Úroky jsou dole, chcete-li hypotéku, je nejlepší čas. Přehled novinek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů jsou na historickém minimu. Jestliže se v roce 2005 hypotéky nabízely v průměru za 3,62 procenta, před čtyřmi lety se sazby pohybovaly těsně pod hranicí šesti procent a situace na mezibankovním trhu naznačovala, že pravděpodobně už nikdy nižší nebudou. Ale dnes si lidé pořizují hypotéky za tři procenta i méně.

Aktuální úrokové sazby fixace 1 rok 2 roky 5 let Česká spořitelna 3,94 3,24 3,04 ČSOB 4,19 3,49 3,09 Equa Bank 4,39 2,99 2,99 Fio banka 3,19 2,93 2,81 GE Money Bank 3,89 3,39 3,59 Hypoteční banka 4,19 3,49 3,09 Komerční banka 4,09 2,99 3,09 LBBW 3,59 2,79 2,73 mBank 2,86 2,74 2,82 Raiffeisenbank 4,09 2,99 2,99 UniCredit Bank 2,99 2,89 2,99 Volksbank 4,99 3,79 3,79 Wüstenrot 3,79 3,19 3,29 Sazby nových hypoték s využitím nejvyšších slev (za věrnost, za vedení účtu u stejné banky...) Zdroj: www.hypoindex.cz

Nižší sazby, bonusy i symbolické poplatky

Banky stále přicházejí s nějakými lákadly. Zeptali jsme se na novinky, které pro klienty přichystaly na toto období, a sešlo se jich dost.

Česká spořitelna Hypotéka s prémií

Sjednat si ji mohou noví i stávající klienti u hypoték se zbývající minimální dobou splatnosti 20 let a s fixací úrokové sazby na tři, čtyři nebo pět let. Zákazník získává slevu na úrokové sazbě pro první období fixace ve výši 0,3 procenta, a pokud u banky zůstane i na další fixační období, dostane finanční prémii, již mu banka vyplatí na jeho účet. Přijde mu na začátku každého dalšího fixačního období, a pokud u banky setrvá po celou dobu, získá celkem čtyři procenta z výše vyčerpané hypotéky. Když klient uskuteční mimořádnou splátku, nárok na prémii mu zaniká, již vyplacené bonusy však nevrací. Jednorázový poplatek za službu Hypotéka s prémií je 3 000 korun a lze ho zahrnout do úvěru. Při průměrné hypotéce 1,6 milionu korun mohou zákazníci získat až 64 tisíc korun.

Equa Snížila sazby

Snížení sazeb u neúčelových hypoték je o 0,2 procenta, aktuální sazba u nich je 5,29 procenta. Sazba pro podnikatele u neúčelové hypotéky PRO je od 4,29 procenta ročně. Stále platí bonus 5 000 korun pro každou sjednanou hypotéku.

Era Chystá bonus pět procent z výše hypotéky

Klient ho obdrží od banky ve dvou mimořádných splátkách v průběhu doby splácení. Splátka Hypotéky s bonusem je nižší než té klasické, protože klient splácí jistinu sníženou o vypočítaný bonus. Jednou vyplacený bonus je klientovi ponechán. Podmínkou je věrnost bance (obdobný produkt již nabízí sesterská ČSOB).

Komerční banka Bez poplatku za spravování úvěru

Banka nabízí možnost sjednat hypotéku bez poplatku za spravování úvěru. Stávající klienti s hypotečním úvěrem mohou změnu učinit v období konce fixace úrokové sazby. U produktu Flexibilní hypotéka nově také není poplatek za spravování úvěru (dosud 250 korun), zavádí se však poplatek za flexibilitu 99 korun/měsíc.

UniCredit Bank Převratná hypotéka s plovoucí sazbou

Banka ji aktuálně nabízí s roční sazbou od 2,4 procenta, pro zájemce o refinancování od 2,2 procenta ročně. Hypotéku s fixací na tři roky lze získat od 2,89 procenta, při refinancování od 2,69 procenta ročně. Hypotéky, které si lidé sjednají v těchto dnech, mohou přitom za stejných podmínek čerpat třeba až za 12 měsíců.

Ostatní banky také nezahálejí. Česká spořitelna, GE Money Bank, Hypoteční banka, Fio, ČSOB a Raiffeisenbank chystají také v nejbližších dnech a týdnech novinky, ale zatím z konkurenčních důvodů nechtějí říkat podrobnosti.

Poplatky za správu už nebaví klienty platit

Banky také pomalu, ale jistě upouštějí od poplatků za správu hypotečního úvěru. Není to sice ještě normou, ale například Axa Bank už poplatky zrušila u nových i stávajících hypoték, Hypoteční banka úvěr bez poplatků nabízí jako variantu, Komerční banka nové smlouvy uzavírá bez poplatků, u starých to umožňuje v době konce fixace. A u Raiffeisenbank jsou nové hypotéky bez poplatků, u stávajících lze o změnu na tento typ produktu požádat (klientovi se však mírně zvýší sazba, takže celková splátka se nezmění, jen produkt bude snáze porovnatelný s konkurencí).

Jenže to nestačí. Poplatků je stále hodně a klienti se s nimi nechtějí smířit. Servery jdeto.de a bankovnipoplatky.com společně vyhlásily akci ke společnému postupu klientů proti poplatkům za správu úvěrů. Zájemci najdou formulář k registraci zde. Jen za první den se přihlásilo více než 250 lidí s poplatky za více než 10 milionů korun.