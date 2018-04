Jedno pivo vás může stát i miliony. Pojišťovny alkohol netolerují

Alkohol a omamné látky za volant nepatří. To určité víte. Přesto se tak děje. "Nejenže vám hrozí pokuta a zákaz řízení, ale současně se vystavujete riziku náhrady všech způsobených škod, které poškozenému mohou vzniknout," upozorňuje mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Nepřehlédněte Porovnejte si nabídky povinného ručení.

Všechny údaje i objednávku můžete vyplnit online na FINmarket.cz.

Jak je to však s výplatou pojistného v případě nehody? Poškozenému pojišťovna škodu uhradí, hůř na tom však bude viník. Pokud se prokáže, že byl "pod vlivem", bude na něm pojišťovna celou částku vymáhat.

A nekompromisní jsou pojišťovny i v případech, že řidič odmítne dechovou či krevní zkoušku. Pak na něj pohlížejí, jakoby pod vlivem alkoholu či drog byl.

Plechy za statisíce, život za miliony

I když počet případů, kdy musí pojišťovna vymáhat plnění na viníkovi nehody stagnuje či klesá, objemy vyplacených peněz se mnohdy počítají v milionech, obzvlášť když musí hradit škody na zdraví.

Že vymáhané částky nejsou zrovna malé, potvrzuje například pojišťovna Allianz. "Nechvalně proslulým rekordmanem je klient, který opilý srazil skupinku chodců na kraji silnice, jednoho usmrtil, dalším dvěma způsobil zranění. Výše škody se vyšplhala na více než 4,8 milionu korun," upozorňuje Václav Bálek. Více čtěte zde.

Další příklad je z České pojišťovny. Řidič automobilu přejel do protisměru, kde se střetl s cyklistou. Po střetu sjel do příkopu a přibližně 40 metrů za sebou vláčel sraženého cyklistu. Poté z místa nehody odešel. Byl však zadržen policií, dechová zkouška a následný odběr krve prokázal 1,33 promile alkoholu v krvi. "Poškozenému jsme vyplatili finanční škodu, škodu na věci (jízdní kolo, oděvy, osobní věci) a samozřejmě i škodu na zdraví, včetně trvalých následků a renty. Celkem 26 milionů korun," uvádí Ivana Buriánková a dodává, že řidiči bylo v době nehody 22 let a tuto svou "hloupost" tak bude pravděpodobně splácet celý život.

"Momentálně máme dvě věci u soudu, jedna je skončená a jedna běží," uvádí mluvčí pojišťovny Kooperativa Marek Vích. Obě nehody jsou z Karlovarského kraje, došlo při nich ke smrtelným zraněním a v obou případech požadují částku kolem tří milionů korun. "Je nutné říct, že v jednom případě se neprokázal alkohol, ale podle svědků řidič pod vlivem byl a důvodem uplatněného postihu je odmítnutí zkoušky na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku, označeného zákazem řídit motorové vozidlo," dodává Marek Vích.

Na konec dva případy z České podnikatelské pojišťovny. "Ve statistice dopravních nehod evidujeme případ řidiče, který svým vozidlem najel do skupinky chodců vracejících se ze zaměstnání (při krajnici silnice) a jedenáct z nich zranil. Za volant přitom usedl pod vlivem drog. Výše odškodnění na zdraví poraněných chodců představovala mnohamilionovou částku. Peníze nezodpovědný řidič splácí," uvádí mluvčí ČPP Renata Čapková a doplňuje další smutnou dopravní nehodu, kdy mladý řidič srazil chodce a poté z místa dopravní nehody ujel, aniž by mu poskytl pomoc. Za léčení, ušlou mzdu, bolestné a ztížení společenského uplatnění jsme poškozenému doposud vyplatili odškodnění v řádu milionů a každý rok vyplácíme vysokou rentu. Zatím jsme vůči viníkovi uplatnili pohledávku přibližně dva miliony korun, kterou nám soud přiznal. Viník částku nesplácí, případ byl předán exekutorovi."

Z příkladů jednoznačně vyplývá, že sednout si za volant po sklence vína nebo piva se opravdu nevyplatí. Kromě rizika ztráty řidičského průkazu řidiči hrozí, že přijde také o svůj majetek. A pokud doživotní splácení nebude stačit, je třeba počítat s tím, že i dluhy se dědí. Čili postiženi pak mohou být i další nevinní.

Řidičům se postih nelíbí

Jak to řidiči berou? "Není to pro ně nic jednoduchého, pro většinu to znamená výrazný negativní zásah do jejich stávajícího způsobu života," uvádí mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

"Někteří mají zájem se rychle spojit s pojišťovnou a řešit uznání dluhu, ale jsou i tací, kteří tvrdí, že jsou přece pojištěni a proč by tedy měli něco platit," doplňuje Renata Čapková z ČPP.

Přečtěte si Opilce za volantem čekají často doživotní splátky. Pokud přežijí

"Problematická je také situace, kdy řidič pod vlivem alkoholu řídil například pro zaměstnavatele, protože tam musí postih uhradit zaměstnavatel. A ten často tvrdí, že podle vnitropodnikových norem řidič nesměl řídit pod vlivem alkoholu a tudíž oni neodpovídají za nárok pojišťovny. To však není pravda," vysvětluje marek Vích z Kooperativy.

Že se řidičům viníkům postup pojišťoven nelíbí, potvrzuje Michaela Sitárová z oddělení regresů Allianz pojišťovny. Na její linku telefonují klienti poté, když obdrží výzvu k uhrazení škody. "Jsou to často hovory plné vzteku, křiku, vulgarismů a občas se stane, že je klient ještě pod vlivem alkoholu. Ale také telefonáty plné slz, omlouvání se a snahy o vysvětlení svého jednání," popisuje Sitárová a dodává: "Z poslední doby se mi vybavuje i jeden řidič, který hradil škodu podle splátkového kalendáře, a když doplatil poslední splátku, poděkoval mi za vstřícnost a pozval mě na panáka."

Řídili jste někdy pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek?