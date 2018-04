Akcie nevydělávají? To je minulost

I když se v prvních týdnech uplynulého měsíce zdálo, že akciové trhy nemají žádnou logiku a ceny se vyvíjí úplně opačně oproti očekáváním, skutečnost je poněkud jiná. Nikde není psáno, že akciové trhy musí vstupovat do nového roku pozitivně a že lednový růstový efekt je zaručen. Kromě korporátních výsledků, makroekonomických dat a ropy jsou totiž ceny akcií hodně ovlivňovány pohybem velkých peněz institucionálních investorů, a ti se počátkem ledna v investování nepřetrhli.

Právě naopak - podle údajů NYSE z konce ledna přiteklo na burzu v prvních lednových týdnech 4-krát méně peněz než ve srovnatelném období loňského roku. Dalším vysvětlením může být i cykličnost trhů.

Akcie v USA tedy měsíc leden nezačaly vůbec dobře. Hned v prvním týdnu navíc trhy nepotěšila informace o tom, že růst úrokových sazeb bude vzhledem k vývoji americké ekonomiky rychlejší, než se původně předpokládalo.

V dalších týdnech se na plný plyn rozběhla výsledková sezóna. Výsledky však byly víceméně rozporuplné, a to jen podpořilo negativní (nebo spíše prodejní) nálady na trhu. Investoři totiž reagovali citlivěji na špatné zprávy, na což nejvíce doplatil technologický sektor. Oslabování se však dotklo všech trhů a obrat přišel až v posledním týdnu, kdy již investoři museli reagovat na zlepšující se výsledky firem, ale i klesající cenu ropy.

ZAHRANIČNÍ AKCIOVÉ FONDY Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc T EASTRERN EUROPE AAC FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS EUR 13,52 50,97 EMIF TURKEY EMI USD 12,08 54,87 AAF-RUSSIA EQUITY FUND ABN AMRO IF EUR 11,16 n/a Nejhorší výkonnost za měsíc CS EF GLOBAL INTERNET CREDIT SUISSE ASSET MENEGEMENT USD -10,79 8,76 F TECHNOLOGY ACC FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS USD -7,19 2,40 TWENTY FUND JANUS INTERNATIONAL LIMITED EUR -5,50 7,17 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok EMIF TURKEY EMI USD 12,08 54,87 STOCK AMERICA V KC ERSTE-SPARINVEST EUR 1,37 -16,90 Průměrná výkonnost zahraničních akciových fondů 1,32 9,56

Zdroj: AKAT

Evropské akcie si v průběhu měsíce vedly v porovnání s těmi americkými podstatně lépe. Zde se dařilo právě technologickým titulům a také farmaceutickým a ropným společnostem. Mezi evropskými tituly se opět dařilo středoevropským a východoevropským akciím. Jejich dominance se projevila i ve výkonnosti podílových fondů orientovaných na tento segment trhu. Dokazuje to fond T Eastern Europe od společnosti Franklin Templeton. Výtečnou výkonnost z minulého měsíce vykazuje i fond EMIF Turkey. Naopak na opačném konci pomyslného žebříčku se vzhledem k vývoji ocitly fondy nakupující technologické akcie - CS EF Global Technology od Credit Suisse nebo F Technology od společnosti Franklin Templeton.

Dluhopisové trhy těžily v průběhu měsíce zejména z nepříznivých zpráv ze stagnujícího akciového trhu. Tato situace se projevila na všech trzích, což mělo také příznivý vliv na výkonnost podílových fondů investujících do dluhopisů. Celkově se výkonnost fondů oproti minulému měsíci podstatně zlepšila.

ZAHRANIČNÍ DLUHOPISOVÉ FONDY Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc BOND DOLLAR CORPOR. ERSTE-SPARINVEST EUR 5,09 -5,41 BOND DOLLAR ERSTE-SPARINVEST EUR 4,96 -8,01 T EMERGING MARKETS BOND FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS EUR 4,81 3,10 Nejhorší výkonnost za měsíc EURO SHORT TERM PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A USD -3,72 4,78 EURO CORPORATE BOND PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. USD -3,11 10,81 EURO BOND PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A USD -2,90 10,86 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok KBC BONDS CENTRAL EUROPE KBC BONDS CONSEIL EUR 0,98 24,39 BOND DOLLAR ERSTE-SPARINVEST EUR 4,96 -8,01 Průměrná výkonnost zahraničních dluhopisových fondů 0,87 5,49

Zdroj: AKAT

Výkonnostně dopadly nejlépe fondy společnosti Erste Sparinvest, fond Bond Dollar Corporate investující do podnikových obligací nejlepší až středně dobré bonity denominovaných v USD. Fond je veden v euru a jeho nevýhodou může být fakt, že není zajištěn proti měnovému riziku. Podobné riziko přináší i druhý v pořadí, ESPA Bond Dollar, investující do amerických pokladničních poukázek a Euroobligací denominovaných v americkém dolaru. Jelikož do jeho portfolia mohou být nakupovány i dluhopisy denominované i v AUD a CAD, je riziko kurzových rozdílů vysoké.

ZAHRANIČNÍ FONDY PENĚŽNÍHO TRHU Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc CASH DOLLAR EUR ERSTE-SPARINVEST EUR 4,45 n/a HGIF-EURO RESERVE CONSEQ INVESTMENT MANAGEMENT EUR 1,12 1,36 CESKY KORPORATNI ERSTE-SPARINVEST CZK 0,58 -0,34 Nejhorší výkonnost za měsíc UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" UNIGESTON USD -0,03 -0,13 US DOLLAR RESERVE FUND MFS INTERNATIONAL USD 0,00 0,00 T US$ LIQUID RESERVE FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS USD 0,00 0,00 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok KBC MULTI CASH EURO MEDIUM KBC AM EUR 0,32 4,24 CESKY HYPOTECNI ERSTE-SPARINVEST CZK 0,16 -1,83 Průměrná výkonnost zahraničních fondů peněžního trhu 0,33 1,14

Zdroj: AKAT

Mezi podílovými fondy peněžního trhu v lednu jednoznačně vedl fond ESPA Cash Dollar, investující do instrumentů peněžního trhu v USA, obligacemi s krátkou průměrnou dobou do splatnosti a obligací s pohyblivým výnosem, jejichž výnosům se chce fond svou výkonností přiblížit. Díky relativně vysokému podílu dluhopisů v portfoliu fondu a rostoucímu kurzu dolaru v lednu se jeho výkonnost pohybovala výrazně nad ostatními fondy téže skupiny. Vzhledem ke zvyšování základní úrokové sazby v USA můžeme zlepšující se výsledky fondů očekávat i v dalších měsících. V únoru by měl fondům denominovaným v USD pomáhat k růstu také posilující dolar, jehož růst ale v dalších měsících zřejmě skončí.