Akcie jsou pro zkušené investory

Při porovnání například s dluhopisovými fondy nabízejí ty akciové vyšší zisk, ale investor se musí připravit na to, že může během doby dojít i ke krátkodobým poklesům. Akciové fondy by měl proto volit ten, kdo ví, že část svých úspor nebude v horizontu alespoň pěti let potřebovat a zároveň se nebojí podstoupit riziko případné ztráty. Je dobré se držet zásady dobrého investování a nevkládat prostředky jen do jednoho akciového fondu, ale pokud se pro takové investování rozhodnete, rozložte své peníze mezi více fondů. Stejně tak by bylo chybou vkládat veškeré úspory do akciových fondů a podlehnout slibům vysokých výnosů. Tím, že využije své peníze i v jiných investičních příležitostech nebo na stavební spoření či pojištění, omezíte případnou možnost ztráty svých úspor.

Člověk, který zatím nemá s podílovými fondy žádnou zkušenost by hned na začátku neměl začínat s akciovými fondy. Předem je dobré vědět, na jaké trhy se fond zaměřuje a cenné papíry jakých firem nakupuje. Tím je určena celková strategie Myslíte si, že má smysl investovat do akcií nebo akciových podílových fondů? Zeptali jsme se pana Henka de Bruijne, generálního ředitele ING Investment Management C.R., a.s. Ano, jsem přesvědčen, že investovat do akcií se vyplácí, ale je potřeba při tom respektovat určitá pravidla. Akcie jsou běh na dlouhou trať - alespoň pět let a déle a je potřeba rozložit své portfolio. Nikdy nekupovat jednu nebo dvě akcie, této podmínce vyhovují především podílové fondy. Já sám osobně mám část svých úspor uloženou v akciích, respektive v akciových podílových fondech. fondu a i podle ní se dá odvodit, jak velkou šanci máte zhodnotit své finanční prostředky. Pro laika je dobré se orientovat i podle správce fondu. Investiční společnosti, které patří ke skupině velkých bank obvykle poskytují jistotu, že vaše peníze nezmizí v nějakém podivném tunelu.

Důležité při výběru fondu je nejen jeho strategie, ale i poplatky za správu, vstup a výstup z fondu. Vstupní a výstupní poplatky se pohybují v rozmezí nula až deset procent, za správu peněz si fondy účtují do dvou procent.

Pozor: Úspěšnost či naopak ztráty fondu v minulém období neznamenají, že se výkonnost fondu nemůže změnit.Také vám nedává záruku, že budou vaše úspory stejným způsoben zhodnoceny. Sledujte tedy pravidelně vývoj ceny podílových listů, ať zbytečně neproděláte.

Jaký je váš názor? Myslíte si také, že má smyls investovat do akcií nebo akciových podílových fondů? Nemyslíte si, že jsou investice příliš rizikové?