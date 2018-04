Pozor na neaktuální pojistky. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

„Proto bychom měli správnému nastavení pojištění věnovat náležitou pozornost,“ upozorňuje Dušan Šídlo, analytik Broker Trustu a autor knihy Život jako riziko.

Zároveň přidává praktická doporučení, na co se při uzavírání pojistky a její aktualizaci zaměřit, abyste svůj majetek dobře ochránili.

1. Zkontrolujte, na jakou částku jste pojištěni

Ujistěte se, zda máte pojištění uzavřené na odpovídající částku, aby pokryla případné kompletní opravy nemovitosti. Odhadněte skutečnou hodnotu své nemovitosti, abyste nebyli podpojištěni a vyhnuli se situaci, kdy byste dostali například půlmilionovou náhradu za nemovitost v hodnotě milionu.

Zároveň je zbytečné pojištění přeplácet, protože pojišťovny vyplatí částku nejvýše v hodnotě nemovitosti. „Pozor především na to, že u některých pojištění je kromě sjednané pojistné částky nastaven maximální limit, do kterého pojišťovna za škody způsobené povodní plní. V praxi víme o případu, kdy měl klient pojištěnu nemovitost na dva miliony korun, ale škody způsobené povodní pojišťovna hradila jen do 50 tisíc korun,“ přibližuje Šídlo.

2. Zkontrolujte, zda máte ochráněny reálné hrozby

Přesvědčte se, že se pojištění vztahuje skutečně na pohromy, které reálně hrozí. „Samozřejmě je zbytečné pojišťovat se proti pádu skály, pokud nad domem žádná není, zároveň ale základní balíčky pojištění nemusí obsahovat tu hrozbu, která je v dané lokalitě riziková,“ radí Šídlo.

Některé pojišťovny mohou rozlišovat například mezi povodní a záplavou (typicky ve starších smlouvách). Po praktické stránce v tom rozdíl není – dům voda vyplaví tak jako tak – ale pojišťovna v případě záplavy nemusí vyplatit peníze majitelům domu pojištěného proti povodni. „Povodeň nastává, pokud se voda dostane z koryt toků. Záplavou může být například voda, která steče z kopce po průtrži.“

Časté je pojištění nemovitosti proti zásahu blesku. Aby pojišťovna peníze vyplatila, musí mít dům bleskosvod. Některé pojišťovny mohou navíc rozlišovat mezi zásahem přímým a nepřímým. „Přímý zásah nastává ve chvíli, kdy blesk zasáhne přímo nemovitost a poškodí střechu či způsobí požár. Nepřímým zásahem se rozumí, pokud blesk udeří někam poblíž a poškodí spotřebiče,“ poznamenává Šídlo.

4. Zkontrolujte si, co přesně máte pojištěno

Pojištění nemovitosti není to samé jako pojištění domácnosti. Pokud voda vyplaví dům (nebo ho zničí jiná pohroma), který je pojištěný pouze jako nemovitost, nemusí pojišťovna uhradit škody, které živel napáchá třeba na vybavení kuchyně.

Nezapomínejte i na pojištění venkovních budov, jako jsou garáže nebo dílny. „Pojistit se dá i zahrada, což si mnozí zahrádkáři uvědomí až ve chvíli, kdy přijdou o úrodu kvůli kroupám či povodni.“

5. Spočítejte si aktuální hodnotu svého majetku

Aktualizujte pojistku podle úprav domu. V případě poškození živlem nemusí pojišťovny zohlednit provedené renovace, které nejsou uvedeny v pojistné smlouvě. Pokud je nemovitost zhodnocena například zateplením, je dobré přizpůsobit tomu i výši pojistky.

„Všímejte si rozdílů mezi pojištěním na novou a časovou cenu. Když přijdete třeba o stolní počítač, v prvním případě pojišťovna vyplatí cenu za nový a srovnatelný model, v druhém případě vyplatí částku, která odpovídá hodnotě původního počítače za dobu jeho používání.“

6. Poptejte se v dalších pojišťovnách

Při stavbě či investici do nemovitosti je vhodné prostudovat povodňové mapy. V oblastech se zvýšeným rizikem povodní proti nim nemusejí pojišťovny vůbec pojišťovat. „Pojišťovny používají povodňové mapy v různém stadiu aktuálnosti a rovněž si mapy upravují podle vlastních dat o průběhu povodňových škod. Vybrané pojišťovny povodňovou mapu nepoužívají, ale v dotazníku se klientů ptají, kolikrát je povodeň v posledních 20 letech zasáhla,“ přibližuje Šídlo.

Jak dodává, díky tomuto odlišnému přístupu lze pojistit i nemovitosti, které jsou sice v povodňové zóně, ale například na vyvýšeném místě. To, že se proti povodni u jedné pojišťovny nepojistíte, ještě neznamená, že se nepojistíte nikde, doporučil bych obrátit se na některou z velkých pojišťoven,“ radí Dušan Šídlo.

7. Před podpisem smlouvu dobře pročtěte

Vždy platí, že co je psáno, to je dáno. Při uzavírání aktuální pojistky se soustřeďte na text smlouvy a ne na sliby pojišťovacích agentů, že pojistka, kterou sjednávají, je dokonalá. Pokud nemáte možnost si smlouvu v klidu pročíst, odložte její podpis, odneste si návrh nového pojištění domů a seznamte se s důležitými údaji včetně nastavené spoluúčasti. Případné nepřesnosti si při druhé návštěvě ujasněte a teprve pak smlouvu podepište.

„Důležité smlouvy, ale i jiné papírové dokumenty, o které by člověk nerad přišel, je vhodné oskenovat a uchovávat v digitálním úložišti, například ve své e-mailové schránce,“ uzavírá Dušan Šídlo.