Místo alimentů platil dětem školné, teď má na krku exekuci

Pan Petr z Ostravy je několik let rozvedený, výživné na své dvě děti vždy řádně platil. Pak ale bylo potřeba platit dětem školné, a tak mu jeho bývalá manželka navrhla, ať místo alimentů raději dětem hradí konkrétní náklady, tedy školné, kroužky, pojištění a podobně. Otec souhlasil, částky, které měsíčně platil, dokonce převyšovaly výši výživného určenou soudem.

Jak se však později ukázalo, neměl to dělat. On sice dohodu dodržel, jeho bývalá ovšem ne. Podala na něj k soudu žalobu pro neplacení výživného. A tak panu Petrovi před časem přišel exekuční příkaz na zaplacení 20 tisíc korun za dlužné výživné. To ale není vše. Předběžné náklady exekuce jsou vyčísleny na 96 tisíc korun!

"Náklady exekutora skoro pětinásobně převyšují dlužnou částku," rozhořčuje se čtenář. "Mám nějakou šanci se proti tomu bránit?" ptá se. O odpovědi jsme požádali advokáta Pavla Nastise.

Jak je možné, že náklady exekuce pro vymožení 20tisícového dluhu jsou tak vysoké?

Podle exekučního příkazu není exekuce vedena jen k vymožení dlužného výživného ve výši 20 tisíc korun, ale také k vymožení v budoucnu splatného výživného pět tisíc měsíčně a k vymožení nákladů soudního řízení plus odměny advokátky.

Částka, z níž se tedy vypočítává exekutorova odměna, vychází z pětinásobku ročního výživného, a není tedy 20 tisíc, ale 320 tisíc. K tomu se však ještě musí připočítat náklady na soudní řízení a náklady za zastoupení advokátkou v exekučním řízení, takže celková vymáhaná částka bude ještě vyšší.

Je částka 96 tisíc za náklady exekuce konečná?

Určitě ne, jedná se pouze o předběžnou výši, konečnou částku nákladů exekuce určí exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Tento příkaz vyhotoví exekutor zpravidla v závěru exekuce, a protože lze očekávat, že exekuce nebude probíhat pět let, bude s největší pravděpodobností tato částka nižší. Odměna se vypočítává jen z té částky, kterou exekutor skutečně vymohl.

Náklady na soudní řízení ale zůstanou ve stejné výši a stejně tak se nesníží náklady na zastoupení advokátem. Odměna za zastoupení advokátkou se v tomto případě také nepočítá pouze z částky dvacet tisíc, ale z částky tři sta dvacet tisíc. Odměna se vypočítává podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. a spolu s náhradou hotových výdajů a DPH činí 26 040 korun.

Jak se vlastně vypočítává odměna exekutora?

Exekutorova odměna a náhrada hotových výdajů se vypočítává podle vyhlášky č. 330/2001 Sb. Odměna se počítá z vymožené částky a při základu do tří milionů činí patnáct procent z vymožené částky, nejméně však tři tisíce.

Exekutor má dále nárok na náhradu hotových výdajů, což je například poštovné, poplatky za telefony, cestovní výdaje, poplatky za katastr a podobně v paušální výši 3,5 tisíce korun. Jestliže výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti tuto částku překročí, náleží mu náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto náklady je však exekutor povinen prokázat.

Protože jsou ale v tomto případě exekučního řízení účastni dva oprávnění (v řízení jde o výživné na dvě děti), zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů o třicet procent, tedy na 4 550 Kč. A pokud je exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, připočítává se DPH.

Pokud s náklady exekuce nesouhlasím, mám šanci se nějak bránit?

V závěru exekuce exekutor doručí povinnému, tedy dlužníkovi, i oprávněnému, tedy v tomto případě advokátce dětí, příkaz k úhradě nákladů exekuce. Proti tomuto příkazu mají obě strany právo podat si námitky, a to do osmi dnů od doručení. Exekutor buď námitkám v plném rozsahu vyhoví a vydá nový příkaz k úhradě nákladů exekuce, nebo když jim vyhovět nechce, postoupí věc soudu, který o námitkách rozhodne.

Rada na závěr:

Dohoda mezi bývalými partnery o tom, že otec místo alimentů bude platit konkrétní náklady, je samozřejmě možná, měla by být ale písemná. "Rozsudkem soudu bylo sice stanoveno, že výživné má být placeno k rukám matky, nicméně pokud by matka sama průkazným způsobem, tedy písemně, požádala otce, aby výživné hradil na jiné účty (například na účet školy, čímž by došlo k zaplacení školného), pak by byl otec schopen docílit zastavení exekuce," uvedl na závěr advokát.

Pan Petr tedy udělal chybu, že dohodu s matkou dětí neučinil písemně, neboť se tím připravil o důkaz, který by nyní mohl použít, pokud by podal návrh na zastavení exekuce.