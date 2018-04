Akciové trhy umazávají zisky z minulého týdne

V tomto týdnu zaujaly trh především další odhady růstu ceny ropy. Analytici z různých konců světa se předhánějí, kdo dá vyšší odhad. Nízké zásoby ropy v Americe, oslabující dolar a příliv dalších spekulujících na vysoké zisky tak vytáhly ropu na nová maxima. Tedy barel lehké americké ropy ke 135 dolarům a severomořskou ropu Brent ke 133 dolarům za barel.

Z Ameriky jsme se tento týden nedočkali významnějších makroekonomických čísel, která by výrazněji zahýbala trhy. Jediné, co zaujalo trh, bylo zveřejnění růstu cen průmyslových výrobců za duben. Celkový ukazatel překvapil nižším číslem, jádrový ukazatel naopak oproti očekávaní rostl, a to dvakrát více.

Americký dolar v průběhu týdne výrazně oslabil. Po pondělním posílení až k 1,551 dolaru za euro, oslabil o více než dva centy a dostal se tak na 1,579 dolaru za euro. Důvodem pro slábnoucí dolar byly především dobré výsledky z německé ekonomiky, které podpořily euro na úkor dolaru. Nezdá se totiž, že by silné euro a krize v Americe zatím doléhaly na jednu z největších ekonomik Evropy. Průmyslové ceny, které byly zveřejněny v úterý, rostly v dubnu nad očekávání. Německý IFO index, měřící podnikatelské klima, vzrostl v květnu na 103,5 bodu z 102,4 bodu, což byl výsledek také výrazně nad očekávání analytiků.

Přesto nálada na trzích klesala a hlavně averze k riziku rostla. Opět kvůli rostoucí ceně ropy a tentokrát i kvůli zhoršení výhledu na vývoj americké ekonomiky. Fed dal ve svém referátu z posledního zasedání jasný signál, že trhy nemají počítat s dalším snižováním sazeb v nejbližších měsících kvůli hrozbě rostoucí inflace. Inu, celosvětově rostoucí ceny se staly tématem číslo jedna, zatímco hospodářský růst v USA se posunul do pozadí, především díky v poslední době dobrým číslům přicházejícím z Ameriky. Ovšem problémy v americké ekonomice nejsou ještě za námi. Fed snížil odhad pro hospodářský růst a situaci na trhu s bydlením zhodnotil jako nezlepšující se, a zároveň uvedl, že je zde riziko pro další pokles cen domů, což by mělo negativní dopad na růst amerického hospodářství. V situaci, kdy není výhled na další snižování sazeb, je tato zpráva opravdu nepříjemná.

Akciové trhy reagovaly poklesem

Akciové trhy v Evropě, Asii i v Americe zredukovaly proto předešlé nadšení z nedávných dobrých výsledků americké ekonomiky. Ropa na nových maximech také nepřidala na chuti investovat do akcií. Evropské indexy tak ztrácejí oproti minulému týdnu 1-3 %, londýnský FTSE zhruba 1,45 %, frankfurtský DAX asi 2,38 %. Tokijský Nikkei ztrácí 2,16 % a Newyorský S&P 500 ztrácí 2,3 %, Nasdaq 3,5 % a Dow Jones 2,9 %.

Se zhoršující se náladou na trzích lze pozorovat opět zvýšený zájem o zlato a jiné drahé kovy. Cena zlata již druhý týden v řadě roste. Tento týden si zlato připsalo zhruba 2,8 %, když cena vzrostla na 927,90 za trojskou unci.

Slovenská koruna dál pod spekulačním tlakem na posunutí parity

Slovenská koruna byla tento týden stále podpořena nedávným rozhodnutím Evropské komise doporučit přijetí Slovenska do eurozóny k 1. lednu 2009. Spekulace na posunutí centrální parity zdá se neberou konce. Centrální parita, za které se vymění slovenské koruny na eura, bude stanovena začátkem července, a do té doby je tedy stále možné, že se Slovenská národní banka společně s Evropskou centrální bankou rozhodnou posunout centrální paritu SKK k euru, která se momentálně nachází na 35,44 koruny za euro. Koruna se může k euru pohybovat v intervalu +/- 15 % od centrální parity, což je rozmezí 30,12−40,75 koruny za euro. Momentálně se kurz nachází na úrovni 31,13 koruny za euro, což je velmi blízko spodní hranice fluktuačního pásma, a tak pravděpodobnost, že centrální parita bude ještě posunuta, je vysoká, tak jako slib dalších zisků na slovenské koruně.

Maďarský forint tento týden opět následoval slovenskou korunu, když posílil asi o 2 % k euru. Forint již není limitován maximálním fluktuačním pásmem v systému ERMII, které bylo odstraněno koncem února. A jelikož forint z počátku roku oslaboval, bylo na páru EUR/HUF dost místa k poklesu, tedy posílení forintu.

Co se týče české koruny a polského zlotého, zdá se, že tyto dvě měny ztrácí dech. Přestože makroekonomická data zveřejněná v Polsku tento týden byla silnější, než očekávali analytici (růst mezd, průmyslová výroba), zlotému to nepomohlo. V České republice jedinými zveřejněnými daty byly maloobchodní tržby za březen, které ovšem zklamaly, tak jako ostatní březnová data.

Relativně nejlépe se dařilo v tomto týdnu pražské burze. Index PX prozatím ztrácí asi jen 1,1%, zatímco varšavský WIG 2,7 % a budapešťský BUX 1,5 %.