Akciové trhy znovu vydělávají

Vysypali z nich rovnou miliardu, což se letos podařilo jen jednou díky speciální akci private banking ČSOB. Faktem ovšem je, že v tomto týdnu načítáme i celou sumu přes 200 milionů korun Maxe 9, která se ve skutečnosti prodávala během tří týdnů.

Oblast fix income se vyvíjí stabilně co do výnosů – tedy dluhopisové fondy vynášejí více méně tolik, co fondy peněžního trhu. Jen ty tzv. konvergenční momentálně trochu víc, ale to jen díky měnovému riziku/výnosu. Odliv z dluhopisových fondů již ztratil na intenzitě a příliv do peněžáků dost hezky sleduje v negativní korelaci vývoj akciových trhů. To je dost pochopitelné, možná časem tato vazba ještě i zesílí. Odráží totiž částečně zásadní dilema investora: problém obvykle není, co kdy (se ziskem, of course) prodat, ale kam s těmi penězi?

Momentálně je tedy celý segment mimo zájem, ne-li na úbytě: zanedbatelných 50 milionů z dluhopisových, ještě méně do peněžních fondů. Co se ale do centra zájmů dostává, je zhodnocení rezerv, tedy produktů životního pojištění. Většina je stále ještě kapitálovek (IŽP je relativní novinka): z hlediska objemu rezerv v pojišťovnách je tam 180 miliard korun, z toho jen 19 miliard v investičku (kde tedy investiční riziko nese klient).

Takže co asi provedly pojišťovny a těmi 160 miliardami? Při pohledu na výkonnost dluhopisů je TÚM ve výši 2,4 % docela výhra. I když, kolik je výhra při 2,5% inflaci? Jak to říkáte klientům?

Akciová Bonanza

Trhy se skutečně „otřepaly“ z předjarní korekce až podezřele. Série růstových seancí boří rekordy, u nás již jejich počet dosáhl magické 7, Wall Street hlásí nejlepší týdenní výkon za poslední čtyři roky. K únorovým maximům sice ještě kousek většinou schází – například Dow Jonesu skoro 2 %, našemu PX ale už jen 16 setinek.

Na výnosových obláčcích se vznášejí i všechny fondy. Týden přinesl smíšeným od 0,5 %, akciovým od 1 % a zářícími hvězdami obou kategorií je J&T Opportunity s 3,74% výkonem a mezi akciovými ISČS Top Stock s 3,94 %.

Naši akcioví obři nezůstali pozadu a ING Český akciový si pomohl o 3,6 % a ISČS Sporotrend o 3,5 %. Kdo chvíli stál…

Smíšené fondy uvítaly 150 miliard korun, z toho opět na tempu neubral IKS Fénix smíšený s téměř 50 miliony. K finiši ovšem vyrazil již zmíněný J&T Oportunity se 75 miliony korun. Ostatní se tedy nerozhodně šourají a nebýt 32 milionů nemovitostních klonů, nebylo by zdaleka tolik optimismu.

Zato akciové fondy vyskočily jak čertík ze škatulky a 320 milionů je jasný letošní rekord. Vzchopil se zejména se 70 miliony ISČS Sporotrend, 45 přidal ING Český akciový, pěkných víc než 30 milionů získal Pioneer akciový. Jasnou posilou byly opět nemovitostní vábničky, když jen sám ČSOB realitní mix přispěl 54 miliony a ČS-Reico nemovitostní víc než 30 miliony korun.

Zajištěná nuda

Již zmíněných 214 milionů korun Maxe 9 nadopovalo příliv skoro k 550 milionům. Ani přesto nejde o nijak závratnou ani překvapující sumu. Popularita zajišťáků se stabilizuje a občas sice některý vystrčí růžky trochu víc – tentokrát se 75 miliony ČSOB Reverzní click 7, ale ostatní táhnou pěkně svorně po 20 až 50 milionech jako kdys burlaci na ruském veletoku. Ti ovšem táhli proti proudu, kdežto zajišťáci se jen pěkně vezou na českém main streemu: „chci výnos, ale bez rizika“!



