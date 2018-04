Akcie padají, na řadu opět přicházejí diamanty a zlato

Kromě nejznámějších a nejrozšířenějších nástrojů, jakými jsou dluhopisy nebo peněžní trh ,je možné ve velkém i malém investovat i do jiných produktů, které mohou přinášet zajímavé zisky.

Současná nepříliš optimistická situace je způsobena především krizí na nemovitostním trhu v USA, nemovitosti však pořád zůstávají velmi zajímavou alternativou k tradičním způsobům investování v podobě akcií, akciových fondů dluhopisů a podobně. Nemovitosti jsou považovány, zejména v dlouhém investičním horizontu, za relativně bezpečnou investici, jejíž výnos hravě překonává inflaci i výnosy dluhopisů.

I když pořízení nemovitosti není levná záležitost, už dávno nejde jen o možnost pro nejbohatší. I u nás se v nejbližší době můžeme dočkat nástupu nemovitostních fondů, které umožňují investovat do nemovitostí i relativně nízké sumy. Stále platí, že investice do nemovitosti je dlouhodobá investice, a to i v případě, že je nakupujeme za účelem spekulace. Je také nutné dbát na to, jakou lokalitu si vybereme, ne všude jsou dnes totiž vhodné podmínky pro nákup realit.

Kromě zemí střední Evropy (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) jsou nejzajímavější lokalitou země východní Evropy, které nedávno vstoupily do Evropské Unie (Bulharsko, Rumunsko). Růstu cen nemovitostí zde zatím brání nízká kupní síla, která se může zvýšit právě vstupem do EU. Růstový potenciál, i když v delším horizontu, mají také reality v zemích jižní Evropy (Chorvatsko), nebo exotické Číně. Vůbec se naopak nevyplatí investovat v zemích západní Evropy (například Španělsko), nebo USA, kde v minulosti docházelo k vysokému navýšení podílu půjčeného kapitálu na pořízení nemovitostí a došlo tak k přehrátí trhu a výrazné korekci cen.

V případě zájmu o investování do nemovitostí je dobré obrátit se na seriózní realitní kancelář, která má s problematikou prodeje nemovitostí zkušenosti, vyhne se právním chybám a ve smlouvě zahrne všechny možné eventuality budoucího vývoje.

Další možností pro konzervativní investory, kteří chtějí uložit peníze na delší dobu a hledají bezpečnou investici se stabilně rostoucí cenou, mohou být investiční diamanty. Zájem o diamanty celosvětově neustále roste, zejména díky zvyšujícímu se zájmu o diamantové klenoty v Číně nebo Indii. Cenu také zvyšují zmenšující se přírodní rezervy a neutichající občanské nepokoje ve státech produkujících největší množství surových diamantů.

Za investiční jsou považovány pouze kvalitní kameny s vysokou čistotou o hmotnosti vyšší než jeden karát, bílé barvy (na stupnici barevnosti od D do G), bez nečistot (FL – VS1). Ty nabízejí investorům nejzajímavější zhodnocení také v horizontu příštích několika let, přičemž platí, že čím je diamant větší, tím je cena na jeden karát vyšší (jeden dvoukarátový diamant tedy bude dražší, než dva jednokarátové diamanty se stejnými vlastnostmi). Investiční diamanty musí mít mezinárodně uznávaný certifikát (HRD, GIA apod.), obsahující popis kamene (barva, kvalita brusu, čistota, hmotnost v karátech apod.). Pro zajištění bezpečnosti se investiční diamanty prodávají v zapečetěném pouzdře (zatavené ve fólii) obsahujícím také mikrofiš se zmenšeninou certifikátu. Je důležité upozornit, že žádnou vypovídající hodnotu nemají kartičky, které v obchodech vyplňují sami obchodníci.

Vývoj cen broušených diamantů v USD za posledních 10 let, kruhový diamant, 1ct. F/ VS1

Zdroj: Diamond Trade Center

U nás je nejvýhodnější se o možnosti investování informovat v bankách nebo specializovaných firmách, kde vám poradí kvalifikovaní odborníci, kteří mají přístup na světové diamantové burzy (například přímo v Antverpách, přes které projde většina nebroušených diamantů z celého světa). Máte tak záruku, že kameny budou mít certifikát a vyhnete se množství prostředníků. Při dovozu investičních diamantů ze zahraničí se dokonce neplatí žádné clo.

Další alternativou, jak zlepšit diverzifikaci portfolia, je nákup drahých kovů, zejména zlata. Zlato v investičním portfoliu pomáhá k lepší diverzifikaci. Je vyhledáváno zejména v dobách nejistoty a investoři si jej cení kvůli jeho „nadčasové vnitřní hodnotě“. Jeho výhodou je nízká korelace s akciovými trhy a malá závislost na ekonomických cyklech, stejně jako neustále rostoucí poptávka. Současný výprodej na akciových trzích se sice zlatu a ostatním drahým kovům také nevyhnul, dopad hypoteční krize v USA však nebyl až tak výrazný, jako tomu bylo u akcií.

Nejjednodušší cestou, jak investovat do drahých kovů, je nákup slitků (prutů), které dosahují vysoké ryzosti (999,9/1000). Jsou dostupné buď v hmotnosti jedné trojské unce (1 oz = 31,1035 gramů), nebo jejich zlomků a násobků. Zajímavým investičním nástrojem jsou rovněž mince. Zejména zlaté a stříbrné investiční mince jsou běžně dostupné a jsou dobrou alternativou slitků. Dostupné jsou rovněž palládiové mince (Kanadský Maple Leaf nebo čínská Panda). Jejich likvidita je však mnohem horší kvůli vyššímu rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou a horší dostupnosti.

Vývoj ceny zlata od roku 2000

Zdroj: Kitco.com

Naopak velmi dobrou likviditou se vyznačují odvozené investiční produkty, jako jsou dluhopisy navázané na drahé kovy, certifikáty s drahými kovy jako podkladovým aktivem a zejména derivátové produkty, jako jsou futures a opce. Kromě drahých kovů mohou být jejich podkladovým aktivem rovněž akcie, akciové indexy, úrokové sazby, energetické suroviny (ropa, zemní plyn) nebo zemědělské plodiny (kterým se v poslední době velmi dařilo a v právě probíhající krizi na akciových trzích se jako prostředek diverzifikace velmi osvědčily).

Na rozdíl od běžných obchodů jsou futures a opce uzavírány s odkladným účinkem vypořádání v daném termínu. Tyto dva základní druhy derivátů se liší v jednom základním bodu. Zatímco v případě futures jde o povinnost kupujícího, resp. prodávajícího nakoupit, nebo prodat předmětné aktivum v předem stanoveném čase a za předem dohodnutých podmínek, v případě opce jde o právo. Obchody s derivátovými produkty vám zprostředkují společnosti, které mají licenci od ČNB. Tyto kontrakty však kvůli vysoké míře rizika nejsou určeny pro každého, přestože je tento způsob investice velmi jednoduchý a je možné obchodovat s relativně nízkými objemy.

Další možností pro ty, kteří chtějí své portfolio rozšířit výnosným (ale zároveň rizikovým) nástrojem, je investice na mezinárodním devizovém trhu (tzv. FOREX). Výhodou je, že obchody na tomto decentralizovaném trhu probíhají 24 hodin denně a prakticky zde neexistuje býčí nebo medvědí trend. Většinu obchodů tvoří krátkodobé spekulace s měnovými páry (nejčastěji se obchoduje americký dolar, britská libra, euro, japonský jen nebo švýcarský frank) a jedním obchodem lze spekulovat na růst jedné měny a zároveň pokles druhé měny.

Má to však i své neduhy. Měnový trh reaguje na změny a události ve světě mnohem citlivěji, než akcie, což zvyšuje jeho volatilitu. Vyšší riziko způsobuje, podobně jako je tomu u opcí a futures, finanční páka. Ta sice umožňuje investovat relativně malou sumu peněz a dosahovat přitom vysokých zisků, stejně tak je ale potřeba počítat s vysokými ztrátami při nepříznivém vývoji. Čím větší páka, tím větší je riziko ztrát.

Firem, které vám zprostředkují obchodování na trhu FOREX, je velké množství, zájemci by si však měli dát pozor na podvodníky a pochybné firmy, které tyto služby poskytují. Každá domácí společnost musí mít povolení ČNB. V případě seriózního zájmu je ale lepší obrátit se rovnou na renomované zahraniční společnosti, které nabízejí seriózní podmínky, dobrý servis a kvalitní podporu (některé dokonce v českém jazyce).