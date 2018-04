Akcie i komodity strmě rostou. V září zaznamenán překvapivý boom

Pro americké akciové indexy bylo letošní září dokonce nejúspěšnější za posledních 71 let. Pražská burza však pokračovala ve své dlouhodobé stagnaci.

Co můžeme od trhů očekávat do konce roku?



Za pozitivními čísly stojí hlavně první polovina měsíce. Nepotvrdily se některé negativní předpoklady a ekonomické statistiky byly v průměru lepší, než se očekávalo. Po velmi chmurném konci prázdnin tak přišel boom.

Druhá polovina měsíce už byla více v režii nejistoty, který ovšem růst cen pouze zpomalil. Na povrch se opět dostaly problémy některých evropských zemí, které musejí bojovat s vysokými deficity státních rozpočtů a rostoucí nedůvěrou investorů.

Hlavně Irsko a Portugalsko se nachází v nezáviděníhodné pozici vysokých dluhů a nízkého výkonu ekonomik. Dluhy těchto zemí stále ohrožují Evropu a negativně také ovlivňují akciové trhy.

Newyorský akciový index S&P 500 vzrostl v září o téměř devět procent, frankfurtský DAX přidal pět procent a hlavní londýnský index FTSE rostl o čtyři procenta. Index PX pražské burzy naopak klesl o 0,8 procenta, když se na něm podepsala sílící koruna.

Ceny cukru a obilovin rostly



Na komoditním trhu se strhl boj hlavně o zemědělské komodity. Ceny cukru se zvedly téměř o pětinu a o více než 10 procent podražila také většina obilovin.

Zájem byl také o drahé kovy. Zlato v průběhu měsíce překonalo dvanáctkrát své historické rekordy, konečné zhodnocení o pět procent však bylo ve srovnání s ostatními komoditami silně podprůměrné. Stříbro se oproti zlatu dostalo "pouze" na třicetileté rekordy, ale v minulém měsíci přidalo úctyhodných 13 procent.

Vztah ekonomického vývoje a cen na trzích byl v historii velmi pevný. V průběhu růstu ekonomiky rostly také ceny akcií i komodit. S příchodem krize však tato závislost oslabila a v současnosti už ceny na trzích nejsou vzhledem k vývoji ekonomiky příliš směrodatné. Jak jinak vysvětlit, že zatímco ceny na trzích neustále stoupají, tak se zároveň snižují odhady ekonomického růstu?

Tím nejpodstatnějším faktorem, který v současnosti ovlivňuje ceny finančních aktiv ve světě, je měnová politika americké centrální banky. Ekonomické statistiky či podnikové zprávy jsou odsunuty na druhou kolej.

Obchodníci neustále spekulují na to, že budou potřeba další opatření k podpoře ekonomiky USA. Spuštění tiskařského lisu na nové dolary do konce roku se zdá velmi pravděpodobné a pozitivně ovlivňuje akcie i komodity. Nové peníze by totiž byly použity na nákup těchto finančních aktiv, jejichž cena by se tak zvýšila.

Spekulace mají dopad na dolar



Tyto spekulace však na druhou stranu neprospívají americkému dolaru, který v září ztratil půdu pod nohama. K euru klesl o 7,3 procenta a dostal se tak na pětiměsíční minimum. Prudce také klesal i na ostatních měnových párech.

Ceny zahraničních akcií a komodit se tak zvýšily v amerických dolarech více, než v ostatních měnách. Přepočteno na eura, libry či koruny jsou však růsty mnohem nižší. Růst amerických burz v jiných měnách tak byl méně než poloviční. Tyto faktory tak ukazují, že prudké růsty zůstávají pouze na papíře a s ekonomikou mají jen pramálo společného.

Přestože finanční trhy strmě rostou, i po minulém měsíci se zdá být evidentní, že ani usilovná snaha politiků a centrálních bankéřů zatím neslaví úspěchy. Akcie ani komodity nemohou zůstat odtržené od reálné ekonomiky donekonečna a v následujících měsících se bude tato mezera spíše uzavírat.

Další vývoj ukáže, zda ekonomika dožene růsty finančních trhů, či zda tomu bude naopak. Růstový stimul v podobě tištění nových peněz postupně vyprchává, a pokud se globální ekonomika nezačne v následujících měsících opravdu zlepšovat, akcie a komodity budou muset klesnout zpět na reálné ceny.