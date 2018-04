Alkohol v práci: velké riziko

Prudká hádka nebo rvačka mezi spolupracovníky a ublížení na zdraví jsou to nejmenší, co může alkohol způsobit. Nedávno veřejností otřásla zpráva, že opilý lékař srazil autem dvouletou holčičku a její matku přímo v areálu vinohradské nemocnice v Praze.

Teprve po vážné nehodě nařídilo vedení nemocnice zákaz pití alkoholu pro všechny zdravotníky. "Když měl někdo narozeniny, tak jsme si s výjimkou lékařů ve službě připili vínem, ale teď je i s tím konec," říká lékařův nadřízený, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Bohuslav Svoboda.

Tvrdé postihy zavedl loni po sérii nehod pod vlivem alkoholu i Dopravní podnik hlavního města Prahy. Někteří neukáznění řidiči tehdy obdrželi výpověď, přibylo dechových kontrol. Například účetnímu připadá takový postih oprávněný vždyť řidič zodpovídá za životy cestujících - ale sám by se okamžité výpovědi za požití alkoholu při oslavě kolegových narozenin pravděpodobně bránil. Právem?



Zákaz platí, ale tresty se různí



Zákoník práce konzumaci alkoholu na pracovištích v pracovní době i mimo ni zakazuje. Výjimku tvoří zaměstnanci, u nichž je požívání alkoholických nápojů součástí pracovních úkolů. Třeba degustátoři, ale i zaměstnanci v horkých provozech, pokud pijí pivo se sníženým obsahem alkoholu. Teoreticky má být za požívání alkoholu v práci potrestán učitel a úředník stejně jako řidič z povolání nebo lékař - tedy lidé, kteří mají na pracovišti v rukou i životy jiných.

Je však na zaměstnavateli, jaké postihy, od napomenutí až po okamžitou výpověď, za porušení zákazu zvolí. V praxi mu bývá vodítkem míra závažnosti ohrožení života a zdraví zaměstnanců i ostatních lidí či riziko materiálních škod. "Postih za požití alkoholu může být jiný pro pracovníka v dole a jiný pro pracovníka v kanceláři," vysvětluje advokátka Marcela Neuwirthová.

V prvním případě se většina zaměstnavatelů pravděpodobně uchýlí k okamžité výpovědi za hrubé porušení pracovní kázně. Pracovník v kanceláři se nejspíš dočká jen upozornění na možnost výpovědi. Pokud ho však dostane vícekrát, pak už se ani on výpovědi nevyhne.

Pijete v práci? Pozor! * Zákoník práce požívání alkoholu na pracovišti zakazuje. Trest za porušení určuje zaměstnavatel. * Zaměstnavatel může chtít, abyste se podrobili například dechové zkoušce na alkohol. * Pokud bez vážného důvodu zkoušku odmítnete, a to opakovaně i přes několikeré písemné upozornění na možnost výpovědi, můžete ji opravdu dostat. * V opilosti zaměstnanec snáze přijde k úrazu nebo v ráži řekne šéfovi či kolegovi něco, čeho bude později hořce litovat.

Někteří zaměstnanci ospravedlňují popíjení vínka na pracovišti tím, že to šéf schválil. "Když třeba oslava spojená s popíjením alkoholu probíhá se svolením nadřízeného, pak i on porušuje zákoník práce a vystavuje se stejnému postihu od zaměstnavatele jako zaměstnanec. A to bez ohledu na to, zda se oslavy osobně zúčastní, nebo ne," říká advokátka Neuwirthová.

Ale co když je benevolentní sám zaměstnavatel? Pak tak činí na vlastní odpovědnost. Požívání alkoholu sice nemůže povolit (pokud to nezakazuje ve vnitřním pracovním řádu, pak to zakazuje zákoník práce), ale může nad nějakou tou sklenkou přimhouřit oči.

Pak jde o to, zda se najde člověk, který na to dříve, než se třeba něco stane, poukáže, a zda zaměstnavatele za to třeba úřad práce potrestá. Těžko si ale lze představit konspiraci jeho kontrolního odboru a zaměstnance-abstinenta, jenž mu prozradí místo a čas, kdy takového zaměstnavatele přistihne při činu.



Viníci? Stres a dostupnost



Primář protialkoholní kliniky v Bohnicích Karel Nešpor tvrdí, že tuzemští pracovníci sahají v práci po alkoholu jednak kvůli přetížení a stresu, jednak také proto, že je přímo na pracovištích snadno dostupný. "Češi se stavějí k popíjení nonšalantně - pokud však nejsou na sobě v pracovních úkonech nějak závislí. Až potom mají větší tendenci jeden druhého hlídat," říká primář Karel Nešpor.

Upozorňuje, že alkohol na pracovišti může kromě jiného ničit vztahy mezi lidmi. "V zaměstnání je ve vztazích třeba zachovat odstup a pod vlivem alkoholu člověk snáze šlápne vedle." Pokud tedy chce někdo i přesto popíjet s kolegy, měl by tak činit alespoň po pracovní době a někde mimo pracoviště.