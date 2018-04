Akciové trhy se zotaví v první polovině příštího roku, odhaduje finanční analytička

Hostem iDNES.cz byla analytička finančních trhů společnosti X-Trade Brokers Lucie Vitamvásová. Ptali jste se na další očekávaný vývoj na světových finančních trzích i dopad na situaci v České republice. Přinášíme vám vybrané otázky a odpovědi.

. on-line rozhovor Všechny odpovědi Lucie Vitamvásové ze společnosti X-Trade Brokers naleznete zde.

OTÁZKA: Krachne-li náhodou nějaká banka v CR, do jaké výše jsou chráněny vklady?

ODPOVĚĎ: Vklady jsou garantovány do výše 90% vkladu, maximálně ale 25 tisíc eur.



OTÁZKA: Je momentálně vhodný čas na nákup akcií?

ODPOVĚĎ: Názory analytiků co se týče akcií jsou velice rozlišné, já se přikláním spíše k tomu, že akciové trhy mají ještě prostot k dalšímu poklesu. Myslím si, že momentálně je na akciovém trhu dobrá vyčkávací strategie - určitě panicky neprodávat ani nekupovat.

. Kdo odpovídal: Lucie Vitamvásová absolvovala obor Finance na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od srpna 2006 do března letošního roku pracovala na pozici analytika v dánské Jyske Bank. Do České republiky se vrátila v dubnu, a to na pozici analytik finančních trhů v X-Trade Brokers, ČR.

OTÁZKA: 1) myslíte si , že je v tuto chvíli lepší investice investiční zlato nebo diamanty? 2) jaký očekáváte růst úroků u hypoték v následujícím horizontu jednoho roku?

ODPOVĚĎ: Ano, v současné situaci se zdají oba instrumenty jako dobrá investice. Na otázku ohledně vývoje úrokových sazeb u hypoték Vám nedokážu dostatečně kvalitně odpovědět, nejsem expert na hypotéky.



OTÁZKA: Kde vidíte Dow Jones a Nasdaq na konci roku? Kde bude koruna dle Vás na konci roku?

ODPOVĚĎ: Dow Jones by se mohl nacházet v rozmezí 9000-11000 bodů. Nasdaq v rozmezí 1800-2200 bodů. Koruna dle mého názoru oslabí do rozmezí 25,0 - 25,75 EUR/CZK.



OTÁZKA: Proč k článku je přiložena reklama Vaší společnosti, která říká "Chcete si vyzkoušet investici bez rizika?". Opravdu je to investice s nulovým rizikem?

ODPOVĚĎ: Ano, jedná se o právě dnes začínající investiční soutěž, která je zcela zdarma, není třeba vlastních prostředků - proto vyzkoušení si investice bez rizika.



OTÁZKA: Jaké jedna nebo dvě české akcie jsou nevýhodnější investicí v dnešních dnech a proč je koupit?

ODPOVĚĎ: Nejsem schopna Vám vybrat dvě akcie, které by Vám zaručovaly zisk. Doporučila bych Vám vyčkat s nákupem.