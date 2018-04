Alkohol na pracoviště nepatří

Do firmy, kde pracuje sedmatřicetiletá Zdena, nastoupila před časem nová vedoucí, pro kterou je každá příležitost k přiťuknutí dobrá. Možná z důvodu, aby byla mezi lidmi oblíbená, možná proto, že se sama ráda trochu napije, hledá stále důvody k oslavám. „Je nás ve firmě dvanáct, čili narozenin, svátků či jiných příležitostí je dost. Někteří kolegové to vítají, jiným je to jedno, ale mně a několika dalším to vadí,“ říká Zdena a dodává: „Asistentka má navíc za úkol před každou oslavou vybrat od všech peníze na občerstvení a dárek. Vedoucí má vysoký plat a vydat několik desetikorun za měsíc jí nevadí. Já jsem sama se dvěma dětmi a tyto výdaje si nemůžu dovolit.“ Zdena však nechce vypadat jako narušitel kolektivu, proto se stejně jako ostatní, kterým časté oslavy nejdou zrovna pod nos, podřizuje.

K oslavám vás nikdo nemůže nutit

Zákoník práce jasně říká, že požívání alkoholu na pracovišti je hrubým porušením pracovní kázně a pokud se ho zaměstnanec dopustí, může být okamžitě propuštěn. „Pokud však nadřízený oznámí, že se to dnes ve firmě zapíchne ve dvě místo ve čtyři, aby se mohlo slavit, je to vlastně oficiální ukončení pracovní doby. Už se tím pádem jedná o volný čas každého zaměstnance. Šéf samozřejmě nemůže nikoho nutit, aby ve svém volném čase s ostatními popíjel,“ uvádí brněnská advokátka Eva Grabarczyková.

Pokud je šéf ochoten ukrojit na oslavy i část pracovní doby, není divu, že většina neprotestuje. Popíjení a breptání však zdržuje od práce. Ta se pak může hromadit a jedno takové posezení je mnohdy třeba nahradit další den po pracovní době. Čas strávený s kolegy a následné prodloužení pracovní doby však nemusí každému vyhovovat. Jenže ne každý najde odvahu postavit se svému nadřízenému. Pokud se neozve, jeho nespokojenost se časem promítne do celkového prožívání vztahů ve firmě.

Nebojte se odmítnout

Ostravská psycholožka Ludmila Mrtvicová doporučuje, aby se dotyčný nebál ozvat jen proto, že si proti sobě někoho poštve. Jestliže nejste schopni nalézt odvahu a účast na oslavách šéfovi odmítnout přímo, zkuste to diplomaticky. Začít můžete pozitivně. „Nejprve můžete poznamenat, že vás práce baví a to, co děláte, děláte rád, Vedoucímu můžete říci, že oslavy respektujete, ale osobně vám nevyhovují a můžete třeba dodat, že vám alkohol nedělá dobře,“ radí psycholožka.

Oslavy raději v restauraci

Pokud se rozhodnete slavit s kolegy nějaké výročí, je vždy lepší se přemístit do nějaké restaurace. Přesvědčte ostatní, že se v určité restauraci dobře vaří nebo tam mají výborné víno a že bude příjemnější strávit oslavu mimo pracovní prostředí. U nadřízeného lze apelovat na to, že v restauraci nehrozí, že ovíněný zaměstnanec poškodí kancelářského vybavení.

Pracovní oslava totiž nemusí skončit jen sklenkou rozlitou v klávesnici počítače nebo dokumenty opatlanými od chlebíčků. Zaměstnanec posilněný alkoholem může třeba zakopnout, rozbít si čelo a žádat odškodnění za pracovní úraz. „O pracovní úraz by šlo v případě, pokud by se pracovník zranil například cestou domů z práce v areálu firmy. Ale musel by být střízlivý.

Pokud by si na pracovišti ublížil v alkoholovém opojení, má smůlu,“ vysvětluje advokátka Grabarczyková. Na to si pojišťovny dávají dobrý pozor a určitě by se bránily vyplacení odškodného. Pro ty, kteří jdou s kolegy slavit jen proto, aby nebyli pokládáni za černé ovce, je snadnější se po půl hodině zvednout a z restaurace pod nějakou záminkou odejít.