Poradna: Pil jsem alkohol, ale až po práci. Šéf mě chce vyhodit. Může?

Kolega slavil narozeniny, a tak jsme si s ním v kanceláři připili. Bylo po pracovní době a šlo jen o jednu skleničku. Vůbec nás nenapadlo, že děláme něco špatného. Přistihl nás však vedoucí a vyhrožuje vyhazovem. Má na to právo?

Zákoník práce upravuje tuto otázku poměrně jednoznačně. Požívat alkoholické nápoje, čili takové, které obsahují více než půl objemového procenta alkoholu, a také zneužívat jiné návykové látky, je na pracovištích zaměstnavatele výslovně zakázáno.

To ano, ale my už měli po pracovní době.

Přestože pracoviště nejsou nijak v zákoníku práce definována, rozumí se jimi místa, kde dochází k výkonu přidělené práce. V té podobě, jak je upraven, se zákaz týká jak doby pracovní, tak i mimopracovní. Takže nesmíte pít alkohol na pracovišti ani po pracovní době. Požitím alkoholického nápoje v kanceláři, tedy na typickém pracovišti, jste se, byť nevědomky, dopustili porušení svých pracovněprávních povinností stanovených v zákoníku práce.

A co když to, že jsem pil alkohol, zapřu?

Zákoník práce dokonce ukládá povinnost zaměstnancům podrobit se kontrole, zda nejsou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. K tomu může dát pokyn jen oprávněný vedoucí zaměstnanec. Ještě byste měli vědět, že zákoník také zakazuje vstupovat pod vlivem alkoholu na pracoviště zaměstnavatele, a to nejen při nástupu na směnu, ale i kdykoliv v průběhu ní.

Co se nám tedy může stát?

Vzhledem k charakteru porušení, přece jen šlo pouze o přípitek po pracovní době, by bylo možno podle mého názoru prohřešek označit za méně závažné porušení pracovněprávních povinností.

Takže ne okamžitá výpověď?

Aby vám mohl dát zaměstnavatel výpověď, musel byste být v době šesti měsíců písemně na možnost výpovědi upozorněn a v dalším období byste se musel dopustit dalších, alespoň dvou, méně závažných porušení pracovněprávních povinností. Není však vyloučeno, že zaměstnavatel vaše jednání vyhodnotí přece jen jako závažné porušení pracovněprávních povinností. V tom případě by vám výpověď hrozila i bez písemného upozornění.

