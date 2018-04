Akční nabídky operátorů: jsou výhodné?

Mobilních telefonů v provozu už je více než obyvatel České republiky, jejich počet se pohybuje okolo 11 milionů. Což odpovídá celosvětovému trendu. Dnes používají mobil dvě miliardy lidí, ale podle odhadu finského výrobce mobilních přístrojů společnosti Nokia by do pěti let mělo vlastnit tento typ telefonu na tři miliardy lidí.

Jakého operátora zvolit, aby byla cena volání co nejnižší? Při výběru se vyplatí mít v ruce kalkulačku, posledních několik telefonních účtů a na základě toho spočítat, kolik konkrétně by stály služby u jednotlivých společností. A nenechat se ovlivnit jen vánoční nabídkou. Dříve nebo později ji totiž vyčerpáte.

Výhodnost nabídek a bonusů je třeba porovnávat s cenou běžného volání, SMS a MMS i telefonů. Dalším kritériem při rozhodování by měla být skutečnost, jakou síť používá vaše okolí, tedy komu budete nejčastěji volat, a také to, zda vás operátor nutí uzavřít smlouvu a za jakých podmínek. Protože kdo se upíše, zavře si na čas určený ve smlouvě dveře k možnosti přejít kdykoli od 15. ledna příštího roku se stejným číslem ke konkurenci.

Oskar: minuty zdarma, až provoláte paušál

Oskar Vodafone přišel před Vánocemi s programem volných minut a paušálů zdarma, a to na 3 až 12 měsíců za cenu od 1190 do 3808 korun, podle vybraného tarifu. Ale zatímco v minulém roce si zákazník kupoval volnou konkrétní hodinu denně, nyní může telefonovat zdarma do sítě Oskar Vodafone poté, co provolá své volné minuty z paušálu.

Například: S tarifem 50 Naplno se za cenu nabídky Nonstop Vánoce ve výši 1190 korun odpouštějí čtyři měsíční paušály a po tři měsíce je možné volat do sítě Oskar Vodafone bezplatně (po vyčerpání 50 volných minut v rámci paušálu). S Oskartou Super je zase možné volat zdarma až osm víkendů komukoli v síti Oskar Vodafone. Ovšem pozor, zatímco u obyčejné Oskarty voláte minutu do Oskara za 3,57 koruny, s Oskartou Super platíte jako do ostatních sítí 7,14 koruny (kromě dvou vybraných čísel Oskara Vodafone, u kterých minuta přijde na 2,38 koruny). Jan Beránek upozorňuje na serveru mobil.cz rovněž na novou službu tohoto operátora, která pomáhá šetřit peníze: „V rámci služby FlexiStrop si lze nastavit libovolnou částku, kterou chcete měsíčně provolat. Pokud se váš účet vyšplhá na nastavenou hranici, zablokuje vám operátor volání.“

T-Mobile: volné minuty na půl roku

Rovněž T-Mobile láká na minuty zdarma. Ke každé nově uzavřené, prodloužené stávající smlouvě, nebo pokud přejde zákazník z Twistu na tarif, získá na dobu šesti měsíců desetinásobek volných minut podle svého tarifu. „Pokud si tedy vybere například tarif T 80, získává navíc zdarma osm set minut. Volné minuty lze využít pro volání do sítě T-Mobile a do pevné sítě,“ vysvětluje zástupkyně T-Mobile Martina Kemrová.

Majitelé nových Twist karet získávají stoprocentní bonus po prvním dobití. Dobije-li si zákazník například částkou 500 korun, obdrží stejnou sumu navíc ke svému kreditu, maximálně 1000 korun. První dobití je potřeba uskutečnit nejpozději do konce března 2006. T-Mobile zároveň zvýhodňuje zákazníky, kteří nakupují v jeho e-shopu, tedy po internetu. Rozdíl mezi cenou v kamenném obchodě a v elektronické prodejně se u Twist sad pohybuje kolem 10 procent.

Eurotel: po třetí minutě zadarmo

Kdo se upíše na dva roky Eurotelu, může získat – podle vybraného tarifu – 30 až 300 volných minut navíc. Eurotel nabízí také do konce roku v rámci služby Dlouhé hovory volání po třetí minutě zdarma. Avšak jen do vlastní sítě. Pro pevné linky platí toto zvýhodnění o víkendech, státních svátcích a mimo špičku. Jednu MMS v síti Eurotel pošlete do 31. prosince za 2,50 koruny.

Alexandra Hroncová z Eurotelu doporučuje další možnost, která zlevní volání: „Zákazník může využít službu Eurotel Tandem. Pokud je například někdo z rodiny zákazníkem Eurotel se smlouvou, pak si ke svému tarifu může díky službě Tandem zdarma pořídit až tři další, dceřiné karty (telefonní čísla). Vzájemné volání v rámci skupiny je až o 50 procent levnější.“

Partnerské karty nabízejí i konkurenční operátoři. Některé výhody si můžete přikoupit Zdá se vám, že nabídka pro nové zákazníky je výhodnější než vaše? A ptáte se: musím měnit telefon a číslo, abych ji získal? Ne vždy. Například Oskar Vodafone nabízí stávajícím zákazníkům za poplatek 595 korun možnost využít službu Nonstop Vánoce s voláním zdarma do vlastní sítě poté, co provoláte své volné minuty. I služba Dlouhé hovory Eurotelu je pro stávající klienty. T-Mobile zase odměňuje výhodnou nabídkou ty, kdo přejdou z předplacené karty na tarif nebo prodlouží smlouvu.

