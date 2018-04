Aktivisté podali trestní oznámení na náměstka

Tre stní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy podali včera na náměstka plzeňského primátora a šéfa plzeňské ČSSD Petra Otáska představitelé občanského sdružení Děti Země. Informoval o tom ekologický aktivista Jan Rovenský. Představitelé Dětí Země se domnívají, že se náměstek dopustil trestného činu, když na tiskové konferenci novinářům řekl, že osoba spojená se sdružením Děti Země se snaží nakupovat pozemky v trase dálničního obchvatu Plzně. "To, že jsme se snažili skupovat pozemky mezi Útušicemi a Sulkovem, není nic jiného než pomluva. Pokud by to řekl někdo jiný, pak bych byl ochoten věřit, že dostal špatnou informaci. V případě náměstka Otáska se však domnívám, že se jedná o projev systematické a dlouhodobé snahy nás v očích veřejnosti diskreditovat," uvedl Rovenský. Ten řekl, že v minulém volebním období, kdy byl primátorem Zdeněk Prosek, k podobným útokům radnice nedocházelo. "Ačkoliv jsme k bývalému primátorovi měli dost výhrad, sloužilo mu ke cti, že se naše střety odehrávaly ve věcné rovině a nikoliv na úrovni osobního napadání," konstatoval Rovenský. Plzeňský primátor Jiří Šneberger uvedl, že nemá informace, o kterých mluvil náměstek Otásek. "Problematiku obchvatu má na starost právě Petr Otásek a já doufám, že ví, co říká a dokáže svá tvrzení obhájit třeba i u soudu," řekl Šneberger.