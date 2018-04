Akcie i komodity raketově rostou

Pokud se podíváme na zhodnocení komodit i akcií za poslední dva měsíce, ve většině případů se budeme pohybovat nad deseti procenty. Toto kritérium splňují americké akciové indexy a také většina evropských se tomuto zhodnocení blíží. Bohužel pražskou burzu "nenakoply" ani dobré výsledky zahraničních trhů a pořád pokračuje ve své dlouhodobé stagnaci. Ještě o několik řádů lepší je situace na komoditních trzích.

Ceny cukru od počátku září přidaly téměř 50 procent, jen o něco málo pomaleji roste bavlna nebo kukuřice. Zlato se v minulém týdnu opět dostalo na své historické rekordy a ropa je aktuálně nejdražší za posledního půl roku. Z celého komoditního trhu klesá zájem jen o zemní plyn, ale ztráty se počítají jen v řádech jednotek procent.

Jak dnes trhy fungují?

K rozhodnutí o vstupu na trh však investor potřebuje mnohem více informací, než jen pohyby cen. Zásadní je zodpovězení otázky, co stojí za současným růstem trhů a zda je udržitelný. Růst finančních trhů vždy přicházel v době, kdy rostla také ekonomika, klesala nezaměstnanost a dařilo se podnikům.

Vzhledem k současným umělým zásahům vlád a centrálních bank do finančního systému jsou tyto principy značně pokřivené a to je případ také současné expanze. Finanční trhy ztratily v minulých letech kontinuitu. Recese nestřídá oživení stejně pravidelně, jako tomu bylo v minulosti. Umělé zásahy do trhů se dají předpovědět jen obtížně, na hodnotu investic však mají dramatický dopad. Růst trhů už není pevně svázán s ekonomickým růstem, ale spíše mezi nimi existuje dlouhá pružina.

Na trzích některých aktiv, v současnosti převážně zemědělských komodit, začínají vznikat bubliny podobné těm, které na komoditním trhu splaskly v polovině roku 2008. Souvislost se současnými prudkými růsty cen je zřejmá. Při změně nálady na trzích však tento vývoj může znamenat vysoké výkyvy v cenách. To je třeba mít na paměti při pohledu na aktuální situaci na trzích. Pozitivní nálada může bez velkých problémů pokračovat i v příštích měsících, ale umělé zásahy do ekonomik mohou situaci rychle změnit.

Vývoj cen cukru za poslední měsíce (graf se zvětší po rozkliknutí)

Nastoupit do rozjetého vlaku

Na trzích tak stále existují výborné investiční příležitosti. Novým trendům se však úspěšný investor musí přizpůsobit. Ceny finančních aktiv budou nestálé, což zvyšuje nejistotu a riziko. Důsledkem tohoto stavu by mělo být snížení investičního horizontu, který lépe reflektuje změny podmínek na trhu.

Investoři by také neměli mít strach ze sázek na pokles finančních instrumentů. Každá bublina dříve nebo později splaskne a není žádná překážka, která by investorům bránila vydělávat na poklesech. Střídání investičních přístupů se tak do budoucna zdá být výnosnější alternativou, než hluboce zakořeněná strategie s názvem kup a drž.