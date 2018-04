Alkoholické nápoje na pracovišti

Zákaz se vztahuje i na přestávky v práci na jídlo a oddech; zaměstnanec tak nesmí konzumovat alkoholické nápoje například ani během oběda v restauraci, protože by po skončení přestávky nastupoval na pracoviště pod vlivem alkoholu.

Zákaz jeho požívání se vztahuje i k mimopracovní době, jestliže by vliv alkoholu mohl přetrvávat až do nástupu do práce. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance v horkých provozech (hutě, slévárny), pokud pijí pivo se sníženým obsahem alkoholu. A také na zaměstnance, u nichž je konzumace těchto nápojů součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.

Alkohol proto mohou požívat během pracovní doby například degustátoři a sládci. Sporná je tato otázka u zástupců firmy při slavnostním přípitku například po uzavření kontraktu.

V horkých provozech může být požíváno pivo se sníženým obsahem alkoholu (mající nejvýše 1,2 objemových procent alkoholu; 1,0 procent hmotnostních) nebo pivo (tzv. pito) nealkoholické (mající nejvýše 0,5 procent objemových; 0,4 procent hmotnostních). Ani zaměstnanci v horkých provozech však nemohou konzumovat běžné výčepní pivo (tzv. desítku) nebo dokonce ležák (tzv. dvanáctku)!

Zaměstnanci jsou dále povinni se podrobit testu, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Činí tak na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance stanoveného v pracovním řádu. Většinou se, jde-li o alkohol, provádí tzv. orientační dechová zkouška. A při pozitivním nálezu i vyšetření alkoholu v krvi. Prvé zjišťování provádí obvykle bezpečnostní technik, druhé již lékař, respektive příslušný zdravotnický pracovník. Pokud je však dechová zkouška na alkohol opakovaně pozitivní, zaměstnavatel nemusí v dalším testování zaměstnance pokračovat. Neuposlechnutí pokynu podrobit se zkoušce na alkohol (jakož i samozřejmě pozitivní nález -zjištění přítomnosti alkoholu v krvi) může být hodnoceno jako závažné porušení pracovní kázně. Zaměstnavatel by mohl z tohoto důvodu dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru a ve zvlášť závažných případech by s ním mohl zrušit pracovní poměr okamžitě.