Ajťák s dobrou angličtinou bere až 150 tisíc měsíčně

Roste počet e-shopů, stejně jako webových prezentací, stále pestřejší jsou nabídky v internetovém bankovnictví, firemní databáze jsou kvalitnější a bezpečnější. To jsou důvody, proč je o programátory a další IT specialisty takový zájem.

Personalisté považují tento obor za jeden z nejperspektivnějších. IT specialisté vedou žebříčky nejžádanějších profesí na většině pracovních portálů. "Zatímco počet vystavených nabídek zaměstnání ve všech oborech meziročně stoupl o 27 procent, v případě IT došlo meziročně dokonce k 38procentnímu nárůstu počtu pracovních inzerátů firem.

Co se týče konkrétních pozic v informačních technologiích, společnosti dlouhodobě nejvíce hledají programátory. V této oblasti nabízejí dvojnásobek pracovních míst oproti druhé nejčastěji poptávané pozici, jíž je IT analytik. O schopné vývojáře zaměstnavatelé svádějí urputný souboj,“ tvrdí Ondřej Mysliveček, analytik společnosti LMC.

Plat až 150 tisíc měsíčně

Firmy zvolily dva možné způsoby, jak nové "ajťáky" získat do svých týmů. Jedna část je ochotna soupeřit o zájem uchazečů například prostřednictvím nabízených platů a benefitů. "Platové podmínky jsou různé a nejde je paušalizovat, ale lze se dostat až na částku 150 tisíc korun za měsíc. Záleží na pozici, specializaci a také na zkušenostech," říká David Petrů z personální společnosti Hill International.

Jak upozorňuje, u všech IT pozic je už standardně požadována velmi dobrá znalost anglického jazyka. "V poslední době se ale setkáváme i s poptávkou po znalosti němčiny. Upřednostňují ji německé a rakouské firmy, které teď otevírající svá IT centra na území České republiky," vysvětluje David Petrů. Mezi nejčastěji nabízené benefity patří pružná pracovní doba, notebook, pět týdnů dovolené a občerstvení na pracovišti.

Poslední dobou roste také zájem o home office - práci z domova. Někteří specialisté se mohou dokonce pochlubit i služebním automobilem a šesti týdny volna.

Stačí jeden rok komerční praxe

Druhá část podniků se rozhodla "vychovat si" své odborníky ze studentů. Celkem běžnou praxí jsou tak v posledních letech partnerské programy předních IT firem s konkrétními vysokými školami.

"Studenti pracují buď part-time asi 20 hodin týdně, nebo na živnostenský list. Firmy jim nabízejí práce testerů, programátorů či analytiků. Při práci na živnostenský list většinou sestavují PC, tvoří a spravují weby, případně dělají grafické práce," říká Klára Antošová z personální agentury Hays Czech Republic a dodává: "Ovšem pokud studenti začnou pracovat již v nižších ročnících, může se stát, že školu nedostudují. Některé společnosti proto preferují studenty 4. a 5. ročníků." Součástí praxe může být i vypracování diplomové práce ve spolupráci s firmou.

"Zatímco v loňském roce zaměstnavatelé ve většině případů trvali minimálně na dvouleté praxi, v současné době postačí i jeden rok. Mnohem větší šanci na uplatnění tak mají už i mladí lidé. V Praze a okolí je u absolventů bez komerční praxe průměrná hrubá měsíční mzda 25 tisíc korun, se zkušenostmi roste jejich cena na trhu, a to až na 35 tisíc nástupní mzdy,“ říká Aleš Křížek, ředitel personální společnosti Robert Half International pro Českou republiku.

Enormní zájem je podle Aleše Křížka v současné době o JAVA programátory, Oracle databázové specialisty a testery.

Učte se programovat a máte budoucnost zajištěnou

Pro lidi, kteří se zatím rozmýšlejí, co budou studovat, jsou informační technologie rozhodně výzvou. Podle Jiřího Kleibla, ředitele vysoké školy Unicorn College, která se zaměřuje na IT, management a ekonomiku, chybí na trhu práce zhruba čtyři až pět tisíc absolventů tohoto oboru.

"Tento počet se výrazně nesnižuje již několik let, navzdory tomu, že na trh práce vstupují každoročně stovky nových absolventů. Velkou poptávku v tomto sektoru ovlivňuje velmi silně fakt, že IT pronikají i do oborů a činností, kde doposud hrály jen okrajovou roli. Tím se samozřejmě zvyšuje zájem o tyto pracovníky jak v průmyslu, tak i ve veřejné správě a celém terciárním sektoru. Výsledkem je současná situace na pracovním trhu," dodává Jiří Kleibl.