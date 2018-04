Analytici: dluhopisy letos vynesou 6 až 10 procent

Jan Jedlička (Conseq Finance)

Podle našeho názoru již investice do českých dluhopisů v letošním roce nebude tak úspěšná jako v roce 2001 (na základě výkonnostního indexu COREActiveCz investice do českých obligací zhodnotily o zhruba 13%). Výnosy se nyní nacházejí v blízkosti svých absolutních minim a výrazný prostor pro jejich pokles již není. Ve prospěch dalšího poklesu českých výnosů stojí dobré makroekonomické podmínky (pokles inflace, zpomalení tempa ekonomiky), které se podle našich predikcí udrží minimálně do poloviny roku. Na trhu je také stále dostatek likvidity, kterou velcí hráči umísťují do bondů. Na druhou stranu spread vůči německým bondům je také historicky minimální a ve střednědobém horizontu neexistují fundamentální důvody pro jeho další významné zúžení.

Zhruba v polovině roku by již mělo být zřejmější, že americká ekonomika nastartovala oživení. Tento fakt by měl vzhůru vytáhnout také výnosy evropských dluhopisů a českých dluhopisů. Scénáři dvojitého propadu ("double dip"), kdy by se americká ekonomika po čtvrtletí růstu měla vrátit ještě jednou do čtvrtletí poklesu příliš nevěříme. Právě růst zahraničních výnosů povede k poklesu cen českých dluhopisů. Za celý rok předpokládáme, že by české bondy mohly zhodnotit o 5-7 procent, nejlepší fondy by k tomu mohly přidat 1 až 2 procentní body navíc.

Pavel Kohout (iFondy)

V současné době prochází finanční trhy obdobím rekordně nízkých úrokových sazeb. Během letošního roku je vysoce pravděpodobné jejich zvyšování, což je špatná zpráva především pro dlouhodobé vládní dluhopisy v USA, v Eurolandu a v Británii. Poněkud lepší šance by mohly mít podnikové dluhopisy, protože v souvislosti se zlepšováním ekonomické situace se bude zužovat rozpětí mezi výnosy bezpečných a rizikových výnosů - přikláněl bych se nejspíše k podnikovým dluhopisům investičního stupně se střední nebo kratší durací (2 až 5 let). Ovšem pozor, pro korunového investora je zde velmi podstatné měnové riziko!

Aktuální kurzy podílových listů a mnoho užitečných informací o podílových fondů naleznete ZDE. Aktuální i historická makroekonomická data naleznete ZDE. Dobrodružnější povahy by mohly vsadit i na dluhopisy s vysokým výnosem (hi-yield, junk bonds). Zajímavé jsou například dluhopisy ruské vlády, protože makroekonomická pozice této země se stale zlepšuje. Velmi rozumné je se poohlédnout po trzích

Polska, Maďarska a podobných zemí, u nichž lze očekávat konvergenci inflace a úrokových sazeb směrem k EU. Jelikož na českém trhu jsou k dispozici i takto profilované fondy (např. IKS Plus Bondový, ISČS Trendbond, ISČS Sporobond, Conseq Invest Dluhopisový, pozn. redakce), jsou tyto investice snadno dostupné i drobným investorům. Během letoška lze realisticky očekávat výnosy v rozmezí 6 až 10 procent v eurovém vyjádření.

Pokud jde o domácí trh, je pravděpodobně rovněž mírné zvýšení sazeb, protože během roku postupně odezní dezinflační vliv cen ropy a centrální banka bude muset něco dělat s krátkodobými sazbami, které jsou nyní v reálném vyjádření záporné. Příliv zahraničních investic ovšem může řádně zamíchat kartami - pokud by ČNB pokračovala v boji se silnou korunou, výrazně vyšších sazeb se hned tak nedočkáme. Jisté je pouze jediné: na domácích pevně úročených cenných papírech během letoška nezbohatneme. V lepším případě udržíme krok s inflací.

Michal Rostock (Venture Investors)

V tomto roce bych své peníze uložil do následujících bondů: vládní dluhopisy Švýcarska, Dánska, Švédska a Norska. Dále pak do podnikových blue chip obligací, a to zejména švýcarských a německých. Vyhnul bych se junk bonds, rozvíjejícím se trhům a USA obecně, s výjimkou defenzivních společností, u kterých očekávám růst. Světová ekonomika je stále rozkolísaná a všichni čekají na to, jestli se USA a západní Evropa opět začnou zvedat nebo ne.

Jsem-li opatrný investor, hledám ty, kteří splatí můj dluhopis, t.j. země, které mají fundamentálně solidní hospodářství a žádné problémy v minulosti se splácením úvěrů. U blue chip podniků hledám totéž, jen s tím rozdílem, že by měli mít transparentní účetnictví a auditora, který se nejmenuje Andersen.

Daniel Kozel (Komerční banka)

Určitě nepředpokládáme, že by letošní rok byl pro dluhopisové trhy tak úspěšný jako rok 2001. Předchozí rok byl charakteristický útlumem celé světové ekonomiky a zápornými tempy růstu ve Spojených státech. Inflace padala a centrální banky snižovaly úrokové sazby. Spotřebitelský důvěra byla zasažena teroristickými útoky a splasknutím akciové bubliny. Nyní je však cyklus uvolňování měnové politiky u konce a to jak v případě FEDu, tak pravděpodobně v případě ČNB. Nejdůležitější ekonomiky se již konsolidují a finanční trhy v cenách aktiv zahrnují obrat v hospodářské aktivitě.

Během prvních 4-5 měsíců by měl být trh podpořen pozitivním vývojem inflace, která bude klesat až na 2,5% v červenci. Delší konec křivky však bude během druhého čtvrtletí vytlačován eurovou křivkou. Rozdíly k eurovým sazbám se pohybují na velmi nízkých úrovních a další prostor pro jejich pokles je poměrně omezený. V prvním pololetí předpokládáme zvyšování sklonu výnosové křivky a ve druhém čtvrtletí ztráty na dlouhém konci křivky. V druhém pololetí očekáváme postupnou stabilizaci dlouhého konce a růst u kratších sazeb. Na konci tohoto nebo začátku příštího roku může dojít ke zvýšení úrokových sazeb. Ke konci roku předpokládáme hodnotu 3M Priboru na 4,60% a 10-letých sazeb okolo 5,80%.