Akciím se dařilo, fondy v nemilosti investorů

Trhy v USA začaly týden výrazným posílením. Investoři totiž vidí v ochlazení ekonomiky možnost definitivního zastavení zvyšování úrokových sazeb díky zastavení růstu inflace. Podobný scénář byl patrný také v úterý, kdy největší vliv na trh měly pozitivní makrodata o spotřebitelské důvěře. Dobrou náladu na trzích dokazuje středeční seance, když ani posílení ceny ropy nad úroveň 63 dolarů za barel nedokázalo zastavit růst na akciových trzích.

Čtvrtek byl dalším dnem, kdy trhy posilovaly, k čemuž jim dopomohla ceny ropy pod hranicí 63 dolarů za barel. Ani to však nestačilo indexu Dow Jones k tomu, aby dosáhl na své historické maximum z roku 2000. Nepodařilo se mu to ani v pátek, když se trhy nevyhnuly mírné korekci. Celkově však byl měsíc září překvapivě úspěšným měsícem (S&P 500 +2,5 %) a pro index Dow Jones dokonce nejlepší třetí čtvrtletí za posledních jedenáct let (DJIA +1,49 %, S&P 500 +1,6 %, Nasdaq +1,78 %).

Hlavní index pražské burzy nezačal týden velmi pozitivně, pondělní ztrátu však měl na svědomí především výraznější pokles akcií ČEZu. Hrozba terorismu a dohady o rozpočtu také nepřidaly investorům na náladě. Následující dva dny však už znamenaly růst, kterému ve středu nejvíce pomohly svým pětiprocentním růstem akcie Erste Bank (za týden +6,7 %) díky zvýšenému doporučení.

Zvýšení úrokových sazeb (+0,25 %) růst akcií nijako neomezilo (podobně jako v Maďarsku +0,5 %, překvapením bylo zvýšení na Slovensku o čtvrt procenta). Pesimismus se na trh dostavil až v pátek po volném dni, kdy nezájem investorů poslal většinu akcií do mínusu. I přesto však hlavní index PX zaznamenal velmi úspěšný týden (+3,68 %). V průběhu týdne si přilepšily všechny tituly, kromě Erste si výrazně polepšil také Unipetrol (+6,4 %). Návrh minoritních akcionářů, na změnu stanov v pátek na valné hromadě neprošel, a společnosti Spolana a Kaučuk se budou prodávat dál (problémem je podle minoritních akcionářů netransparentní jednání a nízká nabízená cena).

Fondy v nemilosti investorů

Také domácí podílové fondy mají za sebou relativně úspěšný týden, a většina z jich si připsala kladné zhodnocení. Po minulých neúspěších se dařilo smíšenému fondu ČPI Zlatý (+2,7 %), k němuž se přidal další fond z krátkou historií, akciový ČSOB realitní mix (+2,30 %). Dalším fondem, který těžil z úspěchu developerských společností, byl smíšený fond ČPI nemovitostních akcií (+1,47 %).

Že to s vývojem na akciových trzích ve střední a východní Evropě nebylo až tak růžové jako ve zbytku světa, dokazuje výkonnost fondů ISČS Sporotrend (-0,89 %) a ČSOB středoevropský (-0,47 %), naštěstí pro investory však byly tato případy v uplynulém týdnu výjimkou.

Výjimkou však v poslední době nejsou v případě fondu ISČS Sporotrend čisté prodeje podobné tomu z uplynulého týdne. I když je nutno poznamenat, že ztráta přes 113 milionů korun se nevidí každý týden a téměř všechny ostatní akciové fondy si připsaly kladné čisté prodeje. To však už nelze tvrdit o ostatních skupinách fondů.

Obchodování podle AFAMu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČSOB realitní mix 2,30% ISČS Sporotrend -0,89% ČPI Rop. a energ. 1,99% AKRO nových ekonomik 0,38% Pioneer akciový 1,24% ISK Světových indexů 0,76% Dluhopisové Pioneer-obligační 0,51% ČSOB dluhopis. příležitostí -0,66% ISČS Bondinvest 0,45% ISČS Trendbond -0,10% IKS Dluhopisový 0,43% ČSOB bond mix -0,09% Fondy fondů IKS Fond fondů 1,06% IKS Fénix smíšený -0,14% IKS EuroMax 0,73% IKS Fénix dynamický 0,04% IKS MAX 3 0,54% ISČS HighYield dluhopisový 0,10% Peněžního trhu IKS Peněžní trh 0,06% ČPI Peněžnho trhu 0,00% ČSOB Výnosový 0,04% ISČS Sporoinvest 0,03% Pioneer-Sporokonto 0,03% Smíšené ČPI Zlatý 2,70% ČSOB středoevropský -0,47% ČPI nemovitostních akcií 1,47% IKS MAX 2 -0,17% ČSOB bohatství 0,94% J&T Perspektiva -0,06% Čisté prodeje mil. Kč IKS MAX 7 189,3 ISČS Sporotrend -113,6 IKS Fénix smíšený 21,8 IKS Peněžní trh -47,2 Pioneer zajištěný 16,3 ISČS Sporobond -41,5

Zdroj: AFAM

Situace z předchozího týdne, když se dobře prodávaly alespoň fondy peněžního trhu, se neopakovala a výprodeje se týkaly většiny podílových fondů. Nevíc to samozřejmě odnesly fondy dluhopisové a peněžní, ani fondy fondů však už netáhnou tak jako v minulosti.

Výjimkou tak tentokrát byl poslední ze zajištěných Maxů od IKS s pořadovým číslem 7, do kterého investoři vložili za týden bezmála 190 milionů korun. Zajištěné fondy vedou statistiku také mezi fondy společnosti KBC/ČSOB, kde se nejvíce dařilo fondu ČSOB Fixovaného růstu 2 s přírůstkem přes 56 milionů.