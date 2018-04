Akcie: čas nakupovat, ne však pro každého

Kdo loni ve správný čas nakoupil akcie společnosti Paramo a prodal je ve chvíli, kdy jejich cena dostoupila vrcholu, mohl rozmnožit každou vloženou tisícikorunu na více než 2600 korun. V bance by vynesla sotva třicet korun. Je tedy každý, kdo nenakupuje akcie a střádá si všechny peníze na účtu, mírně řečeno, hlupák? Není, stejně tak totiž mohl i prodělat. Kdyby sáhl po cenných papírech firmy Spolana, přišel by o sedmdesát procent vkladu, takže z tisíce korun by mu zbylo tři sta.

Investovat do akcií totiž vyžaduje alespoň základní ekonomické znalosti, rychlý přístup k ekonomickým informacím, notnou dávku odvahy, ale i dostatečně vysoké úspory. Bez této kombinace se investování stává pouhým hazardem.

Obecné pravidlo je, že čím menší úspory člověk má, tím menší podíl jeho majetku by měly akcie tvořit. Přitom investovat do tuzemských akcií se vyplatí alespoň s padesáti tisíci korunami. Nákupy zahraničních cenných papírů pak vyžadují kvůli vyšším poplatkům spíše statisíce. Přímé podíly na firmách by neměly překročit 25 až 30 procent z celkových investic Hledáte informace o akciích? Podívejete se do naší specializované sekce - ZDE. a do akcií jedné společnosti se nedoporučuje vložit více než desetinu úspor. Ten, kdo disponuje mnoha miliony, nebo lépe desítkami milionů korun, si může nákupy akcií dovolit ve větší míře, zatímco pro člověka s běžnými úsporami by měly představovat až poslední možnost, poté co uloží peníze na bezpečná místa, například do stavebního spoření, méně rizikových podílových fondů či termínovaných vkladů.

Přitom drobný investor může nakupovat akcie prostřednictvím RM Systému. Za registraci tu zaplatí padesát až sto, případně čtyři sta korun, pokud chce obchodovat po internetu. Za každou transakci si pak RM Systém strhává určité procento. Nebo může využít služeb obchodníka s cennými papíry a nakupovat na pražské, případně zahraničních burzách. Lidem, kteří chtějí zmenšit riziko tak, že nekoupí přímo akcie jednotlivých podniků, ale investují do podílových akciových fondů, radí Tomáš Ondřej z Investiční společnosti České spořitelny rozdělit zamýšlenou investici do dvou až tří kroků a nakupovat fondy se čtvrtletním odstupem. "První nákup by měl být proveden okamžitě," doporučuje Tomáš Ondřej vzhledem s ohledem na současný stav kapitálového trhu. Chcete se dozvědět více o termínovaných vkladech? Využijte TÉTO SEKCE.

Vidina velkých výnosů činí nákup akcií velmi atraktivním, ale zároveň představuje obrovské riziko ztráty. Kapitálový trh je vrtkavý a z akcie, které se vede dobře a její hodnota roste, se může přes noc stát bezcenný papír. Zda se vzpamatuje, pak záleží především na důvodech, které k poklesu vedly. Pokud se jen zhoupla v rámci celkového trendu kapitálového trhu a momentálního stavu ekonomiky, je reálná naděje na zlepšení. Když jsou na vině problémy firmy, například takové jakými nyní prošly americké společnosti Enron či Worldcom, které falšovaly účetnictví, může se majitel akcií se svými penězi rozloučit. O finance může přijít lehce i tak, že trhu nerozumí nebo ho špatně odhadne, podobně jako lidé, kteří uvěřili ve skvělou budoucnost internetových firem. Jejich silně nadhodnocené akcie "splaskly" a s nimi i úspory těch, kdo je nakoupili. O závratných ziscích nemohla být ani řeč, co víc, z vložených stovek a tisíců dolarů se staly desítky.

Přesto je v některých obdobích méně rizikové nakupovat i pro bojácnější investory - laiky. To když hodnota cenných papírů dlouhodobě klesá. V současné době se o takový propad na světových burzách zasloužily již zmiňované potíže amerických firem, jejichž účetní machinace silně otřásly důvěrou v Nejrůstovější akcie a největší poklesy z indexu S&P 500 (index 500 nejvýznamnějších a největších amerických společností) za uplynulý rok: AutoZone (AZO) 102,36% Qwest Communications Intl. (Q) -93,95% Lockheed Martin (LMT) 90,31% Providian Financial (PVN) -90,85% Ball Corp (BLL) 85,07% AES Corp. (AES) -90,15% Nejrůstovější akcie a největší poklesy na BCPP za uplynulý rok: Paramo 162,13% Spolana -70,30% Spolek pro chem. a hut. výrobu 141,78% Škoda Praha -68,46% Apollón holding 118,91% ETA -63,53% kapitálový trh. Americké akcie měřené indexem Dow Jones Industrial Average od března propadly o více než 14 procent a podle analytika finančních trhů Volksbank CZ Vladimíra Pikory ještě mírně poklesnou. Na situaci v USA zareagovaly i evropské burzy. Zlepšení bude záviset na dvou faktorech: oživení amerického hospodářství (které se očekává v posledním čtvrtletí) a navrácení důvěry v americké firmy po finančních skandálech (kdy se to stane, lze ale předvídat jen těžko).

Teoreticky bude blízká budoucnost nákupům cenných papírů přát. Finanční odborníci ale upozorňují, že to tak úplně neplatí pro obyvatele České republiky. Investice v zahraničí totiž znehodnocuje posilující česká koruna. Ti, kdo chtějí proměnit peníze v cenné papíry, by se proto podle jejich mínění měli poohlédnout na domácím kapitálovém trhu. Ten se podle Tomáše Ondřeje pohybuje spíše než v závislosti na světových burzách na očekáváních budoucích privatizací. "Jediným titulem, který je více ovlivňován děním na vyspělých trzích, je Český Telecom," doplňuje.

A co mají dělat lidé, kteří již cizí akcie vlastní a jejichž hodnota vinou silné koruny klesá? Zbavit se jich nebo podržet? Podle Vladimíra Pikory by měli spár dní kvůli silné koruně vyčkat. "Existuje velká pravděpodobnost, že Česká národní banka bude proti koruně intervenovat, což by prodej krátkodobě zvýhodnilo," vysvětluje.

