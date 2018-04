Alkohol a zaměstnání k sobě nepatří

Kdo se zúčastní například oslavy kolegových narozenin, která spočívá v popíjení u pracovního stolu nebo třeba na stavbě, riskuje, že přijde o práci. "Zaměstnanec nesmí požívat alkoholické nápoje na pracovišti jak v pracovní době, tak i mimo pracovní dobu," připomíná advokátka Dana Kolaříková z plzeňské advokátní kanceláře Skopeček ­ Kolaříková ­ Burianová.



Zákon zakazuje alkohol i drogy



Zákoník práce výslovně ukládá: nepít alkohol a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště. Zaměstnanec také nesmí přijít pod jejich vlivem do práce, a to bez ohledu na to, kdy a kde

si opojení přivodil. Osudnou se tak v další pracovní kariéře může stát i pouhá sklenička vína, kterou si pracovník dal jen na přípitek. A nemusela by jej zachránit ani omluva, že se napil na výzvu nadřízeného, aby si s ostatními přiťukl na jeho zdraví. Zaměstnanci sice musí svého šéfa poslouchat, ale jen když jeho pokyn není v rozporu s předpisy, či dokonce se zákonem. Stejně tak by byly zbytečné výmluvy, že kolegové rovněž pili alkohol, aniž je za to stihl trest.Jen na zaměstnavateli záleží, koho z účastníků mejdanu potrestá a jaký trest za popíjení alkoholu či požívání jiných návykových látek pracovníka stihne. U některé profese a za určitých okolností může být takové počínání jen méně závažným porušením pracovní kázně, kde zákon připouští nejméně tři taková pochybení, než může zaměstnanec dostat výpověď. V jiném případě to zaměstnavatel posoudí jako závažné porušení kázně a dá výpověď, rovněž s dvouměsíční výpovědní lhůtou, za jediný takový prohřešek. V nejhorším případě se konzumace alkoholu či drog může stát i zvlášť hrubým porušením kázně, což vede k okamžitému rozvázání pracovního poměru.

"Vždy se musí postupovat individuálně podle okolností konkrétního případu," zdůrazňuje advokátka Kolaříková. Přísněji bude zřejmě posuzováno alkoholové opojení u řidičů z povolání, protože konzumace alkoholu či omamných látek může v jejich případě zavinit značné škody na majetku nebo zdraví lidí. Tam přichází v úvahu i výpověď na hodinu - pokud nejde o osamělého muže, který trvale pečuje o dítě mladší tří let. U něj totiž zákon možnost okamžitého rozvázání pracovního poměru nepřipouští. Podle Dany Kolaříkové by v tomto případě zaměstnavatel byť by řidičův skutek posoudil jako zvlášť hrubé porušení pracovní kázně - byl nucen přistoupit pouze k výpovědi dle ustanovení § 46, odstavec 1, písmeno f) zákoníku práce. Tedy s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž zákon umožňuje zaměstnavateli převést na tu dobu řidiče na jinou práci, aby se nestalo, že vznikne škoda na majetku či zdraví lidí, kdyby svůj prohřešek zopakoval.



Odmítnutí testu je porušením povinnosti



Někteří lidé se mylně domnívají, že jim zaměstnavatel nemůže v práci prokázat, že pili nebo fetovali. K záchraně jim nepostačí ani to, kdyby odmítli test na alkohol či drogy. "Mezi povinnosti zaměstnance stanovené zákoníkem práce patří i povinnost podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zkoušce, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek," připomíná advokátka Vladana Tikalová z pražské Advokátní kanceláře JUDr. Jana Křečka. "Pokud se zaměstnanec tomuto vyšetření odmítne podrobit, dopustí se porušení pracovněprávní povinnosti, a to i v případě, že alkoholický nápoj nepožil," dodává Vladana Tikalová. Postih za takové odmítnutí opět

záleží jen na zaměstnavateli a na okolnostech konkrétního případu. Člověk, který trpí nemocí, jejíž příznaky připomínají stav opilosti, se vyhne zbytečným testům na alkohol a omamné látky, když bude hrát s otevřenými kartami. "Bylo by vhodné, aby zaměstnavatele o svém zdravotním stavu informoval a podpořil svá tvrzení předložením lékařské zprávy," doporučuje Tikalová. Test na alkohol či drogy však nemůže nařídit každý vedoucí pracovník ­ smí tak učinit jen člověk, který je k tomu určen v pracovním řádu. "Nepostačí, když je uveden v jiném vnitřním předpisu zaměstnavatele," upozorňuje plzeňská advokátka Kolaříková.* zaměstnanci horkých provozů, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu* zaměstnanci, u nichž je požívání těchto nápojů součástí pracovních úkolů (degustátoři)* zaměstnanci, u nichž je požívání alkoholu obvykle spojeno s plněním pracovních úkolů (manažeři při obchodním jednání a podobně)Oslava kolegových narozenin na pracovišti může skončit potrestáním ze strany zaměstnavatele