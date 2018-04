Americké dolary dostávají novou pestrobarevnou podobu

Spojené státy postupně mění design svých bankovek. Už i v našich bankách a směnárnách můžete narazit na křiklavé deseti, dvaceti a padesátidolarovky plné rozzářených symbolů svobody - orlů, pochodní, hvězd a pruhů.

Nová 20dolarovka debutovala v říjnu 2003, předělaná 50$ bankovka se dostala do oběhu v roce 2004 a nová 10$ vloni. Barevná 5$ se právě připravuje na svou premiéru v roce 2008 a 100$ za ní bude brzy následovat. O změnách bankovek v hodnotách 1 a 2 dolary se zatím neuvažuje.

Americký dolar je mezinárodně přijímanou a důvěryhodnou měnou. Americký Fed (vzdálená obdoba České národní banky) odhaduje, že polovina až dvě třetiny bankovek se dnes pohybuje mimo území Spojených států. Tento fakt společně s nedostatkem ochranných prvků ve srovnání s jinými měnami s sebou přináší zvýšený zájem padělatelů. Ztížit by jim to měla právě nová série bankovek.

S nástupem nového vzhledu přichází více ochranných prvků

Nejnápadnější změnu doznalo pozadí bankovek. Nové zabarvení má spotřebitelům ulehčit orientaci a umožnit rychlejší rozlišení bankovek různých hodnot. Podvodníkům má naopak znesnadnit jejich kopírování.



Ochranné prvky bankovek různých hodnot se nově nacházejí na odlišných pozicích. Jednou z užívaných metod falšování peněz mezi padělateli byl totiž přetisk vyšších hodnot na bankovky hodnot nižších.

50 $ Líc, nový vzor (série 2004)

50 $ Líc, původní vzor (série 1996)

1 – typ bankovky, 2 – portrét, 3 – mikrotisk, 4 – jemný vzor, 5 – sériové číslo, 6 – kontrolní písmeno a číslo, 7 – pečeť Fedu, 8 – vlákno, 9 – písmeno/číslo Fedu, 10 – série, 11 – pečeť Treasury, 12 – kontrolní písmeno a číslo, 14 – vodoznak, 15 – měňavý inkoust

Ostatní bezpečnostní znaky, jako vlákna, mikrotisky, vodoznaky a měňavý inkoust, byly díky využití nových technologií posíleny.





V pravém rohu dole najdete inkoust, který na první pohled vypadá jako měď, pod určitým úhlem přechází do zelena.

Mikrotisk je čitelný pouze pod lupou a během kopírování na běžném zařízení se rozmázne. Nachází se na různých místech podle nominální hodnoty bankovky.

Vodoznak na bankovce lze spatřit proti světlu z lícové i rubové strany a vzniká již během procesu výroby papíru.

Další ochranný prvek představuje zapuštěné polymerové vlákno, které je umístěno u každé z hodnot na jiném místě. Vlákno je viditelné proti ostrému světlu a obsahuje nápis USA, hodnotu bankovky a vlajku. Pod ultrafialovým světlem vlákno svítí u každé hodnoty jinou barvou.

U.S. Secret Service doporučuje v případě pochybností o pravosti bankovky podívat se portrétu do očí, u pravé bankovky vypadají téměř jako živé.



100 000$ bankovka existuje Po roce 1969 skončila pro malý zájem distribuce 500$, 1000$, 5000$ a 10 000$ bankovek. Stále platí, ale dnes se s nimi setkáte spíše v rukou sběratelů. Bankovku s historicky nejvyšší nominální hodnotou představuje 100 000 $ s portrétem Woodrowa Wilsona, vydaná v roce 1934. Byla používána pouze pro transakce mezi bankami, a nikdy se tak nedostala do oběhu do rukou veřejnosti.



Po americkém prezidentovi bylo v období první republiky pojmenováno i pražské Wilsonovo nádraží, v období protektorátu přejmenováno na Hlavní, po válce opět krátce Wilsonovo, pak znovu Hlavní, a od roku 1990 Praha hlavní nádraží - nádraží prezidenta Wilsona.

V případě opotřebení, ušpinění či poškození bankovek se peníze v oběhu nahrazují. Průměrná životnost například 1$ a 10$ bankovky je 18 měsíců. 5$ bankovka "žije" 15 měsíců a 20$ pak přibližně 2 roky. 50$ a 100$ bankovky neobíhají tak často jako menší hodnoty a vydrží v oběhu pět až osm let.



Množství hotovosti v oběhu dramaticky narůstá. V roce 1910 byly v oběhu 3 miliardy dolarů, tedy 34 dolarů na jednoho občana Spojených států. V roce 2000 již více než 570 miliard s 2000 dolarů na hlavu.

Zdroj: Fed, Federal Reserve Bank of Atlanta, U.S. Secret Service, Bureau of Engraving and Printing