Akciové, nebo nemovitostní fondy?

Americké akciové trhy začaly týden nevýrazně. Pozitivně působily firemní zprávy a zvyšování investičních doporučení, naopak cena ropy svým růstem investory brzdila. Úterní mírnou nervozitu však vystřídal nadějný středeční růst. Ve čtvrtek se nedařilo technologiím, v pátek ale nakonec, i díky klesající ceny ropy, rostly všechny indexy a ve ztrátě neskončil ani jeden (DJIA +1,19 %, Nadaq 0 %, S&P 500 +0,24 %).

České akcie začaly týden růstem, první dva dny úřadovala Komerční banka, na své maxima útočily také akcie společnosti ČEZ. Ten se však od středy začal propadat a s ním také většina ostatních titulů. Jedním z mála titulů, které vydržely růst do konce týdne, byl Erste bank. Ke konci týdne se dařilo také akciím Orco, ani to však nestačilo, aby si indexy připsaly další týdenní růst (PX-D -0,36 %, PX 50 -0,06 %).

Fondy mají za sebou úspěšný rok

„Rok 2005 přinesl řadu nej. Majetek ve fondech dosáhl historicky nejvyšší úrovně 225 miliard, přičemž za posledních dvanáct měsíců vzrostl o rovnou třetinu. Investoři projevili významný zájem o všechny typy podílových fondů, což je důsledek značné důvěry obyvatelstva v podílové fondy“ uvedl Martin Fuchs, předseda představenstva AKAT.

Majetek v podílových fondech vzrostl v průběhu roku o 55 mld. Kč. Větší pozornosti

Pražská burza v roce 2005: Nadchla i zklamala?

se tentokrát těšily fondy zahraniční, v nichž se hodnota majetku zvýšila téměř o polovinu (+28,8 mld. Kč). V domácích fondech za rok přibylo 26,1 mld. Kč, což je bezmála jedny čtvrtina.

Největší nárůst majetku zaznamenaly již tradičně fondy peněžního trhu (+16,24 mld. Kč), a také fondy zajištěné (+12,82 mld. Kč). Od desetimiliardové hranice přírůstku nebyly daleko ani fondy dluhopisové (+9,63 mld. Kč) a akciové (+9,26 mld. Kč).

V roce 2005 se také zvýšil počet registrovaných podílových fondů, a to o 162 fondů. v současné době si tak mohou investoři vybrat z nabídky 1104 fondů (1039 zahraničních a 65 domácích).

V týdenních statistikách AFAMu si po několika týdnech opět připsaly záporné čisté prodeje dluhopisové fondy (-9,4 mil. Kč), zejména díky fondu IKS Dluhopisový (-11,7 mil. Kč). Nejlépe se prodávaly fondy fondů (+191,7 mil. Kč), mezi kterými úřadovaly profilové fondy ISČS Konzervativní Mix (+46,7 mil. Kč) a ISČS Vyvážený Mix (+43,8 mil. Kč).

Obchodování podle AFAMu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI Globálních značek 3,59% ČPI Rop. a energ. průmyslu -1,93% AIG zahraničný rastový 1,40% ČPI Nové ekonomiky 0,79% AKRO nových ekonomik 0,04% ČPI Farm. a biotech. 0,77% Dluhopisové AIG stredoeurópsky 0,66% ČSOB Bond Mix 0,03% Pioneer-obligační 0,43% IKS Plus bondový 0,03% ČSOB dluhopis. příležitostí 0,40% ČPI Korpor. dluhopisů 0,04% Fondy fondů IKS Dolar Max 0,28% IKS Fond fondů -1,17% ISČS Opatrný Mix 0,04% ISČS GLobal Stocks -0,77% IKS Fénix konzervativní 0,0,03% IKS Max 5 -0,50% Peněžního trhu IKS Peněžní trh 0,06% ISČS Sporoinvest 0,02% Pioneer-Sporokonto 0,05% ČSOB Výnosový 0,03% ČPI-Peněžního trhu 0,05% Smíšené Pioneer-dynamický 1,20% J&T Opportunity CZK -0,61% Pioneer-růstový 0,73% IKS Balancovaný -0,54% Růstový fond nadací 0,60% ČPI - Smíšený -0,49% Čisté prodeje mil. Kč IKS Balancovaný 71,6 ISČS Sporoinvest -29,1 ISČS Sporotrend 79,3 IKS Dluhopisový -11,7 ISČS Konzervativní Mix 46,7 ČPI Globálních značek -9,0

Zdroj: AFAM

Z fondů společnosti KBC/ČSOB (dohromady +619,4 mil. Kč) se v týdnu nejlépe dařilo prodávat zajištěné fondy ČSOB Světový Click+ 21 (+231,6 mil. Kč), ČSOB Asijského Růstu 1 (+153,1 mil. Kč) a ČSOB Světového Růstu+8 (103,9 mil. Kč). Zajištěné fondy ČSOB si jen v průběhu ledna připsaly přes 800 milionů korun.

Není fond jako fond

Klasické realitní fondy by se měly na trhu objevit někdy ve druhé polovině roku, už teď však některé společnosti nabízejí fondy, které prezentují jako nemovitostní, nebo realitní fondy. Ve skutečnosti však jde o akciové fondy, které investují do akcií developerských společností nakupujících a vydělávajících na nemovitostech. Druhou možností je fond fondů, který nakupuje podílové listy realitních fondů. Oba druhy fondů jsou dostupné také u nás, a to ve formě novinek od společnosti ČSOB a Credit Suisse.

Společnost ČSOB plánuje svůj nový fond nabídnout na přelomu března a dubna nejprve klientům privátního bankovnictví. Ostatní investoři budou mít možnost je nakupovat prostřednictvím profilových fondů. Jde o akciový fond investující do developerských společností, případně do nemovitostních fondů. Podle představitelů společnosti má tato forma oproti klasickým nemovitostním fondům několik výhod, kterými jsou vysoká likvidita a diverzifikace, daňové zvýhodnění a výnosy srovnatelné s akciovými trhy. Tento způsob je navíc méně náročný na provoz a je oproštěn od vysokých transakčních nákladů spojených s pořizováním nemovitostí. Nevýhodou jsou naopak vyšší volatilita a neúplná kontrola nad kupovanou nemovitostí.

Dalším fondem, který má v názvu slůvko realitní, je Cedit Suisse Realitní fond fondů. Jeho investiční strategie je jiná, jako je tomu u předešlého fondu a převážnou část prostředků investuje do samotných realitních fondů. Může také využít možnost investovat do dluhopisů, nebo nástrojů peněžního trhu. Také v tomto případě společnost deklaruje výhodu ve formě dobré diverzifikace a nízké riziko investice.

Zmiňované dva fondy sice mají oproti klasickým nemovitostním fondům několik výhod, rozhodně by však společnosti, které je nabízejí, měly obeznámit své investory s tím, že nejde o klasické nemovitostní fondy a nezneužít tak hlad domácích, z větší části nezkušených, investorů po nové investiční příležitosti.

Myslíte si, že i další roky budou nejpopulárnější fondy peněžního trhu, nebo se čeští investoři konečně naučí vydělávat? Těšíme se na vaše názory.