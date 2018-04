Americká hypotéka, nebo spotřebitelský úvěr? Správnou volbou ušetříte desítky tisíc

Na stoupající zájem lidí o úvěry reagují banky svou bohatou nabídkou úvěrových produktů. To má ovšem za následek i fakt, že stále více lidí v nabídkách tápe a nakonec sáhne po ne zrovna nejvýhodnější půjčce. Pokusíme se vám otevřít oči v případě dvou úvěrů použitelných na cokoliv, které k sobě mají velice blízko.

Americká hypotéka versus spotřebitelský úvěr

Jak americkou hypotéku, tak i spotřebitelský úvěr je možné využít k libovolnému účelu. Na rozdíl od spotřebitelského úvěru je ale americká hypotéka vždy zajištěna zástavním právem k nemovitosti. A pokud nemáte jinou nemovitost, než tu, ve které bydlíte, může být taková zástava dosti stresující.

U amerických hypoték banky poskytují výrazně nižší úrokové sazby než u spotřebitelských úvěrů, na druhou stranu k vyřízení americké hypotéky je třeba předložit větší množství dokladů a také náklady na poskytnutí hypotéky jsou podstatně vyšší. Americkou hypotéku však můžete čerpat v mnohem vyšší částce než v případě spotřebitelského úvěru, a navíc si její splácení můžete rozložit na podstatně delší období. Tím můžete oproti kratší době splácení dosáhnout na vyšší objem úvěru. Nicméně je třeba počítat s tím, že v konečném důsledku při delším splácení vrátíte bance mnohem vyšší částku.

. Rady těm, kteří uvažují o úvěru 1. Při zvažování, jaký typ úvěru zvolit a u které banky ho čerpat, si projděte nabídky všech bank, kterým důvěřujete, a v klidu je mezi sebou porovnejte. 2. Vždy se jako první zeptejte své banky, tedy banky, jíž jste klientem. Mnohé z nich svým klientům, jejichž historii znají, nabídnou výhodnější podmínky než klientům novým. 3. Rozhodnete-li se pro americkou hypotéku, mějte na paměti, že ručíte nemovitostí a v případě, že nebudete schopni úvěr splácet, riskujete její ztrátu. 4. Pokud si nepůjčujete peníze na více účelů a konkrétní účel úvěru je u vás dopředu naprosto jasný, zajímejte se i o účelové spotřebitelské úvěry. V mnohých bankách se setkáte s výhodnějšími podmínkami než u úvěrů neúčelových.

Chci si vzít neúčelový úvěr 300 tisíc korun, co mi nabídnete?

Z důvodu spravedlivého porovnání všech bank, na jejichž nabídky jsme se zaměřili, jsme zvolili částku úvěru 300 tisíc korun, například na nákup auta. Úvěr chceme splácet 5 let (60 měsíců). Žádné další podmínky do našeho srovnávání nevstupovaly, je tedy třeba výpočty brát pouze jako orientační. Konkrétní výše úrokových sazeb a splátek k vlastnímu úvěru se dozvíte až při kontaktu s bankou na základě vaší vlastní skutečné situace (bonita, rodinné poměry apod.).

Stručný přehled měsíčních splátek v korunách Banka Americká hypotéka Spotřebitelský úvěr Česká spořitelna 5 873 6 699 UniCredit Bank 5 913 6 611 BAWAG Bank 5 954 6 600 ČSOB 6 081 7 025 Poštovní spořitelna 6 081 6 888 Volksbank 6 092 6 683 Raiffeisenbank 6 139 6 659

Z uvedeného přehledu vyplývá, že skutečně stojí za to si projít nabídky bank a nepůjčit si u první, na kterou narazíte. Nejenže se liší ceny a další podmínky jednotlivých bankovních ústavů, ale významné rozdíly najdete i mezi oběma typy úvěrových produktů.

Dokumenty a poplatky navíc

Jak jsme si již naznačili, jednou z nevýhod americké hypotéky oproti spotřebitelskému úvěru je poměrně složitá agenda při vyřizování úvěru. Ta je založena na předložení řady dokumentů vztahujících se k zastavované nemovitosti a samozřejmě tedy i s poplatky za získání dokumentů (odhad ceny nemovitosti, výpis z katastru atd.).

Podmínky bank se v požadavcích na dokumenty, které je třeba mít připraveny k vyřízení žádosti o úvěr, mírně liší, nicméně vždy budete potřebovat:

dva doklady totožnosti

podklady, které prokazují váš příjem, případně příjem spolužadatele (např. potvrzení o výši příjmu, případně 3 poslední výplatní pásky, daňové přiznání)

V případě americké hypotéky je třeba si připravit navíc: