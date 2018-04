Akciové fondy: riziko, které stojí za to.

Hned zpočátku musíme konstatovat, že domácí investoři to mají v některých případech trochu komplikované. Zaprvé, výběr akciových fondů vedených v české koruně není příliš široký a zkušení investoři s předem definovanou strategií, nebo stylem mohou mít při výběru trochu problém. Druhým důvodem je fakt, že nemají všechny svou strategii pevně stanovenou v názvu a není tedy na první pohled jasné, podle jakých pravidel vlastně dané fondy investují (výmluva, že ani zahraniční fondy nemají vždy svou strategii v názvu pevně stanovenou, neobstojí).

O rizikovosti akciových fondů a o jejich zaměření primárně na akcie jsme napsali již mnoho článků, a tak si tuto pasáž můžeme tentokrát odpustit. V současné době je u nás možné investovat v české koruně do jednadvaceti akciových fondů devíti investičních společností. Dnes si představíme první desítku, příští týden vám představíme ostatní

Největším počtem akciových fondů vedených v Kč disponuje ČP INVEST investiční společnost, patřící do finanční skupiny České pojišťovny. Fondy ČPI jsou určeny investorům s dlouhým investičním horizontem (5 – 7 let) a jsou zajištěny do Kč, čímž se společnost snaží snižovat měnové riziko a celkovou volatilitu portfolií fondů. V porovnání s fondy jiných společností drží fondy ČPI relativně velkou část prostředků v hotovosti (11 – 25 %).

Fond ČPI globálních značek je určen dynamičtěji založeným investorům orientovaným na dosažení co nejvyššího výnosu s dlouhým investičním horizontem. Není sektorově ani regionálně zaměřen. Základní strategií fondu je profitovat na dobrém postavení a výnosech silných a světově známých firem, jejichž akcie tvoří většinu portfolia (k 9.9. to bylo 87,6 %). Společnosti jsou vybírány ze seznamu TOP 100 Global brands, který je každoročně sestavován společností Interbrand.

Sektorové zaměření fondu ČPI farmacie a biotechnologie je zřejmé již z názvu. V

portfoliu fondu jsou větší částí zastoupeny defenzivnější akcie farmaceutických společností, volatilnější biotechnologické společnosti s vyšším potenciálem růstu fungují spíše jako doplněk (k 9.9. bylo v akciích 84,6 %). Regionálně je fond zaměřen hlavně na USA a západní Evropu.

Fond ČPI ropného a energetického průmyslu má své sektorové zaměření rovněž jasné z názvu. Strategií fondu je těžit ze spojení dvou sektorů, které rozdílně reagují na ekonomické cykly. Většinu portfolia (akcie 74,9 %) zabírají akcie ropných společností, sektor energetiky plní spíše funkci stabilizační. Regionálně je fond zaměřen více na společnosti z USA, země EU tvoří menšinovou složku.

Fond ČPI nové ekonomiky je určen dynamickým investorům požadujícím vysoký výnos a akceptujícím vyšší investiční riziko. Strategie fondu se zaměřuje na perspektivní a silné firmy z oblasti technologií. Velkou většinu v portfoliu představují americké společnosti, své místo si však našly také akcie společností ze západní Evropy.

Výkonnost a volatilita domácích korunových akciových fondů Název fondu Výkonnost 6M Výkonnost 1R Volatilita 1R ČPI - Farmacie a biotechnologie 14,38% 14,32% 15,90% ČPI - Globálních značek 0,55% 7,29% 15,91% ČPI - Nové ekonomiky 4,04% 9,78% 20,49% ČPI - Rop. a energ. průmyslu 12,05% 27,53% n/a ČSOB Akciový Mix 5,15% 18,72% n/a IKS Fond fondů 9,77% 7,69% 13,10% IKS Světových indexů 8,78% 3,92% 13,08% ISČS-EUROTREND 9,75% 12,08% 14,82% ISČS-GLOBAL STOCKS 7,73% 9,61% 13,74% ISČS-SPOROTREND 17,18% 48,24% 17,62%

Zdroj: Fondshop

Druhou nejpočetnější skupinu tvoří fondy Investiční společnosti České spořitelny. Fond ISČS Sporotrend je zaměřen na likvidní akcie společností nových členských zemí EU (včetně ČR) a východní Evropy. Největším podílem jsou zastoupeny akcie (celkově 86,7 %) emitentů z Maďarska (31 %), Ruska (21 %) a Polska (15 %). Investiční horizont je 5 let.

Fond ISČS Eurotrend se orientuje na akcie západoevropských společností, převážně z báze indexu DJ EuroStoxx 50. Sektorově není fond vyhraněn, největší podíl tvoří akcie bankovních institucí (23 %), ropných společností (17 %), farmaceutického průmyslu (13 %) a telekomunikací (13 %). Fond má investiční horizont 7 let a je určen spíše zkušenějším investorům.

Posledním fondem z nabídky společnosti ISČS je fond investující do akciových podílových fondů jiných společností, ISČS Global Stocks. Fond investuje globálně a

snaží se o co nejširší diverzifikaci investováním do fondů s různým zaměřením. Velkou většinu tvoří americké (43 %) a evropské akcie (29 %). V nejbližší době se chystá sloučení fondů Eurotrend a Global Stocks, přebírajícím fondem bude druhý jmenovaný.

Dvěma fondy je zastoupená Investiční kapitálová společnost KB. Fond IKS Světových indexů se primárně zaměřuje na investice do investičních nástrojů navázaných na akciové indexy představující vývoj na akciových trzích v USA a západní Evropy (indexy představují 92,6 % portfolia). Investoři nesou měnové riziko, jelikož fond není zajištěn do České koruny.

Podílový fond IKS Fond fondů investuje prostředky, obdobně jako fond Global Stocks, do akciových podílových fondů s vysokým ratingem, orientujících se především akciové trhy USA, Evropy, nebo také Asie a Japonska. Investoři vkládající prostředky do fondů společnosti IKS nesou měnové riziko, jelikož fondy nejsou zajištěny do České koruny.

Posledním dnes popsaným fondem bude fond ČSOB Akciový Mix. Jde o globální akciový fond bez oborového zaměření. Fond investuje také do Českých akcií (v současnosti tvoří české akcie 25 % portfolia). Investice do zahraničních nástrojů jsou zajištěny do české koruny a investor tak při růstu kurzu domácí měny neprodělává.

