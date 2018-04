Akontace meziúvěrů klesají až k nule

Spořitelny se samozřejmě dále snaží získat si nové klienty, ale větší důraz než v minulosti se začíná klást na úvěrovou složku stavebního spoření. Jaké novinky tedy jednotlivé stavební spořitelny přichystaly? Stavební spořitelna České spořitelny Ta nyní přichází opravdu s velkou změnou. Nově od 1. července zavádí tarif 40:60, což znamená, že zájemcům o úvěr bude stačit, když naspoří 40% cílové částky a úvěr tedy může tvořit až 60%. Tato změna se bude týkat i stávajících klientů. Buřinka se tak připojila k ostatním spořitelnám, které tento tarif nabízejí. Vlastně zbyla už pouze ČMSS, která se drží stále základního modelu 50:50.

Jako další novinku Buřinka představila možnost rezervovat si úvěr až na dobu jednoho roku po zrušení účtu. Tedy klient si například po pěti letech spoření nechá vyplatit naspořené prostředky, výplatou vkladů mu skončí doba spoření, což znamená, že si již může uzavřít další novou smlouvu se státní podporou. Přitom mu ale neskončí první smlouva a nabídka na úvěr mu trvá ještě dalších 12 měsíců. Rezervace je bezplatná a klient ji využít nemusí.

Wüstenrot

Stavební spořitelna Wüstenrot přichází od 1. července s „letní jubilejní nabídkou“ pro ty zákazníky, kteří si smlouvu uzavřou do konce září. Podmínkou je cílová částka minimálně 140 000 Kč. Klient, který se zřekne úvěru ze stavebního spoření a zároveň splní podmínky pro přidělení cílové částky, získá již po pěti letech spoření úrokové zvýhodnění ve výši 35% ze sumy připsaných úroků při úrokové sazbě 3%. To znamená, že celkově dosáhne úroková sazba hodnoty přibližně 4,05%, čímž se spořitelna Wüstenrot dostává do čela svých konkurentů, spořitelen HYPO a Raiffeisen, kde se vklady klientů úročí 4% sazbou. Bez této speciální akce získávají jinak klienti Wüstenrotu podle obchodních podmínek úrokové zvýhodnění až po sedmi letech spoření.

Od 1. července bude také Wüstenrot v případě potřeby žádosti o úvěr vyřizovat expresně, do 48 hodin. Přidělené úvěry ze stavebního spoření zdarma, překlenovací úvěry s expresním příplatkem 1% z cílové částky.

Nedávno byl také představen překlenovací úvěr „Armáda“. Je určen ale pouze pro financování bytových potřeb vojáků a policistů. Jeho výhodou je nulová akontace, příjemce úvěru nemusí mít na svém účtu vůbec nic v okamžiku, kdy o něj žádá. Překlenovací úvěr Armáda je poskytován na dobu maximálně 70 měsíců, jeho výše není omezena a lze jej kombinovat s jinými úvěry.

VSS KB

Až do konce srpna byla prodloužena akce snížení úrokových sazeb z překlenovacích úvěrů o 1% z běžné výše. Aktuální sazby meziúvěrů se tak pohybují v rozmezí 6% až 8,7%.

Novinkou je překlenovací úvěr IMPULS určený mladým lidem ve věku 25 – 35 let. Jeho předností je nízká akontace, která může až nulová. Spořitelna tento meziúvěr poskytne i klientovi, který nemá na svém účtu žádné prostředky. Výše úvěru je omezena shora i zdola: minimálně 150 000 Kč, maximálně 1,5 mil. Kč. Musí se samozřejmě dospořovat úložkami ve výši alespoň 0,5% z cílové částky měsíčně až do doby, kdy bude na účtu alespoň 40% cílové částky, což je podmínka pro přidělení úvěru. Maximální doba splatnosti IMPULSu je šest let, zajištění je požadováno standardní.

Nevýhodou tohoto překlenovacího úvěru jsou však vysoké požadavky na bonitu klientů: pokud je svobodný, koeficient životního minima je minimálně 2,5, u ostatních žadatelů musí být alespoň 2,0. To znamená, že do příjmů se dlužníkovi i ručitelům musí vejít splátka úvěru, částka dospořování a dvou (nebo 2,5) násobek životního minima.

IMPULS je tak určen pro mladé bonitní lidi, kteří mají vyšší příjmy, ale zatím nemají nastřádáno moc peněz.

Současná situace v překlenovacích úvěrech:

Stavební spořitelna Minimální možná akontace překlenovacího úvěru Minimální možná úroková sazba překlenovacího úvěru ČMSS 20% 6,3% HYPO * 40% 9,5% Raiffeisen 20% 5,9% Stavební spořitelna ČS 20% 6,0% VSS KB 0% 6,0% Wűstenrot 0% 5,8%

*Pozn: HYPO místo překlenovacích úvěrů nabízí svůj produkt Nadstandard, který může částečně meziúvěr nahradit – ale až po minimálně dvou letech spoření.

C elkově se dá shrnout, že všechny spořitelny v posledním období snižovaly akontace (Buřinka dokonce i úvěru ze stavebního spoření) a úrokové sazby překlenovacích úvěrů, které se dnes pohybují okolo 6%, což už je sazba, kterou se úročí přidělené úvěry.

Pomůže vám při řešení bytové situace fakt, že úvěry se zlevňují a jsou dostupnější? Bude vás to motivovat k čerpání překlenovacího úvěru?