Při hledání práce kazí alkohol kariéru. Kdo se posilňuje nejčastěji?

V jedné z poboček personální agentury McRoy se nedávno konalo výběrové řízení na pozici operátora výroby. Jeden z kandidátů v dopoledním konkurzu uspěl. Byl nadšený a potvrdil, že ještě tentýž den je schopen nastoupit na noční směnu. „Odjel si vyřídit zdravotní prohlídku a zřejmě z radosti z nové práce si čekání na nástup zkrátil pobytem v restauraci. Na noční směnu dorazil v podnapilém stavu. Samozřejmě nebyl vpuštěn do areálu. Druhý den přišel k nám do kanceláře a omlouval se. Ani my, ani náš klient ale neměl pochopení. Druhou šanci už nedostal,“ vypráví Erik Švarcbach z McRoy Czech.

Ani jiní oslovení personalisté by dotyčnému druhou šanci nedali. „Taková věc by byla zaznamenána v osobní kartě v naší databázi, a dotyčnému by to snížilo možnost u nás v budoucnu získat zaměstnání,“ komentuje Adrian Suchánek z pracovní agentury Wincott People.

Podle Erika Švarcbacha se samozřejmě může stát, že člověk někdy trochu přebere. Pak je ale nejlepší do práce nebo na pohovor či kamkoliv na jednání nechodit a omluvit se. „Bohužel se stává, že lidé jdou a doufají, že se nic nepozná. V případě odhalení pak mají velký problém,“ dodává personalista.

Alkohol do práce nepatří „Podle zákoníku práce je zaměstnanec povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele,“ říká Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Povinností zaměstnance je podrobit se zkoušce, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Pokyn může dát pouze vedoucí zaměstnanec, kterého k tomu zaměstnavatel písemně pověřil.

V případě, že test bude pozitivní, je jednou z možností ukončení pracovního poměru jeho okamžitým zrušením za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnanec odmítnutím testu na alkohol nebo jinou návykovou látku porušuje právní předpisy.

S opilci se setkává nejčastěji mezi kandidáty, kteří se hlásí na dělnické profese. “U středních pozic uchazeči nechodí vyloženě opilí, ale spíše z nervozity zvolili panáčka před pohovorem. U nižších pozic, především těch dělnických, je alkohol ve větším množství častější, a to především u mužů,“ dodává Erik Švarcbach.

Slavil novou práci, až o ni přišel

Aktuální příběh s opilcem mají také v personální agentuře Randstad. „Jeden kandidát vyhrál pohovor na pozici skladového operátora. První den přišel do práce a při polední prezentaci z něj konzultantka ucítila závan alkoholu. Provedený test ukázal přes 1,5 promile, takže jsme mu ukončili pracovní poměr ve zkušební době,“ říká Alžběta Honsová z Randstadu. Muž byl v „nepoužitelném“ stavu a zaměstnavatel ztratil důvěru v jeho spolehlivost a zodpovědnost.

Míra zkušeností s opilými jedinci žádajícími o práci se řídí také tím, kde se pobočka personální agentury zrovna nachází. „Když jsme měli pobočku blízko Stodolní ulice v Ostravě, byli klienti v podnapilém stavu častější. Jednou jsme dokonce museli žadatele o práci nechat vyvést policií. Teď jsme pobočku přestěhovali jinam a takové případy řešíme minimálně,“ dodává Alžběta Honsová.

Profese a alkohol Češi patří podle zprávy OECD z loňského roku k největším světovým konzumentům alkoholu. Umístili se na 4. místě s 11 až 12 vypitými litry alkoholu na osobu ročně.

K alkoholu tíhnout lidé na dělnických pozicích. Nejsou na trhu práce ale jediní. Podle statistiky odborných institucí se může obliba v alkoholu objevovat také u novinářů, lékařů, učitelů, kteří bývají vystaveni častému stresu. A u pracovníků restaurací a barů, kteří s alkoholem pracují.

Čím méně uchazečů je, tím častěji se s alkoholem setkávají

V personální agentuře Manpower dělají u některých pozic raději pravidelné dechové zkoušky na začátku směn. „Dvě piva na pohovoru není takový problém, jako při samotné práci ve výrobě nebo ve skladu. Tam i menší množství alkoholu v krvi může znamenat zranění nebo velmi drahou škodu na výrobcích nebo vybavení,“ říká Jiří Halbrštát z Manpoweru.

V agentuře Student si zase kandidáty „lustrují“. „Zaměstnanci holdující alkoholu pro nás představují extrémní riziko. Mohli by zničit naší reputaci. Proto se snažíme na uchazeče získat například reference od bývalých zaměstnavatelů,“ říká jednatel agentury René Kuchár.

Jeho agentura nabízí především pomocné práce a brigády. A zatímco v minulých letech se na jednu volnou pozici hlásili tři až čtyři kandidáti, letos se v průměru tři lidé hlásí na pět pracovních pozic. „Nejsou lidi, proto nyní vezmeme i ty, které bychom dříve nevzali. A tak se také častěji setkáváme s kandidáty, kteří mají k alkoholu blíže,“ dodává René Kuchár.