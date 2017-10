Exekuce, bankrot, vězení. Kam může dovést rodiče neplacení na děti

Vyživovací povinnost má každý rodič k vlastním i adoptovaným dětem, a to v případě řádného studia až do doby, než je potomek schopen se živit sám. Tuto povinnost si rodiče většinou uvědomí až po rozchodu či rozvodu. A mnohdy ji kvůli vyhroceným vztahů ignorují. Ale pozor: už při čtvrté vynechané platbě se jedná o trestný čin, za který hrozí trest vězení až na tři roky.

Na podmínkách výživného se mohou rodiče dohodnout mezi sebou a není nutné, aby o něm rozhodoval soud. Výhodou soudního rozhodnutí je to, že v případě problému urychlí proces vymáhání dluhu.

Paní Markéta se rozešla s partnerem. Domluvili se, že bude měsíčně platit dva tisíce korun na dvouletého syna a půlroční dceru. Po roce a půl se však po alimentech slehla zem.

„Omlouval se, že je v těžké životní situaci a výživné nemůže poslat. Chápala jsem to, ale po třech měsících přestal téměř úplně komunikovat. Ozval se výjimečně, když měl zrovna náladu děti vidět. Ohledně placení se však dál vymlouval,“ vzpomíná Markéta, která se později od známých dozvěděla, že se bývalý partner zrovna vrátil z dovolené. „Hned jsem ho vyzvala k zaplacení, ale i v tomto případě neúspěšně.“

Tak se Markéta obrátila na soud s žádostí na určení vyživovací povinnosti, což celé vymáhání dlužné částky prodloužilo o několik měsíců. Nakonec děti dlužné výživné dostaly. Jejich otec skončil z důvodu dalších pohledávek v insolvenci.

Vymáhání výživného Existují programy pro asistované vymáhání. Tam rodič zaplatí pouze náklady na ověření dokumentů a poštovné. Náklady na vymáhání platí dlužník.



Zkusit můžete například program VašeVýživné.cz. Podle tohoto serveru je nyní aktuální dluh na výživném 1 789 505 090 korun. Průměrný dluh na výživném je 92 tisíc korun.



Vymáhání alimentů je plné stresu, pochybností. Asociaci neúplných rodin se přiznalo 87 % maminek s tím, že kvůli nezaplaceným alimentům mají pravidelně deprese.



Trestní oznámení si rozmyslete

„Rodič, který má dítě svěřené do péče, může trestní oznámení na neplatiče vyživovací povinnosti podat již po čtyřech nezaplacených výživných,“ říká Pavel Staněk, advokát z České asociace věřitelů, a dodává, že dlužníkovi často stačí pouze pohrozit podáním trestního oznámení doporučeným dopisem a dluh srovná.

Pokud ne, hrozí mu odnětí svobody na šest měsíců až tři roky. Ve standardních případech se jedná o jeden rok. „Pokud jde o úmyslné zanedbání vyživovací povinnosti, pohybuje se délka trestu kolem dvou let. V případě, že neplatič vydá svým jednáním dítě do nebezpečí nouze, může být odsouzen až ke třem letům odnětí svobody nepodmíněně,“ popisuje soudní praxi Pavel Staněk.

K mírnějšímu rozhodnutí podle něj soudy přistupují pouze za situace, kdy dlužník projeví takzvanou účinnou lítost a výživné doplatí. Potom se trestu může vyhnout.

Dojde-li k odsouzení rodiče-neplatiče a on jde do vězení, pravděpodobnost vymožení dlužného výživného se podle advokáta Staňka značně snižuje. K trestnímu oznámení je tak vhodné přistoupit ve výjimečných případech.

Pomoc může i exekutor

Dlužné výživné lze po bývalém partnerovi vymáhat také prostřednictvím soudního exekutora. V takovém případě je ale nutné mít v ruce pravomocné soudní rozhodnutí o výši výživného.

Jak na to? Kontaktovat je možné libovolného exekutora podle vlastního výběru. „Ten s poškozeným sepíše exekuční návrh, ve kterém uvede, kolik druhý rodič dluží. K návrhu přiloží originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu. To vše dá příslušnému soudu, který rozhodne o pověření soudního exekutora a nařízení exekuce a zahájí ji,“ objasňuje začátek procesu Staněk.

Pracujícímu dlužníkovi jsou při exekučním vymáhání výživného obvykle prováděny srážky ze mzdy. Dále mu může být zablokován účet, případně může dojít i k prodeji jeho movitého či nemovitého majetku.

„Výživné je přitom v rámci exekuce považováno za takzvanou přednostní pohledávku, která je uspokojována před ostatními věřiteli, a to včetně nedoplatků na daních, nebo sociálním či zdravotním pojištění,“ dodává Pavel Staněk. Šance na získání alimentů je poměrně velká.

Vymáhat výživné se s exekutorem vyplatí i v případě, že bývalý partner momentálně nic nevlastní. Exekutor bude jeho situaci pravidelně prověřovat, a pakliže se změní k lepšímu, postará se o jednorázovou nebo postupnou úhradu dluhu.

Od 1. ledna 2013 je v případně nezaplaceného výživného pro nezletilé dítě možné exekuci provést také pozastavením řidičského oprávnění, které má až 90% úspěšnost. Zabírá především na rodiče, kteří alimenty neplatí kvůli rozbrojům a naschválům mezi bývalými partnery, nikoli proto, že by neměli potřebné finanční prostředky. Od prosince letošního roku bude možné tento způsob postihu uplatnit i v případě výživného pro zletilé studenty do 26 let.

Nenechte výživné propadnout

Pozor: když dlužné výživné rodiče neřeší, může postupně dojít k promlčení jednotlivých částek. „Doba promlčení závisí na tom, jak bylo placení výživného na počátku nastaveno. Pokud si jej mezi sebou ujednali partneři bez stanovení soudem, promlčí se jednotlivé částky po třech letech. V případě výživného stanoveného soudem dochází k promlčení po deseti letech. Pokud je ale výživné vymáháno exekutorem, promlčecí lhůta se pozastavuje,“ upozorňuje Pavel Staněk.

Expartner je v bankrotu

Pokud má bývalý partner dluhy a rozhodne se pro osobní bankrot, výživnému neuteče. Stejně jako v případě exekuce má výživné i v rámci insolvence přednost před většinou ostatních pohledávek.

„Při oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře jsou pohledávky na výživném hrazeny před pohledávkami ostatních přihlášených věřitelů, tedy hned po úhradě zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce,“ vysvětluje Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower, a dodává, že pokud má oddlužení pro neplatiče skončit úspěšně, musí v jeho průběhu uhradit dluh na výživném v plné výši. Jen část nestačí.

Když papír od soudu nemáte

Odlišná je situace, kdy se placení výživného před vstupem dlužníka do osobního bankrotu zakládalo pouze na neoficiální dohodě rodičů. „V takovém případě se hledí na dlužníka tak, jako by s ním dítě bydlelo ve společné domácnosti. Jeho zaměstnavatel zohlední vyživovací povinnost při výpočtu mzdy, a to zvýšením nezabavitelné částky,“ vysvětluje Řeháček. Výživné tak nebude zasílat insolvenční správce, ale sám rodič, kterému z příjmu zůstane o to více peněz.