Alkohol: Když se objeví na pracovišti

Nedávno vysílaly televize případ opilého doktora, který ordinoval a předepisoval léky, přestože měl podle šetření policie v krvi dvě promile alkoholu. Na jeho chování upozornili sami pacienti a může za to skončit až na tři roky ve vězení. Přitom lékař-alkoholik není pro Českou lékařskou komoru novinkou. Za posledních sedm let už několik takových případů řešila.

Zákoník práce jasně říká, že požívání alkoholu na pracovišti je hrubým porušením práce, a v podstatě takový člověk může být na hodinu propuštěn. V zaměstnáních, kde jde o životy lidí nebo o materiální škody, například u dopravních a stavebních firem, by tedy rozhodně neměla chybět důsledná kontrola ze strany zaměstnavatele.

Kontroly jsou na denním pořádku

Dopravní podnik v Praze provedl jen za letošní březen devatenáct tisíc dechových zkoušek na alkohol, z nichž bylo pět pozitivních. "Každý den namátkově děláme zkoušky na alkohol. Občas se uskuteční plošná akce, kdy zkontrolujeme všechny řidiče. Někdy se stane, že se trubička zbarví do zelena," říká tisková mluvčí pražského Dopravního podniku Michaela Kuchařová. "Pokud je zkouška pozitivní, postih řidiče se odvíjí na základě toho, kolik nadýchal nebo jestli se to stalo opakovaně. Hrozí mu pak napomenutí, finanční postih nebo i okamžitá výpověď." Například vloni upozornili cestující v Praze na divně se chovajícího řidiče. Ačkoliv ráno prošel dechovou zkouškou, dvě promile do krve stihl dostat během jízdy. Dopravní podnik jej ihned propustil.

Také stavební firma TCHAS neponechává nic náhodě a při pravidelných kontrolách bezpečnosti práce zjišťuje i požití alkoholu u zaměstnanců. "Naštěstí se s tím nesetkáváme. Alkohol je u nás tabu na všech pozicích. Bezpečnostní technici jsou navíc oprávněni kontrolovat i zaměstnance poddodavatelů. Pokud by ke zjištění alkoholu v krvi došlo, postupovali bychom striktně podle zákoníku práce. Za hrubé porušení pracovní kázně by byl pracovník okamžitě propuštěn," uvádí tisková mluvčí společnosti Jana Šafaříková.

Po flámu si vezměte raději volno

O práci z hodiny na hodinu přišel i pan Jaroslav z Opavska. To, že si dal občas po obědě pivo, mu zaměstnavatel toleroval, v kanceláři tím neměl koho ohrožovat. Na různých firemních akcích však Jaroslav u jednoho piva většinou nezůstal, a to už mu šéf důrazně vyčítal. Když pak jednou přišel v podnapilém stavu i ráno do práce, odvezl jej na záchytku, kde mu lékaři naměřili skoro dvě promile. Domů už jel s výpovědí, přestože byl uznávaný odborník. "Vzbudil jsem se ve dvě ráno a nemohl spát. Tak jsem si otevřel lahev fernetu. Dnes vím, že jsem si raději měl vzít dovolenou a do práce nechodit," pozdě připouští muž.

Je rozumné požádat o volno, když je člověk po flámu a není si jistý, kolik alkoholu mu v krvi zůstalo. Navíc nikdo z jeho kolegů není zvědavý na výpary, které obvykle po probdělé noci kolem sebe dotyčný šíří.

Některé dopravní společnosti nabízejí řidičům, kteří si nejsou zbytkovým alkoholem jisti, možnost nechat se přeměřit.

Někomu dá zaměstnavatel šanci

Kvůli hrozbě vyhazovu z práce lidé často přistoupí k léčbě závislosti na alkoholu, míní primář oddělení pro léčbu alkoholismu Psychiatrické léčebny v Opavě Libor Chvíla. "Mají-li zaměstnanci podezření, že jejich kolega začíná mít problém s alkoholem, měli by si s ním otevřeně promluvit. Nesmí ho zavrhovat. Vždycky je tu možnost ambulantního léčení," říká Chvíla.

Setkává se často i s případy, kdy je to sám zaměstnavatel, který dá kvalitnímu pracovníkovi, jenž propadl alkoholu, ještě šanci. Ale musí nastoupit léčbu, jinak bude propuštěn.

Když kolega pije