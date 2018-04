Vánoční sleva 10 či 15 procent? Tak to je málo, říká expert na slevy

Akční nabídky řetězců Přehled slev v kamenných obchodech a hypermarketech sledujte na portálu Akčníceny.cz

Znamená to, že Češi letos dávají obchodníkům najevo, aby je více rozmazlovali akčními nabídkami a výraznějšími slevami?

Češi jsou obecně velmi citliví na cenu oproti ostatním národům okolo nás. Nicméně v poslední době se čeští zákazníci začínají mnohem více orientovat také na kvalitu, což se začíná projevovat i u předvánočních nákupů. Očekávají, že do akčních nabídek budou obchodníci zařazovat širší sortiment kvalitního zboží za příznivější ceny.

Letošní vánoční nákupy by tedy již neměly být ve znamení levných šuntů, jako tomu bylo dříve?

Neřekl bych to tak ostře. V každém případě jsou čeští zákazníci již výrazně uvědomělejší. Myslím, že tento trend se bude nadále posouvat a můžeme očekávat, že lidé budou stále víc chtít kvalitu za rozumnou cenu, budou si kvalitu zboží hlídat a zajímat se o ni. Ostatně napomáhají tomu i nejrůznější testy kvality zboží.

Zvyšuje se zájem lidí porovnávat ceny, které mají obchodníci ve svých letákových nabídkách?

Pokud vyjdu ze zájmu lidí porovnávat slevy a ceny na internetovém srovnávači AkčníCeny.cz, letos se zvýšila návštěvnost o 35 procent. Lidé si zvykli vyhledávat i výrazně vyšší počty zboží a porovnávat více letáků obchodníků. Potvrzuje to, že Češi mají rostoucí zájem nakupovat výhodně a čekat na skutečně výhodné cenové nabídky obchodníků.

Celkem 42 procent Čechů nakupuje letos vánoční dárky postupně, protože čeká na výhodné cenové nabídky. Obchodníci přitom musejí přicházet alespoň s 20procentními slevami.

Podařilo se obchodníkům vymyslet letos nějaká nová akční lákadla?

Byl bych velmi rád, kdybych něco takového v akčních letácích obchodníků objevil. Skladba letáků je však velmi podobná, obchodníci mají vymyšlené, co zákazníka zajímá a mají to spočítané. Nepouštějí se do experimentů, používají stále jen to, co funguje v zahraničí u jejich mateřských společností.

Akční nákup Podívejte se, kolik se dá ušetřit

Pokud se rodina naučí nakupovat podle akčních nabídek, kolik se tím dá ušetřit? Zkoušeli jsme spočítat menší týdenní nákup domácnosti. Nejvíce se dá ušetřit zejména za drogistickém zboží, kde bývají časté akce 1 plus 1 zdarma, nebo slevy 30 až 40 procent. Zajímavé slevy bývají rovněž u kávy či masa. Když jsme porovnali nákupní košík se zbožím v akci s košíkem za obvyklou cenu, vyšlo nám, že se dají snížit výdaje u jednoho nákupu o více než 40 procent.

Průzkum: Jak letos Češi nakupují vánoční dárky 43 procent zákazníků vybírá dárky dlouho, nakupuje uvážlivě a postupně.

42 procent zákazníků nakupuje postupně, protože čeká na výhodné cenové nabídky.

15 procent zákazníků má vše nakoupeno během pár hodin a nakupuje hlavně na internetu. Zdroj: aktuální průzkum 2013, AkčníCeny.cz

Na jakou slevu Češi nyní slyší?

Začíná to od slevy nejméně 20 procent, kterou lidé vnímají již jako určitou hodnotu stojící za úvahu. Druhým stupněm k úvahám o koupi jsou slevy v rozpětí 40 až 50 procent. Na ty již reagují i lidé, kteří mají více peněz a jsou na slevy méně citliví.

Co se vyplatí koupit před Vánocemi? Můžete dát několik tipů?

Obecně se vyplatí nakoupit dražší věci, u kterých neočekáváme zlevnění. Jsou to například dražší sportovní vybavení, které se bude zlevňovat až po zimní sezóně nebo na jejím konci. Vyplatí se také nákup elektroniky, což se již v obchodech projevuje. Ještě pár týdnů budou obchodníci disponovat zásobami a po vyprodání s dovozem nového zboží již nákup nebude kvůli oslabení koruny tak výhodný.

Hitem letošních Vánoc bude tedy elektronika?

Určitě ano, k elektronice patří i nákupy elektronických čteček, proto letos očekáváme i výrazný nárůst prodejů čteček včetně e-knih.

Už několik let sledujete, jak se snaží obchodníci rozhýbat obchod i po Vánocích. Kdy odstartují letošní povánoční slevy?

Domnívám se, že to bude obdobné jako loni. Obchodníci měli loni obrovský zájem nechat lidi utrácet peníze a dárkové poukázky, které dostali k Vánocům, již o svátcích 25. a 26. prosince. Letos vycházejí tyto svátky na středu a čtvrtek, kdy současně vyjdou i nové akční letáky největších obchodníků, proto si myslím, že slevy odstartují letos rovněž od 25. prosince.

Na jaké slevy se mohou letos po Vánocích zákazníci těšit a co zlevní nejvíce?

To zatím přesně ví jen obchodní řetězce. Ale domnívám se, že to bude podobné jako loni. Vysoké slevy budou zejména u oblečení, kde očekáváme, že půjdou ceny dolů o desítky procent a mohou poklesnout až 60 i 70 procent. Pokud tedy chtějí lidé obdarovat své blízké dárkovým poukazem, doporučuji dárkové poukazy na oblečení a různé módní doplňky, u kterých s největší pravděpodobností dojde po Vánocích k razantnímu zlevnění.

Už jste začal nakupovat pro svou rodinu dárky pod stromeček?

Přiznám se, že ještě moc ne. Budu jedním z těch, kteří nakupují až na poslední chvíli těsně před Štědrým dnem. Ale zbývající členové mé rodiny určitě již nakupují průběžně.

Hlídáte si, kde se dá zboží koupit v akci se slevou? celkem hlasů: 1759