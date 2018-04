Akce a novinky jednotlivých bank

Bawag Bank

Můžete získat hypotéku na nemovitost k rekreaci, pronájmu, na družstevní byt či k vypořádání majetku.

Česká pojišťovna

Všechny hypotéky jsou do konce srpna bez poplatku. Ke každé hypotéce máte 30% slevu na všechna neživotní pojištění, trvalou 20% slevu na havarijní pojištění a jednorázovou 10% slevu na cestovní pojištění platnou do konce roku.

Česká spořitelna

Ideální hypotéka na míru – bez poplatku, s 30denní garancí úrokové sazby, odhadem nemovitosti on-line zdarma a čerpáním peněz po dobu tří měsíců zdarma.

ČSOB

Sleva z úrokové sazby ve výši 0,15 % klientům s účtem u ČSOB a 0,10 % těm, kteří uzavřou dvě ze tří nabízených pojištění. V průběhu výstavby nedokládáte faktury, peníze lze čerpat rovnou na účet. Funguje takzvaný expresní protokol o stavu stavby – aktuální hodnotu nemovitosti zjistíte bez návštěvy odhadce, stačí jen fotografie stavby.

GE Money Bank

Do konce srpna jsou hypotéky s pětiletou fixací bez poplatku. Banka poskytuje Předhypoteční úvěr. Zjednodušené je čerpání peněz u výstaveb a rekonstrukcí – bez faktur, do výše aktuální hodnoty nemovitosti banka peníze pošle na účet. Zpětně proplatí náklady až do tří let od podání žádosti o hypotéku.

Hypoteční banka

Hypotéky s pětiletou a delší fixací jsou do konce srpna bez poplatku. Novinkou je Investiční hypotéka – místo splátek jistiny investujete do cenných papírů a pojištění Hypotéka Expres – spolu s hypotékou můžete se slevou vyřídit i pojištění nemovitosti a domácnosti.

Komerční banka

Jednotná úroková sazba k hypotéce s roční i 15letou fixací. Nabízí Hypotéku Dopředu Dozadu – hypotéku vám schválí ještě předtím, než si najdete nemovitost ke koupi. A naopak, peníze lze použít i rok zpětně.

Raiffeisenbank

Úplně zrušila poplatek za poskytnutí hypotéky. Zdarma získáte e-Konto.

UniCredit Bank

U hypotéky Plus neplatíte poplatek za zpracování ani za vedení úvěru. Letošní novinkou je 100% hypotéka a splatnost až 40 let.

Volksbank

Při sjednání hypotéky přes internet získáte 50 % slevu z poplatku. K životnímu pojištění zase slevu z úrokové sazby.

Wüstenrot

Do konce září jsou hypotéky s fixací na tři a více let bez poplatku. U hypotéky Refin byl poplatek úplně zrušen a úvěr je nabízen s nižším úrokem na 5 let. Novinkou je Firemní hypotéka pro právnické osoby.