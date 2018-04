Americké akcie, nebo evropské dluhopisy?

Na začátku listopadu byly trhy ovlivňovány vícerými faktory. Mezi ty nejdůležitější určitě patřily výsledky amerických voleb, které nepotvrdily obavy z jejich prodlužování a rychlé potvrzení G. Bushe přineslo na trhy klid. Po volbách se dařilo zejména sektorům, které se těší prezidentově přízni, jako jsou armádní výdaje, farmacie a energetika. Kromě toho trhu pomáhala také makrodata, zejména výsledky z trhu práce a také klesající ropa.

Akciím se vcelku dařilo

Americká burza tak zaznamenala nejdelší růstovou šňůru za několik posledních let a index S&P 500 dokonce rostl devět dní v řadě. Na trzích se pak začal projevovat i pokles kurzu dolaru, který začal atakovat hranici 1,3 dolaru za euro. Zvyšování úrokových sazeb o 25 bodů na hranici 2 % na trhy ani na kurz dolaru vliv nemělo, protože již bylo očekáváno.

Ve druhé polovině měsíce na trh kladně působily zejména zprávy o spojení společností Kmart a Sears, technologickému sektoru pomohly zprávy o dobrém hospodaření společnosti Hewlett-Packard. Konec měsíce ale pro akcie v USA nedopadl dobře, na čemž měl opět podíl klesající dolar, který tak snižuje atraktivitu amerických akcií pro zahraniční investory.

Evropské akcie na začátku měsíce rostly, ovlivňovány především děním na amerických trzích a klesající cenou ropy. Dařilo se technologickému sektoru, telekomunikacím i leteckým společnostem. V polovině měsíce došlo k obratu, zejména kvůli špatným zprávám z automobilového sektoru, když společnosti PSA Peugeot Citroen a Renault zveřejnili zprávy o již čtyři měsíce trvajícím poklesu prodejů automobilů.

Trhu ještě pomáhaly technologie, ale konec měsíce se nesl ve znamení poklesu trhů, jednak kvůli opět rostoucí ceně ropy, ale také v reakci na stále rostoucí kurz eura vůči dolaru, který by mohl zpomalit evropskou ekonomiku. V rámci Evropy se v průběhu měsíce velice dobře vedlo akciím v zemích střední Evropy, včetně České republiky.

ZAHRANIČNÍ AKCIOVÉ FONDY Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc T KOREA A ACC FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS USD 18,18 29,17 F TECHNOLOGY A ACC FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS USD 11,90 12,93 F EURSMIDCAPGR BX ACC EUR FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS EUR 11,72 20,75 Nejhorší výkonnost za měsíc AAF-RUSSIA EQUITY FUND ABN AMRO IF EUR -11,38 n/a AAF-BIOTECH FUND ABN AMRO IF EUR -3,60 -10,93 KBC EQUITY FUND PHARMA KBC AM EUR -3,55 -5,33 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok ESPA STOCK VIENNA - PLNĚ REINV. ERSTE-SPARINVEST EUR 10,91 60,47 GLOBAL TECHNOLOGY PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. EUR 2,40 -11,11 Průměrná výkonnost zahraničních akciových fondů 3,50 11,72

V závislosti na všeobecně pozitivních výsledcích akciových trhů se vyvíjely i výkonnosti fondů zaměřených na akcie a v porovnání s předešlým měsícem je to na nich znát. V měsíčních výkonnostech se nejvíce dařilo fondům společnosti Franklin Templeton, z hlediska roční výkonnosti jasně vede fond ESPA Stock Vienna, společnosti Erste Sparinvest, což je ale dlouhodobý trend. I přes relativně dobrou měsíční výkonnost se nepodařilo fondu Global Technology ze společnosti Pioneer AM vylepšit své postavení v hodnocení roční výkonnosti.

Dolar rozdělil dluhopisy

Na dluhopisových trzích byl listopadový vývoj v porovnání s tím akciovým diametrálně odlišný. Americký dluhopisový trh se choval podle předpokladů úplně opačně, než ten akciový. To, co akciím pomáhalo, cenám dluhopisů uškodilo. Zvolení G. Bushe prezidentem vyvolává obavy z přetrvávajících vysokých deficitů, které budou financovány pomocí dluhopisů, což vede ke zvýšení jejích nabídky. Zprávy z trhu práce, klesající cena ropy, to všechno vytvářelo tlak na snižování cen dluhopisů.

Přestože zvýšení úrokové míry v USA bylo očekáváno a neprojevilo se na cenách ve větším měřítku, další pokles cen nakonec způsobilo očekávání postupného zvyšování úrokové míry i v prosinci.

Na rozdíl od USA, ceny dluhopisů v Evropě pokračovaly v růstu, který začal už v říjnu. Výrazně tomu pomáhalo už tolik zmiňované posilování eura vůči dolaru a také očekávané ponechání úrokových sazeb Evropskou centrální bankou beze změn. Cenám dluhopisů pomáhalo také zpomalení růstu HDP v Německu a následně i v celé Eurozóně. Velmi dobře se dlouhodobě daří dluhopisům ve střední Evropě, zejména v Polsku, ale také v Maďarsku, nebo na Slovensku.

ZAHRANIČNÍ DLUHOPISOVÉ FONDY Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc HGIF-EURO INVEST GRADE BD ac HSBC GLOBAL INVEST FUNDS SICAV EUR 8,10 24,40 T GLBL BOND A DIS FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS USD 8,00 n/a T GLBL BOND AX ACC USD FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS USD 7,89 n/a Nejhorší výkonnost za měsíc BOND DOLL.-CORP. ERSTE-SPARINVEST EUR -4,83 -6,69 BOND DOLLAR ERSTE-SPARINVEST EUR -4,80 -7,58 U.S. DOLLAR SHORT TERM PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. EUR -3,58 -7,76 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok HGIF-EURO INVEST GRADE BD ac HSBC GLOBAL INVEST FUNDS SICAV EUR 8,10 24,40 BOND DOLLAR ERSTE-SPARINVEST EUR -4,80 -12,56 Průměrná výkonnost zahraničních dluhopisových fondů 0,84 5,61

Rozdílný vývoj na dluhopisových trzích se projevil také ve výkonnosti fondů, které většinu svých prostředků investují právě do těchto instrumentů. Podobně jako minulý měsíc, i v listopadu je patrný rozdíl mezi fondy orientujícími se na americké a evropské dluhopisové trhy, přičemž v tomto pomyslném souboji opět vítězí ty Evropsky zaměřené.

Úrokové sazby se zvyšovaly jen v USA

Peněžním trhem v uplynulém měsíci zahýbalo zvýšení úrokové míry v USA o 25 bazických bodů na úroveň 2%, čímž se dotáhly na úroveň Evropy. V nejbližší době se dá předpokládat, že růst sazeb v USA bude pokračovat. Evropská centrální banka naopak v současnosti nevidí pro pohyb úrokové míry žádný důvod, dokonce se objevily spekulace (ECB popírané) o možném snižování sazeb v příštím roce. Růstovou složku ve fondech peněžního trhu tak nadále tvoří většinou krátkodobé evropské dluhopisy, jejichž ceny rostly v souladu s příznivým cenovým vývojem na evropských dluhopisových trzích.

ZAHRANIČNÍ FONDY PENĚŽNÍHO TRHU Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc HGIF-EURO RESERVE ad HSBC GLOBAL INVEST FUNDS SICAV EUR 1,00 6,40 KBC MULTI CASH CAD MEDIUM KBC AM CAD 0,48 3,52 CESKY HYPOTECNI VT ERSTE-SPARINVEST CZK 0,37 1,69 Nejhorší výkonnost za měsíc UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" (USD) UNIGESTION USD -0,44 0,43 UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" (CHF) UNIGESTION CHF -0,10 0,62 RAIFFEISEN DOLAROVÝ RAIFFEISEN KAG USD -0,09 0,89 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok HGIF-EURO RESERVE ad HSBC GLOBAL INVEST FUNDS SICAV EUR 1,00 6,40 HVB LUX PORTF. US-DOLLAR-CASH ACTIVEST LUXEMB. (HVB GROUP) USD 0,05 -0,13 Průměrná výkonnost zahraničních fondů peněžního trhu 0,03 1,26

