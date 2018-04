Americká hypotéka konkuruje spotřebitelským úvěrům nižšími sazbami

Tento typ úvěru se poskytuje maximálně do výše 90 % zástavní hodnoty nemovitosti. Americké hypotéky konkurují klasickým spotřebitelským úvěrům především výrazně nižšími úrokovými sazbami z důvodu kvalitního zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti. K tomuto typu úvěru však není možné čerpat státní finanční podporu a zaplacené úroky nelze (oproti účelovým hypotékám) odpočítávat od základu daně z příjmů.

Příjemce úvěru

Americká hypotéka je určena fyzickým osobám starším 18 let (některé banky 21 let), občanům ČR, občanům EU s povolením k přechodnému pobytu delšímu než 3 měsíce, k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, občanům z nečlenského státu EU s povolením k trvalému pobytu v ČR. Manžel/ka občana ČR nebo žadatele splňujícího výše uvedené podmínky nemusí splňovat podmínku pobytu.

O úvěr mohou současně žádat až čtyři žadatelé ve dvou domácnostech. Manželé, kteří mají společné jmění manželů, musí žádat o úvěr společně.

Výše americké hypotéky

Minimální výše je 150 tis. Kč. Maximální výše úvěru se u konkrétních bank liší. Současně je limitována, jako u klasického hypotečního úvěru, schopností klienta splácet (tedy výší jeho příjmů).

Čerpání americké hypotéky

Čerpání je jednorázové a provádí se bezhotovostně na účet klienta. Prostředky z úvěru je možné čerpat po podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Splácení hypotečního úvěru

Dobu splatnosti je možné zvolit v rozmezí 1 - 30 let (standardně maximálně 20 let). Úvěr musí být splacen nejpozději do 70 let věku žadatele. Během splácení je možné uskutečnit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru, u většiny bank i mimo datum změny úrokové sazby bez sankčních poplatků.

Úroková sazba

Je možné zvolit garantované období úrokové sazby – fixaci, stejně jako u klasických hypotečních úvěrů, a to na období 1 - 20 let. V současné době se minimální úrokové sazby u amerických hypoték pohybují od 5,80 % p.a. do 7,79 % p.a. (pro roční fixaci úrokové sazby).

Zajištění americké hypotéky

Zajištění tohoto druhu úvěru je vždy formou zástavního práva ke zkolaudované nemovitosti (tj. rodinný dům, bytová jednotka, bytový dům, rekreační objekt pro individuální rekreaci) ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví dlužníka (případně jeho rodičů nebo dětí), zapsané v katastru nemovitostí a ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí). Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním úvěru pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno v prospěch banky.

Bankovní ústavy, které poskytují neúčelové hypoteční úvěry:

· BAWAG Bank CZ a.s. – Americká hypotéka

· Raiffeisenbank a.s. – Americká hypotéka Univerzál

· eBanka – Americká hypotéka Univerzál

· Živnostenská banka, a.s. – Hypoteční úvěr neúčelový

· ČSOB – Americká hypotéka

· GE Money Bank – Americká hypotéka

· Volksbank CZ, a.s. – Americká hypotéka

· Citibank, a.s. – Neúčelová hypotéka

· Hypoteční banka – Americká hypotéka

· Česká spořitelna a.s. – Americká hypotéka

· Poštovní spořitelna – Neúčelový hypoteční úvěr