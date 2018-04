Akcie si sahají na rekordní ceny

Obchodníci se shodují, že růst ještě může pokračovat. "České podniky vypadají docela atraktivně a zajímavý je také blížící se vstup Česka do Evropské unie," uvedl Dan Karpíšek z Komerční banky.

Za poslední rok se vzhledem k nynějším silným růstům dalo například na akcii firmy Philip Morris vydělat přes 4,5 tisíce korun. Erste Bank vynesla téměř 1500 korun.

Začlenění Česka do evropského společenství považuje za pozitivní pro ceny akcií i šéf burzy Pavel Hollmann. "Česká burza těží jak z toho, že bude součástí velkého silného celku, tak z toho, že je rozvíjejícím se trhem," domnívá se. Na tuzemské akcie by se tak mohlo zaměřit mnohem více zahraničních investorů než nyní.

Do budoucna je však podle Hollmanna klíčové, aby se rozšířila nabídka akcií, které jsou pro investory zajímavé. Obchody se v drtivé většině zaměřují jen na čtyři až sedm emisí velkých firem.

Od kuponové privatizace navíc na trh nepřišel ani jeden nový podnik a akcie z něj spíše jen mizí. "Pohyb indexu pražské burzy je tak v podstatě funkce obchodování čtyř titulů a není ukazatelem na výhled celé české ekonomiky," řekl pro ČTK výkonný ředitel americké poradenské firmy Strategic Investment Services Jiří Huebner.

Pražská burza proto spolu s Komisí pro cenné papíry zpracovala projekt podpory kapitálového trhu a v nejbližších týdnech o něm chce jednat s ministerstvem financí.

Vláda by podle Pavla Hollmanna trh podpořila hlavně tím, kdyby na něm prodávala část atraktivních dosud státních podniků, jako je Český Telecom či ČEZ. "Ministerstvo financí tuto možnost nevylučuje, ale žádný takový záměr není v pokročilé fázi přípravy," reagoval na požadavky obchodníků náměstek ministra financí Zdeněk Hrubý.

Za bezprostředním růstem akcií na pražské burze je podle obchodníků hlavně blížící se privatizace Unipetrolu či právě Českého Telecomu, kdy investoři spekulují na dobrou cenu při následném odkupu zbývajících cenných papírů od nestátních majitelů.

Za růstem elektrárenské firmy ČEZ je pak očekávání poměrně vysoké dividendy. Tahounem burzy se v posledních týdnech stala také Erste Bank, která vlastní Českou spořitelnu.

"Cenu této akcie táhne nahoru spekulace související s ohlášenou fúzí bank v Americe, která by mohla pokračovat v Evropě a dotknout se právě Erste," soudí Karpíšek. O Erste Bank by se mohla podle finančníků zajímat druhá největší banka v USA, JPMorganChase, která v minulých dnech oznámila převzetí tamní šestky Bank One.

Fúze by mohla podle některých spekulací ještě pokračovat v Evropě, kde americké banky nemají silnou pozici, a to především v oblasti drobných klientů. Dobrým cílem by proto mohla být právě Erste Bank, která vlastní bývalé spořitelny v zemích střední a východní Evropy.

"Erste je zajímavý cíl pro ty větší zahraniční banky, které ve střední Evropě nemají velkou aktivitu. Má tržní kapitalizaci jen sedm miliard, ale skoro 10 milionů klientů," potvrdil bankovní zdroj.