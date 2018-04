Akcie - nejrizikovější, ale i nejvýnosnější investice

Ani evropské či české akciové trhy nebyly pro investory zdrojem závratného zbohatnutí. Přesto se našly i takové tituly, které umožnily získat slušný výnos, například jestliže jste loni v červenci nakoupili akcie Tepláren Brno za 100 000 korun, mohli jste mít teď 214 810 korun, což je zhodnocení téměř 115 procent. Naopak nejhoršími mezi českými tituly byly akcie ETA, kde vám po roce ze sto tisíc korun zbylo jen 32 140 korun.

Investování na burze však není pro každého - vyžaduje totiž základní ekonomické znalosti, včasné informace o stavu trhu, a jestliže budete chtít opravdu znásobit své úspory, pak i dostatečnou sumu peněz a nezbytnou dávku štěstí. I když nejen u nás, ale i v zahraničí je umožněn vstup na kapitálové trhy i fyzickým osobám, pravděpodobně se nestane masovou záležitostí, protože vložit všechny peníze do spekulací s akciemi si většina lidí rozmyslí. A pro spekulace na burze už musí mít člověk poměrně velký startovací kapitál, minimálně půl milionu korun, takže to je varianta pro omezený okruh investorů.

Do obchodování s akciemi se však můžete zapojit prostřednictvím akciových nebo smíšených podílových fondů. Nebudete si sice sami určovat skladbu svého portfolia, to za vás obstarají manažeři, ale podle dostupných informací si sami můžete zvolit fond - jestliže si budete myslet, že akcie technologických firem půjdou nahoru, vyberete si takový fond, který se právě na takové cenné papíry zaměřuje. Pokud se domníváte, že budoucnost mají české akcie, patrně budete hledat podílový fond s takovým zaměřením. Nabídka nejen českých fondů je dostatečná. Přesto byste neměli zapomenout, že jakákoliv investice do akcií je dlouhodobou záležitostí, na pět let a více, takže byste neměli podléhat panice při prvním poklesu cen. Odborníci však radí, že kvůli rizikovosti a nestálosti tohoto způsobu by neměly být všechny volné finanční prostředky uloženy v akciích, ale měly by sloužit pouze jako doplněk vašeho portfolia.