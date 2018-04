Alpy i Krkonoše: stejně drahé?

, aktualizováno

Čtyři tisíce korun. To je rozdíl mezi cenou dovolené ve Špindlerově Mlýně a rakouském Ski Amadé. Týdenní ubytování, strava, skipas a doprava vyjde v hlavní sezoně v nejznámějším českém horském středisku na deset tisíc korun a v rakouském Ski Amádé na čtrnáct tisíc korun. Co za to? Namísto 25 kilometrů sjezdovek můžete lyžovat na 860 kilometrech tratí.