Exekuce sužují už i střední třídu, je to problém, varují odborníci

„Exekuce není jenom problém jednotlivce, domácnosti či nějaké rodiny. Exekuce už začínají být problém celospolečenský. Přestože v České republice panuje obecně dobrá platební morálka, každý desátý občan je zatížen exekucí,“ upozorňuje analytička Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

analytička Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

Předlužení českých domácností má podle analytičky Horské nejen ekonomický dopad. „Předlužení lidé mají problém uhradit své denní životní náklady, ale ztrácejí také motivaci hledat práci a pracovat a mají často zdravotní problémy. Zároveň jsou to lidé, kteří často skončí na sociálních dávkách, takže stát musí platit více na sociálních dávkách, zdravotním pojištění i dávkách v nezaměstnanosti. Někteří dlužníci se uchylují i ke kriminální činnosti a takto bychom mohli pokračovat ve výčtu společenských nákladů,“ říká analytička.

Dejte si pozor, kde si půjčujete! Online kalkulačka vám vypočítá ne jen cílovou částku, kterou za půjčení zaplatíte, ale srovná vám více než 10 bankovních nabídek. Vybrat tak můžete tu nejvýhodnější.

Podle Radka Hábla z Otevřené společnosti přitom řada lidí nemá možnost vymanit se z dluhů bez cizí pomoci. „Dluhy se mají platit. Bohužel v naší společnosti jsme se dostali do stavu, kdy původní dluh je třeba dva tisíce korun, ale v exekuci se po člověku vyžaduje 100 tisíc, 150 tisíc, jen proto, že některé nebankovní společnosti s tím už od začátku počítají a svůj byznys mají založený na tom, že klient nebude schopen splácet,“ poznamenává Radek Hábl.

V Česku je podle odborníků téměř půl milionu lidí, kteří mají více než tři exekuce a nejméně 140 tisíc lidí má dokonce více než deset exekucí. Nejde však jen o lidi na okraji společnosti.

Kde poradí zdarma Kdy se obrátit na Poradnu při finanční tísni

Do exekucí začínají padat i lidé, kteří si nikdy nemysleli, že se jim něco takového může vůbec stát. Potvrzuje to David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. „Mezi našimi klienty je zhruba třetina takových, u kterých bychom skutečně mohli říct, že je exekuce nemůže potkat, ale přesto se tak stalo,“ konstatuje David Šmejkal.

Lidé se středními a vyššími příjmy se do dluhů dostávají zpravidla kvůli nečekaným a tragickým rodinným událostem nebo chybným rozhodnutím, a to i přesto, že mají výbornou finanční gramotnost. Potvrzuje to sonda Otevřené společnosti.

„Z našeho průzkumu, který jsme si nechali zpracovat, vychází, že velké množství lidí ze střední, případně z vyšší třídy, kteří mají perfektní finanční gramotnost, se dostali do finanční krize, protože přišli o partnera, stal se jim úraz, nebo jiná negativní událost. Najednou museli nějakým způsobem reagovat. Ačkoliv bychom mohli předpokládat, že tuto svoji situaci vyřeší, protože to často byli třeba finanční manažeři nebo vysocí manažeři z bank, přesto mají dnes obrovský problém s exekucemi,“ říká Radek Hábl.

Dostali jste se někdy do finančních potíží?