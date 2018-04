Aerobic: alespoň dvakrát týdně

Rozhoduje renomé studia, lokalita nebo třeba zkušenosti instruktora. Peníze šetří permanentka. Fitness Centrum Arnika v Praze si za jeden vstup počítá 65 korun, permanentka opravňující k deseti návštěvám stojí 600 korun - k dobru získá zájemce padesátikorunu. Předplatným deseti hodin v brněnském Chironax Invest se ušetří stovka, ve Sportovním areálu Kotlina v Havlíčkově Brodě 25 korun - jeden vstup je zdarma. Na jednotlivé hodiny se většinou musíte objednat předem.

A kolikrát týdně si jít zacvičit? „Záleží na tom, zda konkrétní osoba už v minulosti cvičila a teď se pouze snaží dostat do dřívější kondice; pak bych doporučovala tak tři nebo čtyři návštěvy posilovny týdně v kombinaci s aerobním cvičením. Aerobic by měl mít větší zastoupení než posilovna,“ říká instruktorka aerobiku Hana Šulcová. „Kdo teprve začíná zvyšovat svou kondici, měl by mít zpočátku nižší zátěž.“

Permanentka se vyplatí až po několika návštěvách

Kombinace aerobiku a posilovny, to je recept odborníků na efektivní cvičení. „Chce-li někdo pracovat na zvyšování kondice, doporučuji mu navštěvovat posilovnu tak dvakrát týdně,“ radí Valouch. „Pro shazování kilogramů je vhodný aerobic a vůbec aerobní zátěž, tedy běh, plavání nebo třeba jízda na kole. Zátěž by měla trvat déle než čtyřicet minut.“

Jednorázový vstup do posilovny vyjde na 40 až 120 korun - ceny bývají nižší dopoledne a o víkendu. Doba strávená na cvičišti je buď neomezená, nebo platí pouze hodinu - minuty strávené navíc se připlácejí.

Permanentka se hodí až v momentě, kdy si zájemce řekne, že našel svůj sport, a bude do posilovny chodit pravidelně. V nabídce sportovišť jsou dva typy předplatného - první opravňuje k neomezenému počtu návštěv během určité doby a je dražší, ve druhém případě si člověk zaplatí konkrétní počet vstupů.

Kolik stojí posilovna: Jednorázový vstup Předplatné na 10 vstupů Úspora Fitness Krupka, Teplice 37*) 340 30 Fitness Centrum Pepa, Opava 50 440 60 Fitcentrum Proměny, Karviná 40 350 50

Lady Fitness, Klatovy 35 300 50

ceny jsou v korunách;*) Jednorázový vstup bez nápojeinternetové stránky

Aby investované peníze do kondice nepřišly vniveč, je třeba věnovat se sportování pravidelně. „Postava se změní už po dvou měsících pravidelného cvičení, vitalitu člověk získá tak za půl roku. Pak je navíc nutné dodržovat pravidelnou životosprávu, pokračovat v navyknutém stravovacím režimu a samozřejmě nezapomínat na pohybovou aktivitu,“ připomíná instruktorka aerobiku Hana Šulcová.

Krytý bazén lze v létě nahradit řekou nebo rybníkem

Koupaliště, rybník, řeka nebo bazén - v létě je několik možností, kam si jít zaplavat, pokud zrovna nevládnou vodním plochám nebezpečné sinice. Kondici lze zvyšovat, jak je libo, a zadarmo. Ale koupaliště jsou přeplněná, vyhrazená místa pro kondiční plavání v nich na rozdíl od bazénů nejsou. Ceny za hodinu plavání se opět po celé republice různí; nejdražší jsou ve velkých městech. Třeba pražské Letňany Lagoon chtějí za hodinu a půl 120 korun, v Plaveckém stadionu Podolí za stejnou dobu polovinu. Bazén TJ Lokomotiva Trutnov si účtuje za hodinu 25 korun, Plavecký bazén Kralupy nad Vltavou o pět korun více, stejnou částku zaplatí vodomilové i v Městských lázních Ostrava.