Létaly papíry, nadávky i dveře. Agresivita klientů sociálky stoupá

Nevybíravým útokům klientů jsou stále častěji vystavováni právě lékaři posudkové služby. Nespokojení klienti před nimi dávají najevo svůj nesouhlas například s ukončením dočasné pracovní neschopnosti, se změnou v hodnocení stupně invalidity či s rozhodnutím o invalidním důchodu.

„S doktorem si to taky vyřídím, doktorce zlámu vaz, skočím pod vlak a strhnu ji s sebou.“ To mimo jiné křičela nespokojená klientka nedávno v jedné středočeské pobočce ČSSZ. Zaměstnanci správy museli přivolat na pracoviště policii, případ se bude dále vyšetřovat. Lékařka byla v šoku. A ač se útok odehrál v říjnu, tedy před pár týdny, rozzuřenou klientku vidí jako dnes.

Byla jste napadena klientkou. Co se konkrétně stalo?

U případu déletrvající dočasné pracovní neschopnosti jsem měla osobní jednání s klientkou. Oznámila jsem jí, že už není dostatečný důvod k tomu, aby její pracovní neschopnost pokračovala. Na základě prostudování kompletní zdravotní dokumentace jsem klientce vysvětlila, proč ten den její neschopenku ukončím.

Další útok Na začátku listopadu došlo k dalšímu útoku, tentokrát na zaměstnance klientského centra pro důchodové pojištění v Praze 5.



Muž se domáhal vyplacení „stržených“ peněz ze svého důchodu z exekuce. Křičel: „Jestli mi nevrátíte peníze do 13. listopadu, všechny tady zabiju!“ I tento případ řeší policie.



V září a říjnu řešilo vedení ČSSZ podle mluvčí Jany Buraňové útoky klientů také v Příbrami, v Táboře a v Prachaticích.



Klientka se rozčílila proto, že jsem si sama dovolila rozhodnout o ukončení neschopnosti a nezohlednila dostatečně její potíže. Samotné jednání se pak velmi rychle zvrtlo v jedno velké slovní vulgární peklo. Křik, vyhrožování fyzickým útokem, bouchání pěstí do stolu, kopání do židle a házení papírů do obličeje. Šlo o jedno z nejnepříjemnějších jednání, jaké jsem dosud zažila. Klientka ještě v rozčilení poškodila venkovní fasádu budovy razantním otevřením dveří.

Setkala jste se už dříve s napadením?

Z praxe znám, že každé nevyhovění žádosti klienta bývá bohužel spojeno s negativní reakcí posuzovaného. Někdo pouze vyjádří nespokojenost, ale někdo začne ihned verbálně útočit, zpravidla na vzdělání, lenost, vysoký výdělek „za nic“. Kritika, nadávky či výčitky směřují i na to, jak celý systém dávek funguje.

Někteří posuzovaní klienti nemají ani snahu pochopit vysvětlení, proč je závěr takový, jaký je. Není tam tolerance, pochopení, soudnost, kritický pohled na věc, dokonce žádná empatie vůči nikomu se stejným či horším postižením. Rozzlobený klient vidí pouze vlastní zájem. Takovému klientovi se těžko vysvětluje, že samotná existence nemoci a nutnost trvalé léčby nenárokuje automaticky uznání invalidity či jiných výhod.

Jak jste na klientku reagovala? Bála jste se, že vám ublíží?

Nenapadlo mě, že by mohlo jít o problémového klienta. Byla jsem zaskočena, neboť takto výbušná reakce přišla jak blesk, nečekaně, bez předchozího náznaku. A rozhodně jsem neměla v úmyslu s klientkou válčit. Snažila jsem se zachovat maximální klid. Klidným hlasem jsem se jí snažila uklidnit. Nechala jsem si na hlavu nasypat vulgární nadávky a urážky, nereagovala jsem na ně, ale nemělo to takřka žádný účinek, situace se neuklidnila.

Invalidé a jejich důchod Invalidita je ztráta nebo snížení pracovní schopnosti. Vzniká důsledkem vážné nemoci nebo úrazu. Dělí se do tří stupňů:



1. stupeň - nárok vzniká v případě, pokud pracovní schopnost poklesne kvůli nemoci o 35 %.



2. stupeň - nárok vzniká, pokud pracovní schopnost poklesne o nejméně 50 %.



3. stupeň - u poklesu pracovní schopnosti o 70 %.



Invalidita sama o sobě nestačí na invalidní důchod. Žadatel musí mít také dostatečnou dobu pojištění. V současnosti pobírá invalidní důchod (1., 2. i 3. stupně) v Česku víc než 420 tisíc lidí. Výše důchodu se odvíjí od stupně invalidity (průměrná měsíční částka platná k září 2015). 1. stupeň - 5 995 korun 2. stupeň - 6 757 korun 3. stupeň - 10 430 korun

Snažila jsem se proto jednání ukončit, ale po každém pokusu se mi zdálo, že agrese klientky nepřiměřeně stoupá, křičela více, nadávala vulgárněji, urážela nejen mě, ale každou osobu, která vkročila do místnosti. Křik byl pochopitelně slyšet po celé budově. Na pomoc mi přispěchal kolega a zaměstnanec hlídací služby.

Co v takovém případě můžete dělat?

Máme možnost přivolat pracovníka hlídací služby, který v tomto případě může ihned vstoupit do jednací místnosti. V tomto konkrétním případě jsem seděla jak přikovaná. Vůbec jsem nechtěla vstát ze židle. Měla jsem vyplnit potřebné dokumenty, ruce se mi třásly, rozum nefungoval, pouze jsem periferně sledovala, kde klientka je, abych se schovala, pokud bych to vůbec stihla. Pak si uvědomíte, když ta bouře přejde, že vám buší srdce, polovinu z toho, co se stalo, si hned nevybavíte, ani použitý slovník, a jste jen ráda, že jste celá.

Jsou lidé, kteří si například psychické problémy vymýšlejí, navštěvují lékaře, zvláště psychiatry, a snaží se to uhrát na invaliditu. Setkáváte se také s takovými „podvodníky“?

Ano, setkávám se s tím. Proto musím dávat pozor, abych klienty správně posoudila. Nejvíce problémové posouzení je právě u nemocných v okruhu některých psychiatrických onemocnění.

Jak dlouho pracujete jako posudková lékařka a roste podle vás agresivita klientů?

Jako posudkový lékař pracuji od srpna 2009. Agresivita roste přímo úměrně s nezaměstnaností či insolvencí klientů. Mám pocit, že agrese a její projev velmi často závisí na zoufalosti klientů, kteří již nevidí žádnou jinou možnost, jak si zvýšit příjem než právě dávkami od státu.

Jak vaše práce konkrétně vypadá? Musíte každého nového žadatele vyšetřit, nebo určujete jejich invaliditu podle lékařských zápisů?

Pokud je doložená zdravotní dokumentace dostatečná, je posudkový lékař schopný posoudit klienta bez jeho přítomnosti. Nejčastěji ovšem máme jednání, kde si ověřujeme názor získaný prostudováním potřebné zdravotní dokumentace a přípravou posudku.

Při jednání s klientem je naším záměrem přesvědčit se, že posudek nepoškozuje klienta nebo zda není přemrštěný. Prostě posudek vystavím, až když jsem přesvědčená o tom, že jsem maximálně objektivizovala zdravotní stav. Měsíčně posoudím desítky případů. Rozsah posouzení je různě dlouhý a složitý.

Máte soukromou ordinaci, nebo jste zaměstnancem správy sociálního zabezpečení?

Jsem zaměstnancem ČSSZ, ale pracuji i v nemocnici, kde si udržuji kontakt s medicínou jak akutní, tak chronickou, mám kontakt s diagnostikou. A hlavně vidím pacienty s různými diagnózami. Vidím, jak vypadají, pohybují se, komunikují. I to mi velmi pomáhá v další práci při posuzování klientů.

Jaké jsou nejčastější důvody pro stanovení invalidního důchodu, tedy s jakými problémy nejčastěji žadatelé v poslední době chodí?

Mezi velmi časté patří psychiatrická onemocnění, postižení pohybového aparátu a také nádorová onemocnění.