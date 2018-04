Stavební spoření

Otevřené podílové fondy

Termínované vklady u bank

Kapitálové životní pojištění

Jako alternativy k penzijnímu připojištění připadají v úvahu následující produkty:Penzijní připojištění je výhodné obzvláště pro ty, kdož nemohou spořit větší částky a nemají dlouho do důchodového věku. Pro mladší klienty s nadprůměrnými příjmy je podle našeho názoru lepší dlouhodobě investovat do otevřených akciových nebo smíšených podílových fondů. Je to sice riskantnější než spořit pomocí penzijního připojištění, za to s velkou pravděpodobností získáte za dlouhé období vyšší výnos. Penzijní připojištění by pro tyto mladé klienty mělo sloužit pouze jako doplňkový nástroj spoření, případně jako spekulativní nástroj pro využití nabízených daňových výhod.

Rozhodně je penzijní připojištění pro všechny výhodnější než termínované vklady u bank a většinou je také lepší než kapitálové životní pojištění.

Detailní porovnání všech výše zmíněných produktů najdete v našem Centru spoření.