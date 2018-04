Mezi jeho základní povinnosti patří analýza výrobních/distribučních nákladů na denní, týdenní a měsíční bázi. Dále pak kontroluje aktiva společnosti, obhospodařuje adekvátní procesy interní kontroly, podporuje lokální a zahraniční finanční management společnosti v oblasti plánování.

V souladu se strategickými plány společnosti vytváří rozpočty, přičemž spolupracuje s auditory, bankami, právníky a lokálními administrativními a finančními orgány. A&F Controller zajišťuje ve společnosti jednotu veškerých finančních a administrativních operací s právními normami. Stará se o kvalifikovaný administrativní a finanční personál. Při výběru na pozici Administration & Finance Controller se preferuje univerzitní vzdělání z oblasti ekonomiky a financí. Uchazeč by měl mít vynikající profesionální znalosti v daném oboru.

Mezi jeho charakterovými rysy by neměla chybět nezávislost, kombinovaná s výbornými prezentačními a komunikačními schopnostmi. Oceňují se výborné analytické a matematické schopnosti, ochota neustále se učit něčemu novému. I přes svou nezávislost by měl být A&F Controller týmovým hráčem. Jeho finanční ohodnocení záleží na velikosti firmy a hierarchii ve společnosti. Výše měsíční mzdy se však pohybuje zhruba od 40 000 korun výše.



Co jsme psali a co si přečtete



Head of Legal Departement

Trade Marketing Manager

Business Development Manager

Administration & Finance Controller

Asistentka, sekretářka

Customer Service Manager