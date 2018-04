Akcie na rozvíjejících se trzích jsou rekordně drahé

Akcie jsou v poslední době dokonce dražší než akcie na rozvinutých trzích v USA nebo Evropě, tedy alespoň pokud mluvíme o širokých akciových indexech. O situaci konkrétních titulů samozřejmě takto obecné soudy dělat nemůžeme.

A jak vlastně společnosti Groupama Asset Management, Palatine Asset Management a Standard Life Investments, jejichž tvrzeními je tento článek inspirován, zjistily, že akcie na rozvíjejících se trzích jsou momentálně příliš drahé? Mimo jiné jim k tomu posloužil velmi rozšířený ukazatel Price-Earnings Ratio (P/E), který lze pro jednotlivý titul spočítat tak, že tržní cenu akcie dělíme čistým ziskem společnosti na jednu akcii. Tento indikátor nám vlastně říká, kolik peněžních jednotek zaplatíte za jednu peněžní jednotku zisku.

V případě MSCI Emerging Market Indexu má tento indikátor v současnosti hodnotu 15,4 a v případě nejznámějšího akciového indexu Dow Jones Industrial Average (USA) má hodnotu jen 10,9. Je tedy vidět, že americké akcie jsou výrazně levnější.

Je ovšem třeba říci, že jednotlivé rozvíjející se trhy jsou na tom různě. Například ze zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), které tvoří hlavní složku MSCI Emerging Market Indexu, se výrazně vymyká Rusko. Zatímco v Číně jsou dnes akcie doslova předražené – P/E má hodnotu 32,4, v Rusku koupíte akcie za hubičku – P/E má hodnotu 6,3 (Graf 1). U vyspělých trhů také o úplné jednotnosti hovořit nemůžeme, když německé akcie jsou také relativně drahé.

Price-Earnings Ratio je však pouze jedním z ukazatelů naznačujících, že akcie na emerging markets jsou přehodnocené. Obdobný ukazatel Price-Book Ratio porovnávající tržní cenu akcie s účetní hodnotou podniku na jednu akcii hovoří v podobném duchu. Poslední zmíněný indikátor je zejména vhodný pro bankovní tituly.

A co to všechno může znamenat? Logika je jednoduchá, trhy mají jakousi automatickou schopnost se navádět do rovnováhy, a proto, co je příliš drahé, může zlevnit, a co je příliš levné, může podražit. Možným závěrem tedy je, že ceny akcií na rozvíjejících se trzích čeká pád. Zejména u čínských akcií je pak zarážející nejen výše P/E, ale i rychlost, se kterou se tento ukazatel v posledních měsících zvyšoval (Graf 2). Předešlé závěry to jen potvrzuje.

Výše zmíněná předpověď se pak zdá o to věrohodnější, jestliže si uvědomíme, že běžný stav není takový, že např. americké a čínské akcie mají stejný P/E, ale že ty čínské ho mají dokonce nižší. Volatilita, tedy rozkolísanost a rizikovost, akcií na rozvíjejících se trzích je totiž vyšší než v případě rozvinutých zemí, a tak investoři vyžadují slevu na cenách akcií na rozvíjejících se trzích, neboli analogicky jejich vyšší ziskovost, což znamená i nižší P/E. Kdo však máte akcie obchodované na pražské burze, nemusíte se jejich výprodeje zdaleka tak obávat, ačkoliv jsme k emerging markets stále řazeni, P/E u indexu PX je totiž na relativně rozumných hodnotách. Ostražitost je ovšem s akciemi potřeba vždy.