finančně zajištěna, přesto se však některé z nich dostaly v loňském roce do finanční tísně. Téměř třetina Čechů buď již byla, či se dostala do finanční tísně, ačkoliv se jinak považují za dobře zajištěné (5 % dotázaných). Naopak špatně finančně zajištěno se cítí být 25 % lidí.



Vysloveně podprůměrně hodnotili svou finanční situaci kromě nezaměstnaných také důchodci, lidé nad 60 let, lidé s nízkou kvalifikací a ženy v domácnosti. Naopak mezi dobře finančně zajištěné řadí svoji domácnost podnikatelé, živnostníci, lidé s vysokoškolským vzděláním a také studenti.

Pomocnou ruku předluženým lidem podají poradny

Poměrně novou alternativou, jak řešit problémy se splácením dluhů či se jich případně zcela vyvarovat, jsou služby specializovaných poradenských center. V prosinci otevřela svá první centra Asociace občanských poraden ve spolupráci s ČSOB a pražským magistrátem. Delší dobu již bezplatné poradenství pro předlužené domácnosti nabízí občanské sdružení SPES na Moravě.

Druhou a zatím poslední bankou, která se rozhodla podílet se na pomoci předluženým domácnostem, je Česká spořitelna. Otevřela totiž v Praze spolu se Sdružením českých spotřebitelům bezplatnou poradenskou kancelář. Ovšem v současnosti se na jejím řízení podílejí také Komerční banka, Raiffeisenbank, Stavební spořitelna České spořitelny a UniCredit Bank.





- Jak se vyhnout potížím se splácením



1. Nejprve zvažte nezbytnost uvažovaných nákupů.

2. Je-li půjčka nezbytná, zhodnoťte po započtení splátky vaši finanční situaci.

3. Dobře se informujte na přesné podmínky úvěru (včetně navazujících poplatků, RPSN).

4. Ve svých propočtech nezapomeňte ani na případné výkyvy v příjmech (např. nemoc) či výdajích.

5. Nejste-li si jisti podmínkami úvěru, obraťte se pro radu na odborníky (např. právníka, jedná-li se o vyšší částky, či občanskou poradnu).

6. Dávejte si pozor na firmy, které nabízejí oddlužení.

7. Pokud se dostanete do finanční tísně a nemůžete své závazky splácet řádně a včas, řešte situaci nejdříve s věřiteli (odklad splátek, úprava splátkového kalendáře, změna produktu apod.).

8). Snažte se vyvarovat splácení dluhu jiným dluhem.



Cílem poraden je pomoci dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim už vzhledem k jejich neschopnosti dostát svým závazkům hrozí sociální problémy.

"Objektivně vyhodnotíme situaci spotřebitelů, kteří mají problémy se splácením svých dluhů, a poradíme jim, jaké další kroky mohou podniknout. Budeme hledat zdroj splátek, navrhneme konkrétnímu klientovi řešení podle jeho možností: splátkový kalendář, odklad splátek, v krajním případě i oddlužení," popsal činnost poradny předseda její správní rady Karel Suchý. "Zaměstnanci však také pomohou při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory," dodal Suchý.