... ale mohlo by jich být víc

„Dcera Hanka nám navíc pořídila psa, a tak mám o zábavu postaráno,“ říká kantorka. Na dovolenou letos Kuchynkovi nikam nejedou. Z třiceti tisíc korun, které spolu s manželem přinesou domů, musí uživit dvě děti studující vysokou školu. Dále dělat opravy na rodinném domě, zaplatit všechny účty a hlavně splácet hypotéku, kterou si na domek rodina vzala.

Například výdaje na studium dětí Kuchynkovy přijdou dohromady na devět tisíc korun měsíčně. „Letos to bude stát dokonce ještě víc, protože syn Honza nedostal kolej, a tak mu budeme platit podnájem,“ dodává Dana Kuchynková.

Na cestování tak nezbývají peníze. „Loni jsem také nikam nejela, protože jsem dělala o prázdninách šest zkoušek,“ vysvětluje učitelka. Dříve s dětmi navštívila Řecko, Itálii nebo Španělsko. „Manžel s námi nejezdí. Je totiž traktorista a v létě má nejvíc práce,“ říká.

Nákup nového auta je pro Kuchynkovy zatím vzdáleným snem. „Nemůžeme si to dovolit,“ dodává učitelka, která jezdí jedenáct let starým favoritem.

Situace učitelů v Česku podle ní není růžová. „Platy nejsou takové, jaké by měly být. To, co zveřejňují jako náš průměrný plat, jsem na výplatní pásce jaktěživa neviděla,“ říká kantorka, která letos učila prvňáčky. „Do průměrů nejspíš započítávají i platy ministerských úředníků,“ míní. Na druhou stranu vidí na učitelství i výhody. „Je dobré, že si část práce, třeba opravování písemek, můžu brát domů. A samozřejmě nesmím zapomenout na dlouhé prázdniny,“ říká. Svoji životní úroveň nevidí ani špatně, ani dobře. „Žijeme normálně, nemůžeme si vyskakovat, ale jde to,“ říká.

O vysokou politiku se příliš nezajímá. „Je to od ničeho k ničemu a žádný výsledek. My obyčejní lidé jsme na tom pořád stejně,“ říká Kuchynková. A proč si vybrala zrovna učitelství? Vztah k dětem si vybudovala na táborech. „Svoje povolání nezměním, hodně jsem k dětem přilnula. I když ony mají radši mladé učitelky,“ říká. Velký rozdíl ale vidí v tom, že děti mají větší práva a svobodu. „Mají silnější pozici a vědí to, ale zlobí stejně, jako jsme zlobili my,“ dodává Kuchynková.

Dana Kuchynková, česká učitelka

Dana Kuchynková učí v základní škole v Dobříši, manžel Jaroslav je traktorista

Měsíční plat: 15 000 Kč čistého

Automobil: Škoda Favorit

Dovolené: poslední dva roky žádná, předtím Řecko, Itálie

Byt: rodina si postavila vlastní domek na hypotéku